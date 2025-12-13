¡ÖÅ·ºÍ¤À¡×³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¡É¤Ç¥×¥ì¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ö³Ê¤¬°ã¤¦¡×¸½ÃÏ¼Â¶·¡õ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀä»¿
¡ÚUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡Û¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó 0¡Ý3 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î12Æü¡¿¥¿¥é¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¡×¤òÄÌ¤¹½Ö´Ö
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¸½ÃÏ¼Â¶·¤â»×¤ï¤º¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12·î12Æü¡¢UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£³ùÅÄ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿11Ê¬¡¢³ùÅÄ¤Î¥¥é¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£DF¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿³ùÅÄ¤Ï¡¢MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤ËÍÂ¤±¤Æ¤«¤éÁ°¿Ê¡£º£ÅÙ¤ÏDF¤ÈMF¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢DF¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ¤ÏÁê¼ê¤Î¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò°ú¤¹þ¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ÈÂÎ¤ò³«¤¡¢±¦Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿FW¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤ÎÂ²¼¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤È¼ý¤Þ¤ë¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¼Â¶·¤â¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢ÀµÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤ÇFW¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¤À¤ï¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¼Â¶·¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡×¤È¾Î¤¨¤¿³ùÅÄ¤Î¡È¥×¥ì¥¢¥·¥¹¥È¡É¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö³ùÅÄ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤À¤¢¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¡Ö¥Ñ¥¹¤ÎÅ·ºÍ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Ñ¥¹¤À¤ï¡×¡Ö³ùÅÄ¤µ¤¹¤¬¤ä¡×¡Ö¥Ñ¥¹¤¬¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö³ùÅÄ¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤¨¤°¤Ã¡×¡Ö1¿Í¤À¤±³Ê¤¬°ã¤¦¤ó¤è¤Ê¡×¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¤Ï³ùÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¤À¤ï¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª³ùÅÄ¤Ï¡¢37Ê¬¤ËFW¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢Á°È¾¤Î¤ß¤Ç¤ªÌò¸æÌÈ¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤â3¡¼0¤È²÷¾¡¤·¡¢3¾¡2ÇÔ¤Î¾¡ÅÀ9¤Ç9°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó²ÄÇ½¤Ê8°Ì¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡Ë