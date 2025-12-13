Ìµ°õÎÉÉÊ¡¢º£½µÈ¯Çä¤·¤¿¡È¿·¾¦ÉÊ¡É¤ò¸ø³«¡¡ÅßÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÀ¸³è»¨²ß¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦
¡¡ÎÉÉÊ·×²è¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤¬13Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£½µÈ¯Çä¤·¤¿¡È¿·¾¦ÉÊ¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌµ°õÎÉÉÊ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿º£½µÈ¯Çä¤Î¡È¿·¾¦ÉÊ¡É
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£½µ¤Î¿·¾¦ÉÊ ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£ÉØ¿Í¥¦¥§¥¢¡¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡¢¿Â»Î¥¦¥§¥¢¡¢Éþ¾þ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é´¨¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤ËÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è»¨²ß¤ä¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¡¢¥«¥Õ¥§¥â¥«¤Ê¤É¤âÈ¯Çä¡£Éý¹¤¤¿·¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
