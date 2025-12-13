¥±¥ó¥³¥Ð¡¢ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¸·½ÅÃí°Õ¡ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¡ÈÈëÌ©¡ÉË½¤«¤ì¡Ö²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹ÄÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥±¥ó¥³¥Ð·ãÅÜ¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤¬Ì¿¤¬¤±¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ëÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»ÃË»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
¡È1.4¡É¤ò¡ÖÁêÅö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÏ²¼¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¦¥ë¥Õ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö°§»¢¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¶á´ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢âË¤Þ¤ì¤Æ¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Î»¦µ¤Êü¤¿¤ì¤Æ¡¢²¶¡¢ÌÜ°ï¤é¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥¦¥ë¥Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥¦¥ë¥Õ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡ÉEVIL¡£
¥±¥ó¥³¥Ð¤ÏEVIL¤ÎÂÐÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ö¶¯¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶§´ï¹¶·â¡¦È¿Â§¡¦ÍðÆþ¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ÇÆ¬¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñµÄÍÑ¤ÎÄ¹´ù¤Î¾å¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢°ì±þ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¥¦¥ó¥È¤Î´Ö¤ÎÈ¿Â§¤¬µö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤MC¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤«¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²õ¤ì¤ä¤¹¤¤´ù¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆÜÄÁ´Á¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö²ñ¾ìÈ÷ÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÈëÌ©¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥é¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¶áÆ£¤Ø¸·½ÅÃí°Õ¡ª
¿Ê¹Ô¤ÎµÜËÜÌ´Íå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢»äÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤¬Ì¿¤¬¤±¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡Äµ®ÍÍ¡¢²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¥±¥ó¥³¥Ð¤Ë¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£