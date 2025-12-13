¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬¡Ö¿ÆÊÆ¥¿¥«ÇÉ¡×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø Ãæ¹ñ¶¼°Ò¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë·³³È¤Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤¬Ì·¤ò¼ý¤á¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼ÍÌäÂê¤¬ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²ÃÏ¿Ì¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¡£·ÐºÑÅª°µÎÏ¤È·³»öÅª°Ò°µ¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤Î°ìÅÓ¤À¡£¡Ö³ÐÀÃ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾È½¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê12Æü¡Ë¡¢Ä«¤Ã¤Ñ¤é¤«¤éÊÆ¹ñ¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¡£Ãæ¹ñ¶¼°Ò¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¹¥¤ß¤Î·³³È¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤À¡£
¡¡¸áÁ°6»þ¤«¤éÌó40Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆËÉ±ÒÁê²ñÃÌ¡£¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤Î3Æü¸å¤ËÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÎÇú·âµ¡¤¬ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¶¦Æ±Èô¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ñÃÌ¸å¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ä¹Í¤¨¤òÅ¬»þÅ¬ÀÚ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ÎË¬ÊÆ¤È¡ÖÀïÁèÄ¹´±¡×¤È¤ÎÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½¿¦¼óÁê¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î½ã°ìÏº»á¤Î°Ò¸÷¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÆÌ¾Ìç¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂçÂç³Ø±¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤ÎÁã·¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëCSIS¡ÊÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ë¤ÇÈó¾ï¶Ð¸¦µæ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢À¤½±À¯¼£²È¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤Ù¤¯Çó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£À¯³¦»ØÀÞ¤ê¤Î¿ÆÊÆÇÉ¤Ç¡¢É³ÉÕ¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Í×µá¤¹¤ëËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ê¤É¤òÀµÅö²½¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¥¢¥ê¥¢¥ê¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ï´±Î½¤Î¿¶¤êÉÕ¤±ÄÌ¤ê¡£ËÀÆÉ¤ß¤Î²ô¤Ç¤¹¡£Ë½ÁöÅúÊÛ¤Ç±ê¾å¤·¤¿¹â»ÔÁíÍý¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨µÄÆâÍÆ¤ÏÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¤äÇ½ÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Î·³»ö³èÆ°¡×¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤â¥ª¥Þ¥±´¶¤¬¤¢¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï·³³È¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¡£ËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤á¤°¤ê¡¢Éð´ïÍ¢½Ð¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¡Ö5Îà·¿¡×¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤â²ÄÇ½¤È¤¹¤Ù¤¯¡¢¼«°ÝÍ¿ÅÞ¤Ï½µÌÀ¤±¤«¤é¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÏÆü´Ú¤Ç¼é¤ì¡£¤½¤ì¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ë¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Î·úÂ¤¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ù¤¬¹ñÀ§¤ÎÆüËÜ¤Ç¤â¸¶ÀøÊÝÍÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü´Ú¸þ¤±¤ËÊÆ·³´Ï¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¸¶Àø¤ò¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç·úÂ¤¤¹¤ëÀÄ¼Ì¿¿¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡ÊËÉ±Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃæ¥í¶¦Æ±Èô¹Ô¤Î¹ÒÏ©¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡ÖÎ°µå¤ò°Ï¤àÆÃ¼ì¤Ê¹ÒÏ©¤òÁªÂò¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÌÀ³Î¤Ê·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿¡×¡ÖÎ°µå½ôÅç¤ò¥®¥ç¡¼¥¶¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤ó¤À¡×¤ÈÉ½¸½¡£¥¥Ê½¤µ¤¬Áý¤¹Ç¯¤ÎÊë¤ì¤À¡£
