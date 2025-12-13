ÈË²Ú³¹¤Î¥Ó¥ë¤Ç²ÐºÒ¡¢°û¿©Å¹¤Ç1¿Í»àË´¡¡¹Åç»Ô
12ÆüÌë¡¢¹Åç»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤éµÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Åç»ÔÃæ¶è¸ÕÄ®¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È12Æü¸á¸å10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö5³¬¤«¤é¹õ±ì¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È½Ð²Ð¸µ¤Ï5³¬¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤È¤ß¤é¤ì¡¢±Ä¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾Æ¤±À×¤«¤éµÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¤¬±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï°û¿©Å¹¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ÖÈË²Ú³¹¤Ç¡¢°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£