»³ËÜÍ³¿¡¢ÊÆVOGUE¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼55¿Í¡×¤ËÁª½Ð!¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦Ì¥Î»¡×¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ê¤É¤ËÊÂ¤Ó
¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖVOGUE¡Ê¥ô¥©¡¼¥°¡Ë¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬Æ±»ï¤Î¡Ö2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼55¿Í¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥á¥¹¤ä¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤«¤é¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¡È¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¡É¤Î»³ËÜ¡£
¡¡Æ±»ï¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºÝ¡¢ÆÃÃí¤Î¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¡¦¥Ð¡¼¥¥ó¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÎóµó¡£
¡¡»³ËÜ¤Î¡Öº£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥¦¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢7·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿Çò¤Î¥À¥Ö¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¹õ¤Î¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¥¿¥¤¡Ê¥¹¥«¡¼¥Õ¾õ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡Ë¤È¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬µ®Â²Åª¤ÊÀöÎý¤µ¤ò²Ã¤¨¡¢¥á¥¾¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¤Î¥¿¥Ó¥·¥å¡¼¥º¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¾Î¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤ÏÊÆ½÷Í¥¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤äÊÆ²Î¼ê¤Î¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBIGBANG¡×¤ÎG-DRAGON¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÂçÊª¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£