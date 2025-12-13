Íèµ¨¤ÏÇØÈÖ¹æ7¤ËÊÑ¹¹! ²£ÉÍFC»³ÅÄ¹¯ÂÀ¤¬·ÀÌó¹¹¿·
¡¡²£ÉÍFC¤Ï13Æü¡¢FW»³ÅÄ¹¯ÂÀ(26)¤È2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢2018Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢2024Ç¯¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊSNS¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢GÂçºå¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£3·î¤Ë²£ÉÍFC¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFC¤Ç¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íèµ¨¤ÏÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö76¡×¤«¤é¡Ö7¡×¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£
