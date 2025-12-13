TVer¤¬À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÈë·í¤Ï¡©¡¡¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤¬¸ì¤ë¡È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¦¡ÉÂÎ¸³
¡¡¥µー¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¡Ê¥Æ¥£ー¥Ðー¡Ë¡£Ç¯¡¹±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï·î´ÖÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤Î5.4²¯ºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTVer¼èÄùÌò¤ÎµÜÅçÂçÊå¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤«¤é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ü¡ÖTVer¡×¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò
ーー¤Þ¤º¤ÏµÜÅç¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜÅçÂçÊå¡Ê°Ê²¼¡¢µÜÅç¡Ë¡§»ä¤Ï³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³ØÀ¸¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀÁÉé³«È¯¤Î»Å»ö¤ÇWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½é¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ï¡¢½Î¤Î±¿±Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤²´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤ëÂÎÀ©¤Ç¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¿·Ê¹¤ÎÀÞ¤ê¹þ¤ß¥Á¥é¥·¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤«¡¢¤É¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¤É¤Î¿·Ê¹¼Ò¤Î²¿ÍËÆü¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¤¤«¡¢¤Ê¤ÉÃÏÆ»¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤ÐÄ¶¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎAB¥Æ¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¤¿¤·¤«¤ËAB¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜÅç¡§¤½¤¦¤·¤¿³«È¯¤À¤±¤ËÊÄ¤¸¤Ê¤¤·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2012Ç¯¤´¤í¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AWS¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¹¤¬¤ëÁ°¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¿ôÀé¿Í¸«¤¿¤é¥µー¥Ðー¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊóÕÌÀ´ü¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢15Ç¯¶á¤¯¤Î´ÖÇÛ¿®µ»½Ñ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¶É¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊüÁ÷¶É¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Û¤Ü¥¤¥³ー¥ë¤ÎÇ¯¿ô¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ïº£¤ÎTVer¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹ð»Ô¾ì¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÎÁÇÛ¿®¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤òTVer¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø
ーーTVer¤Ç¤Ï¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÅç¡§°ìÈÖ¤Ï¡È¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡É¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¡£TVer¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×ÇÛ¿®¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´Ñ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤ÆË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥æー¥¶ー¤ÎÆ°¤¤ò¡ÖÌÜÅª»ëÄ°¡×¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌÜÅª¤ÇÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¾ì½ê¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞTVer¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤ÏÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¸«¤¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë800ÈÖÁÈ¶á¤¯ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯YouTube¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯TikTok¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£TVer¤â¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯TVer¤ò³«¤¤¤Æ¤½¤³¤Ç»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
ーー¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥¶¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅç¡§¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸¡º÷¤äSNS¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¤·¤Æ¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ーー´°Á´¤ËÇ½Æ°Åª¤Ë¤ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅç¡§Â¿¤¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Îµ¯ÅÀ¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯TVer¤ò³«¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¼¡¡¹¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÀÆü¤âÌÀ¸åÆü¤âTVer¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦½¬´·¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ï¢Â³ºÆÀ¸µ¡Ç½¤ÏÂçÊÑÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ò¸Ù¤¤¤ÇÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ä¤¢¤È¤Ç¤ß¤ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼«Æ°¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Åú¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¥æー¥¶ー¤¬»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ーー¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅç¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊTVer¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÌÜÅª¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÌÜÅª»ëÄ°¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤ÎÇ®ÎÌ¤òºï¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥æー¥¶ー¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¡¢ÀøºßÅª¤Ë¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¿·¤¿¤ÊÇ®ÎÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÉå¿´¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³ºÆÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß°Ê³°¤À¤È¡¢ºÇ¶á½ÄÄ¹¥·¥çー¥ÈÆ°²èµ¡Ç½¤â¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ä¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¶¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆÃµ¤¹¡×¾å¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿·Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤â¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤·¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ïº£¸åCTV¡Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¡Ë¤Ç¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
ーーCTV¤Î¼ûÍ×¤â¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£CTV¤ÏÇ½Æ°Åª¤Ç¤â¼õÆ°Åª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ´Ö¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
µÜÅç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£º£¤Ï¥æー¥¶ー¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Æ°²è¤òÃµ¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¼¡¡¹¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤êÊý¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーCTV¤Î¥Ëー¥º¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
µÜÅç¡§Á´¤Æ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤ËTVer¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»à¸ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È°Õ³°¤È1¿Í¤Ç½»¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥â¥Ë¥¿ー¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£TVer¤Ç¤âCTV¤ÎÍøÍÑ³ä¹ç¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò¡¢Âç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤ÇTVer¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¡ÈÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Ê¤¤¡ÉUI¤Ø
ーーUI¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÅç¡§»ä¤¿¤Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¼çÌò¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¹¹ð¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤äWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖTVer¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐYouTube¤òº£¸«¤ë¤È¡ÈYouTube¤Ã¤Ý¤µ¡É¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢YouTube¤ÎÀÖ¿§¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
ーー½ù¡¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÜÅç¡§YouTube¤ÏTVer°Ê¾å¤Ë»¨Â¿¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤Ë¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤ÎÂÎ¸³¤Ï¶Ñ°ì¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤ë¡×¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¡¢²æ¡¹¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Â¸ºß´¶¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤ó¡©¡×¤È¼ê¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸¡º÷¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¤·¤«¤ë¤Ù¤¸¡º÷·ë²Ì¤¬ÊÖ¤é¤º¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸¡º÷ÀºÅÙ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥æー¥¶ー¤Ë¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥ì¥³¥á¥ó¥É¤ÎÇÔËÌ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹µæ¶Ë¤Î¾õÂÖ¤Ï¡È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°Ê³°µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Ç¤¹¡£Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¸ºß´¶¤ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅç¡§ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤¢¤È¤Ï¾ã³²¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
ーー¤½¤ì¤ÏUI¤ÎÊý¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎ¸³¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜÅç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾Êý¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤ä¥×¥íÌîµå¤ÎÆüËÜ¥·¥êー¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢½Ö´ÖÅª¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÅç¡§»öÁ°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁý¶¯¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤È¤ÎÎ¾Î©¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥µー¥ÐーÂæ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤âÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤ò¡ÈÊ¬¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âº£¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー»ÅÊ¬¤±¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
µÜÅç¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¥æー¥¶ー¤¬TVer¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥æー¥¶ー¤´¤È¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹çºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê¿¾ï»þ¤Ë¸Â¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ö´ÖÅª¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î½¸Ãæ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÉé²Ù¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤â¤»¤á¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡¢»ëÄ°ÍúÎò¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÆ°²è¤ÏÉ¬¤º¸«¤é¤ì¤ë¡¢TVer¾å¤Ç¤Ï¸¡º÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤äSNS¤«¤éÄ¾ÀÜ»²¾È¤¹¤ì¤Ð¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡¢¤Ê¤É¡£Á´¤Æ¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ´Ê°×¥âー¥É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÍÑ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆTVer¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¶É¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üAI¤Î³èÍÑ¤Ç¹¤¬¤ë²ÄÇ½À
ーー¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¼Â¾ð¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÜÅç¡§Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¹¹ðÇÛ¿®¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹¹ð¥×¥í¥À¥¯¥È¥Áー¥à¤È¥æー¥¶ー¤Ë¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥À¥¯¥È¥Áー¥à¤ÎÆó¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥À¥¯¥È¥Áー¥à¤Ç¤Ï¡¢³«È¯ÁÈ¿¥¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³«È¯¥é¥¤¥ó¤òÊ£¿ôÁö¤é¤»¤ë·Á¤ËºÇ¶áÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Áー¥à¤ä¡¢Ã»´üÅª¤Ë¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¥Áー¥à¤Ê¤É¤ËÊ¬¤±¤Æ±¿ÍÑ¤·»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£TVer¤ò¤Þ¤À¤Þ¤À²¿ÇÜ¤Ë¤âÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ÎÃÏÆ»¤Ê²þÁ±¤â¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÎ¾Êý¤ä¤ë¤³¤È¤ò¥é¥¤¥óÊ¬¤±¤Ç¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーAI¤Îµ»½Ñ¤ò¤É¤¦»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢³«È¯¼Ô¤Î»ñ¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÅç¡§³«È¯ÂÎÀ©¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Claude Code¤äGemini Code Assist¤ÎÆ³Æþ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÍ×·ïÄêµÁ¤ò¤·¤Æ¡¢AI¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ½ñ¤¤¤¿¾å¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëVibe Coding¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Áー¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ë¤È¤¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥³ー¥É¥ì¥Ó¥åー¤ä³«È¯¤Î¥Õ¥©¥íー¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÃù¤á¤Æ¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê³«È¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¤Ï¥æー¥¶ー¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¸¡º÷ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÐÏÃ·¿¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥æー¥¶ー¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ËºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¸¡º÷¤·¤ÆÌÜÅª¤Î¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È·¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð±þÅú¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅç¡§¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤«¤Ï½Ð¤·¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£TVer¤Ç¤Ï¡Ö¥Ùー¥¿ÈÇ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ëÅª¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Îµ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¿·¤·¤¤»î¤ß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£
ーー¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÇ¯¡¢µÜÅç¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎAVOD¡Ê¹¹ð¥Ùー¥¹¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë¤Ë²Ã¤¨FAST¡ÊÌµÎÁ¹¹ðÉÕ¤¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÜÅç¡§FAST¤ÈAVOD¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤Ê¤¬¤é¸«¡¢¼õ¤±¿È¤ÊÂÎ¸³¡¢¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª»ëÄ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÜÅª»ëÄ°¡×¤«¤éÂÎ¸³¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢FAST¤ÏÅú¤¨¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ï¤Þ¤ÀÌÏº÷Ãæ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª»ëÄ°¤ÏÆ°²è¤Ø¤ÎÃí»ëÎ¨¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢¹¹ð²ÁÃÍ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¬¤é¸«¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹¹ð²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¤Î¹â¤¤»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤Ë¶á¤¤FAST¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬ºÇÅ¬¤ÊÃ¼Ëö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤Ã¼Ëö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é½Ä¤Ë¥¹¥¯¥íー¥ë¤¹¤ë¥·¥çー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡£ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦Á°Îã¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢FAST¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¢¤ëVOD¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ーー¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¾Íè¤Î¡ÈTVerÎ®FAST¡É¤ÎÆÃÄ§¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÅç¡§³¤³°¤ÎFAST¤ÏËÜÅö¤Î»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤Î¥Äー¥ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎFAST¤òºî¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÅú¤¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢VOD¡¢¥é¥¤¥Ö¤â´Þ¤áÌÜÅª»ëÄ°¤òÄ¶¤¨¤Æ²óÍ·¤·¤Æ¤â¤é¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤³¤ì¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢FAST¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤¦¾¯¤·¹¤¯Âª¤¨¤Æ¡¢TVer¤é¤·¤¤¡Ö¤Ê¤¬¤é¸«¡×¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¤Î¹Ô¤Ãå¤¤¤¿Àè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーºÇ¸å¤ËTVer¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÜÅç¡§¤ª¤½¤é¤¯10Ç¯Á°¤ÎTVer¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤â¡¢º£¤Û¤É¤ÎÈÖÁÈ¿ô¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¸ì¤ë¤Î¤ÏÌî¿´¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤ÇÛ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é1¤Ä¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢º£¤Î¥æー¥¶ー¿ô¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¥¹¥Ôー¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯À®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤¿³«È¯¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼Ò°÷¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¤¯¤¢¤Þ¤Í¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
