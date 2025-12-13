±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¤µ¤ó»àµî¡¡ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ3ÅÙ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¤ÇÅ·¹Ä¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¯
2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë¤Î¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢8Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£76ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1949Ç¯¡Ê¾¼24¡Ë7·î3Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£13ºÐ¤À¤Ã¤¿62Ç¯¤ËÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Ç¸«¤¿ÊÆ±Ç²è¡ÖÆÍ·âÂâ¡×¡Ê¥É¥ó¡¦¥·¡¼¥²¥ë´ÆÆÄ¡Ë¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥â¤äÏÀÉ¾¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ±Ñ¹ñ¤ËÎ±³ØÃæ¤Î72Ç¯¤Ë¡¢ÊÆ±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ü¥°¥À¥Î¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡¢71Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿ÏÀÉ¾¤¬¡Ö¥¥Í¥Þ½ÜÊó¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢±Ç²è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£73Ç¯¤ËµòÅÀ¤òÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÃÖ¤¡¢¼èºà³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âº¬¶¯¤¯¡¢79Ç¯¡Ö¤µ¤é¤Ð±Ç²è¤ÎÍ§¤è¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥µ¥Þ¡¼¡×¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¼èºàÎÏ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Å°Äì¤·¤¿¼èºà¡¢»þÂå¹Í¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤Çºî¤ê¾å¤²¤ëµÓËÜ¤ÎåÌÌ©¤µ¡¢¾ðÊóÎÁ¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¶È³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÈÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö±Ç²è¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢17Ç¯¡Ö´Ø¥±¸¶¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÁÔÂç¤ÊÎò»ËºîÉÊ¤«¤é18Ç¯¡Ö¸¡»¡Â¦¤Îºá¿Í¡×¤Ê¤É¼Ò²ñÇÉ¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê±Ç²è¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¡¢15Ç¯¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¡¢21Ç¯¡ÖÇ³¤¨¤è·õ¡×¤Ç¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¤ò3ÅÙ¤â¼õ¾Þ¡£À¸Á°¤Ï¡Ö3ÅÙ¤â¼è¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£67Ç¯¤Ë²¬ËÜ´îÈ¬´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸¶ºî¤ÎÈ¾Æ£°ìÍø¤µ¤ó¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡¡·èÄêÈÇ¡×¤È¡ÖÀ»ÃÇ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢´°Á´¿·ºî¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡Ö²¬ËÜ´ÆÆÄ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¸¶ÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤âÄ©¤ó¤À¡£²¬ËÜÈÇ¤Ï¸å¤í»Ñ¤ÈÀ¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢ËÜÌÚ²í¹°±é¤¸¤ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¡£
02Ç¯¤ÎÊÆ±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ç¤ÏÂçÂ¼Ìò¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£11Ç¯¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¤Ç¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÀ¤³¦±Ç²èº×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤ÈÀ¤³¦¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ê33¡Ë¤¬¼çºË¤·¡¢¸Î¶¿¤ÎÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤·¤º¤ª¤«±Ç²èº×¡×¤Ë¡¢Æ±»Ô½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡È±þ±ç»²²Ã¡É¡£Æ±»ÔÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£Ç¯8·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¡Ö¹ó½ë¤Ï¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ï·²½¤¹¤ë¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é5·îËö°ÊÍè¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¤Ï7·î¤Ë¤Ï33ÅÙ¤Î½ë¤µ¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÂÎÄ´¤Î°ÛÊÑ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÌë´ÖÉÑÇ¢¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄ«¤Î»¶Êâ¤âÆü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤±Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Û¤Ü30Ê¬¤ª¤¤Ë¥È¥¤¥ì¤ØÄÌ¤¦¡£10Ê¬¤ª¤¤Î»þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç6»þ¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æ¡¢¶ùÅÄÀî±è¤¤¤Î¸ø±à¤òÊâ¤¯¡£ÆÍÃ¼¤Î¥Ç¥Ã¥¤ÇÂÎÁà¤ò¤·¤Æ40Ê¬¸å¤ËºÆ¤Ó¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ë¤È1»þ´Ö°Ê¾å¤æ¤Ã¤¯¤êÌ²¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿¾¯¤·¸µµ¤¤¬Í¯¤¯¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê39¡Ë¤ÈHey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖBAD LANDS¡¡¥Ð¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥º¡×¤¬°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àï¸å70Ç¯¤À¤Ã¤¿15Ç¯¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¤ÇÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î10Ç¯¸å¤ÎÀï¸å80Ç¯¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀÂ¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿8Æü¤Ï¡¢1941Ç¯¡Ê¾¼16¡Ë¤ËÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¡¢Å·¹Ä¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£10¡Á15Ç¯¸å¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¹Ä¼¼¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¡ØÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡Ù¤òÉÁ¤±¤ë¼Ò²ñ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½É´ê¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÂ¼¾å¹¬¾¡Û