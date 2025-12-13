¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×Ä©Àï¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¥¼¥Ã¥±¥ó¤òÈäÏª¡ÄÈÖ¹æ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ä±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬£±£³Æü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎ¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢ÅÚÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÌÚ¤Ï¡¢£±£´Æü¸áÁ°£µ»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö£Ê£Á£Ì¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó£²£°£²£µ¡×¤ËÄ©Àï¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤Ø¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¸½ÃÏ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÌÚ¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¥¼¥Ã¥±¥ó¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£±£²£±£´¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ë¡ÖËÍ¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆüÉÕ¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£µÇ°¤Ë¤Ê¤ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡£¤¬¤ó¤Ð¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£