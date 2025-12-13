¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤¬º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤ÇÌó1½µ´Ö¸å¤ËºÆ¸¡ºº¡Äº£µ¨¤ÏÊ¿¶Ñ27.8ÆÀÅÀ¤òµÏ¿
¡¡12·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤¬º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤Î¤¿¤á¡¢Ìó1½µ´Ö¸å¤ËºÆ¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Ç¥¦¥£¥Á¥¿½£Î©Âç³Ø½Ð¿È¤Î¥êー¥Ö¥¹¤Ï¡¢196¥»¥ó¥Á89¥¥í¤Î¥¬ー¥É¡£2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤«¤é¥ì¥¤¥«ー¥º¤È¤Î·ÀÌó¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¸½ºß¤ÏÉÔÆ°¤ÎÀèÈ¯¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ27.8ÆÀÅÀ¡Ê¥Áー¥à2ÈÖÌÜ¡Ë5.6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6.7¥¢¥·¥¹¥È1.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥êー¥Ö¥¹¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÏÈæ³ÓÅª·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÎ¥Ã¦¤Ï²óÈò¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥Áー¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥êー¥Ö¥¹¤À¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î2¥²ー¥à¤Ç¤ÏÆ±13.0ÆÀÅÀ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨¤Ï28.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤ò»Ø´ø¤¹¤ëJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Ï¡¢²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¥êー¥Ö¥¹¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ÀµÚ¡£º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥êー¥Ö¥¹¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ëÆ±36.9Ê¬¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈà¡Ê¥êー¥Ö¥¹¡Ë¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÈÉéÃ´¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¾ÃÌ×¤Î·ã¤·¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤ÏÄ¾¶á¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û10·îËö¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î51ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥êー¥Ö¥¹¡ª