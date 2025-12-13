¹ñ²ñ¤Ç¼ÁÌä¢ª¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¥¢¥¤¥É¥ëµÄ°÷¡¡¡Ö°¦¹ñ¿´°î¤ì¤ë¹â»ÔÁíÍý¤À¤«¤é¤³¤½¡×Äó¸À¤ò£ØÈ¯¿®
¡¡£±£²Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦º£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¡Ê£´£²¡Ë¤¬¼ÁÌä¤ËÎ©¤Á¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Öº£°æ³¨Íý»Ò¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Í½»»°Ñ¤Ç¤Ï¡¢º£°æ»á¤¬¡Ö·¯¤¬Âå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅý°ì¤·¤¿É½¸½¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ°ìËÜ²½¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡Ö·¯¤¬Âå¡×¤ÎÉ½¸½¤ò¹ñ¤¬Àµ¼°¤Ë°ì¤Ä¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¿µ½Å¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ»á¤Ï£±£²ÆüÌë¡¢¡Ö¡È¼óÁê¡Ö·¯¤¬Âå¤Î°ÕÌ£Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡À¯ÉÜ¸«²ò¤Ï¡ÖÅ·¹Ä¤ò¾ÝÄ§¤È¤¹¤ë¤ï¤¬¹ñ¤ÎÈË±Éµ§Ç°¡×¡É¤È¤Î¸«¤À¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£
¡¡¡Öº£¤³¤½²þ¤á¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤òÃúÇ«¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø·¯¤¬Âå¡Ù¤Î²Î»ì¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ä¡¢¹ñ´ú¹ñ²ÎË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¹ñ²Î¤Ë¿¨¤ì¡¢¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼êÏÃÈÇ¡Ø·¯¤¬Âå¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¹ñ¿´°î¤ì¤ë¹â»ÔÁíÍý¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£·Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿º£°æ»á¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¹âÅÙ´¶²»ÀÆñÄ°¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÃË¡Ê£²£±¡Ë¤ò°é¤Æ¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ï¸½ºß¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²Æü¤ÎÍ½»»°Ñ¤Ç¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤¬Ä¹¤¤¡×¡Ö¥Ý¥¨¥àÏ¯ÆÉ¡×¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ç¥¥é¥¥é¡×¡Öµ×¤·¿¶¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤È£Ó£Î£Ó¾å¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£