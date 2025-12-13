Æîµþ¤Ç¡ÖÂçµÔ»¦¡×ÄÉÅé¼°Åµ¡¡Ãæ¹ñ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò¤±¤óÀ©
¡¡¡ÚÆîµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡¦À¯ÉÜ¤Ï13Æü¡¢ÆüÃæÀïÁèÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤Îµ¾À·¼Ô¤òÅé¤à¹ñ²ÈÄÉÅé¼°Åµ¤ò¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£ÀÐÂÙÊö¡¦¶¦»ºÅÞÃæ±ûÁÈ¿¥ÉôÄ¹¤¬¡Ö·³¹ñ¼çµÁÉü³è¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤ÈÀï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÏÉ¬¤º¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤È±éÀâ¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¸«Ä¾¤·¤äËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò½ä¤êÆüÃæ´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡Ö¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¡×¤òÆüËÜ¤Ë·«¤êÊÖ¤·Í×µá¡£¡ÖÂæÏÑ¤ÎÃæ¹ñÉüµ¢¡×¤òÀï¸åÃá½ø¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐ»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤ÎÀµ¤·¤¤Â¦¤ËÎ©¤Á¡¢Âè2¼¡ÂçÀï¾¡Íø¤ÎÀ®²Ì¤ÈÀï¸åÃá½ø¤òÃÇ¸Ç¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡µìÆüËÜ·³¤ÎÆîµþÀêÎÎ¤«¤é¤³¤ÎÆü¤Ç88Ç¯¡£ËÉ¶õ¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ëÃæ¡¢³ØÀ¸¤ä·³¡¦·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤é¤¬ÌÛ¤È¤¦¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤éºÇ¹â»ØÆ³Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½ÐÀÊ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆîµþÀêÎÎ¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë2017Ç¯¤Ë½¬»á¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÀêÎÎ85Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î22Ç¯¤Ëèñ´ñ¡¦ÅÞÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£