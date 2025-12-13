¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÛÊ¿ÌîÊâÌ´¡¢WÇÕ³«ËëV¡ª¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê³Î¼Â¡¡ÆüËÜÀª¤¬É½¾´ÂæÆÈÀê
¡¡¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡ËÂè1Àï¡Ê2025Ç¯12·î12Æü¡¡Ãæ¹ñ¡¦Ä¥²È¸ý¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê27¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬93.50ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê24¡á¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬90.25ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢Ê¿ÌîÎ®²Â¡Ê23¡áINPEX¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤¬É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¡£Ê¿ÌîÊâ¡¢Ê¿ÌîÎ®¤Î2¿Í¤ÏÁ´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊSAJ¡Ë¤¬Äê¤á¤ëÇÉ¸¯¿äÁ¦´ð½à¤òËþ¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Ç¤Ï¹©Æ£ÍþÀ±¡Ê16¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¼«¿È½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ë2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯10¥«·îÁ°¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É³¦¤Ë½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Ä¥²È¸ý¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ç¡¢Ê¿ÌîÊâ¤¬4ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£1²óÌÜ¤Ë93.50ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢2²óÌÜ¤ÏºÇ¸å¤ÎÅ¾ÅÝ¤ÇÆÀÅÀ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆWÇÕ¤Ç¤ÏÄÌ»»8¾¡ÌÜ¡£É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¤·¤¿¸ÍÄÍ¡¢Ê¿ÌîÎ®¤È¤È¤â¤Ë·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦¤È¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¼¡¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾®Àã¤¬Éñ¤¦¸·¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¼è¤êÁÈ¤àµÕ¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤éÆþ¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£4¤ÄÌÜ¤Îµ»¤ÎÃåÃÏ¤¬¾¯¤·Íð¤ì¡¢5¤ÄÌÜ¤Îµ»¤Ï¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä3²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯¡ÊTC¡Ë1440¤ò²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â93ÅÀÂæ¡£2²óÌÜ¤ÏTC1440¤ËÄ©¤ó¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡ÖÆñ¤·¤¤Å·µ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ä¤Ä¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤È¤«·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¡¢Ê¿ÌîÊâ¼«¿È¤¬Í×Ë¾¤·¡¢24Ç¯½©¤ËÃÏ¸µ¤Î¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¤Ë²°³°Îý½¬»ÜÀß¤¬´°À®¡£Àã¤¬¤Ê¤¤»þµ¨¤â¥Ñ¥¤¥×¤òÌÏ¤·¤¿·Á¾õ¤ÎÂæ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤·¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏºÇ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤1¤ÄÌÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿TC1440¤ò¡¢º£µ¨¤Ï¥é¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡£Í½Áª¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤âÀ®¸ù¡£¿Ê²½¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤Ï17Æü³«Ëë¤ÎÂè2Àï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¥Ñ¥¹¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ´À°¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê¼þ¤ê¤â¡Ëµ»¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¾å²ó¤ë³ê¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡£¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç2¥«·î¸å¡£¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÔÊ¿ÌîÎ®¡¢3°Ì¤â¡Ö¿·µ»¡×¼ê±þ¤¨¡ÕWÇÕ¤Ç¼ïÌÜÊÌ3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÊ¿ÌîÎ®¤Ï3°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤Ï3¤ÄÌÜ¤Îµ»¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤Î¤Ê¤¤2²óÌÜ¤ËµÕ¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤éÇØÃæÂ¦¤Ë4²óÅ¾¤¹¤ëµ»¤ò´Þ¤à¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò·è¤á¡¢É½¾´Âæ¤ò³ÎÊÝ¡£¡Ö¿·µ»¤òÆþ¤ì¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÏ¢Â³¤·¤ÆTC1440¤ò½Ð¤¹¡È¥³¥ó¥Ü¡É¤Ë¤âÀã¾å¤ÇÀ®¸ù¡£¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Æ¤ëµ»¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ô2°Ì¡¦¸ÍÄÍ¤âÅö³Î¡Õ¸ÍÄÍ¤Ïº£µ¨¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä2²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾È¾¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯1620¤ò´Þ¤à¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò³ê¤ê¤¤ê¡¢1²óÌÜ¤Ë90¡¦25ÅÀ¡£Ê¿ÌîÊâ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤è¤ê¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¦Ãæ¤Ç¤â·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï³Î¼Â¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ÏÅö³Î¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¡£2¥«·î¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉHP¤Î¸ÞÎØÇÉ¸¯¿äÁ¦´ð½à¡¡24¡Á25Ç¯¡¢25¡Á26Ç¯¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤ÎWÇÕ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î·×10Âç²ñ¤¬É¾²ÁÂÐ¾Ý¤Ç¡¢SAJ¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥±¡¼¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢¥Ù¥¹¥È2¥ê¥¶¥ë¥È¤Î¹ç·×³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å°Ì¼Ô¤«¤éÁª½Ð¡£ÃË½÷¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï4¿Í¡£É¾²ÁÂÐ¾Ý¤ÎWÇÕ¤¬»Ä¤ê3Àï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Ê¿ÌîÊâ¡¢Ê¿ÌîÎ®¤Î2¿Í¤Ï5ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ËÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤Ë¡£½÷»Ò¤Ç¤ÏÂè1Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¶¿å¤µ¤é¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£