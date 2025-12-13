¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¡È»ß¤á¤Þ¤¯¤ë¡É½÷»ÒÁª¼ê¤¬ÌöÆ° Ç÷ÎÏ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁê¼ê¥ê¥Ù¥í¤¬¿á¤Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¶Ä¤±È¿¤ë
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë 3¡¼2 KUROBE¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥º¡Ê12·î7Æü¡¦½÷»ÒÂè9Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ê¥Ù¥í¤¬¿á¤Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¶Ä¤±È¿¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç175cm¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÇÁê¼ê¤òÌµÁÐ¡£¼çÌòµé¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ß¤á¤ë¤½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢»þ¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÇÁê¼ê¤¬¿á¤Èô¤Ö¤Û¤É¤Î°ÒÎÏ¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È11ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎÂè9Àá¡¢KUROBE¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥º¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç½ªÈ×¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È1¡½0¤ÈKUROBE¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¾ìÌÌ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦ÃæÂ¼°ÂÎ¤¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò½¦¤Ã¤¿Astemo¤¬¥ì¥Õ¥È¤«¤éÄ¹ÆâÈþÏÂ»Ò¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÊü¤Ä¤È¡¢»³¸ý¿¿µ¨¤¬Ì¥¤»¤¿¡£´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î2Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÈô¤Ö¤È¡¢»³¸ý¤¬Áê¼ê¥³¡¼¥È¤ËÂÇ¤ÁÍî¤È¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¥ê¥Ù¥í¡¦郄¶¶ô¥¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»×¤ï¤º¿á¤Èô¤Ö¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤Î°ÒÎÏ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç»ß¤á¤Þ¤¯¤Ã¤¿»³¸ý¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¶²½Ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãç´Ö¤«¤é¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Û¤É´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°µ´¬¤Î11¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµÏ¿¡£Astemo¤Î195cm¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ö¥ê¥ª¥ó¥Ì¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¤Î6ËÜ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»î¹ç¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î»³¸ý¤Ï¡¢2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éKUROBE¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2025Ç¯¤Îº£Ç¯¤Ï½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç66ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥»¥Ã¥È¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯·èÄêËÜ¿ô¤Ï0.92¤È2°Ì¤ò°ú¤Î¥¤¹¿ô»ú¤ÇSV¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿ÍÀ¸¤Ç¤Î°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¿ÈÄ¹¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥É¥·¥ã¥Ã¥È¤·¤¿½Ö´ÖÁ´Éô¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ïº£µ¨¡¢¡È°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡É¤òµÏ¿¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»³¸ý¤¬Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò»ß¤á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë2¡½3¤ÇÇÔÀï¡£9¾¡9ÇÔ¤Ç¸½ºß9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëKUROBE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»³¸ý¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï°ú¤Â³¤ÉÔ²Ä·ç¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢SV¥ê¡¼¥°¤Ï¸½ºß¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬³«ºÅÃæ¤Î¤¿¤á2½µ´Ö¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤Ë¡£¥ê¡¼¥°¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë12·î27Æü¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë