¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é¿åÊ®½Ð¡¢ÁáÄ«¤Ë»ß¤Þ¤ë¡¡ÀéÍÕ¡¦»Í³¹Æ»»Ô
12ÆüÌë¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦»Í³¹Æ»»Ô¤Ç¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é¿å¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¤Ï¤ª¤è¤½10»þ´Ö¸å¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤ÎJRÊª°æ±ØÁ°¤Ç¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é¿å¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê®¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¹©¶ÈÍÑ¿åÆ»¤Î¿å¤Ç¡¢Ï³¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½10»þ´Ö¸å¤Î¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¶õµ¤ÊÛ¤ÈÁ÷¿å´É¤ÎÀÜ¹çÉôÊ¬¤ÎÉôÉÊ¤¬ÇËÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹©¶ÈÍÑ¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õµ¤ÊÛ¤Î¸ò´¹ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢13ÆüÃæ¤Ë¤â´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
