¡Ö¥Ñー¥­¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©Ëö´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª

´Æ½¤°å»Õ¡§
¿ÀµÜ Î´¿Ã¡Ê°å»Õ¡Ë
·§ËÜÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£·§ËÜÀÖ½½»úÉÂ±¡Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê°å°÷¡¢·§ËÜÂç³ØÉÂ±¡Ç¾¿À·ÐÆâ²ÊÆÃÇ¤½õ¶µ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢2023Ç¯¤è¤êºÑÀ¸²ñ·§ËÜÉÂ±¡Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê°åÄ¹¡£Ç¾Â´Ãæ¿ÇÎÅ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿À·ÐµßµÞ¼À´µ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ÇÎÅ¡£Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¼À´µ¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯³èÆ°Ãæ¡£¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¤ÏÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÆâ²Ê°å¡¢ÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÇ¾Â´Ãæ³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÇ¾·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ³Ø²ñÀìÌç°å¡¢Î×¾²¸¦½¤»ØÆ³°å¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹
¡Ö¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¡×¤È¤Ï¡©
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÃæ¤ÇÃæÇ¾¹õ¼Á¤È¤¤¤¦¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤Ë´Ø¤ï¤ëÉôÊ¬¤Î¾ã³²¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¼êÂ¤¬¿Ì¤¨¤ë¡¢¼êÂ¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢Êâ¤Êý¤¬ÊÑ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Çµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¡¢È¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤ó¤À¤ó¿Ê¹Ô¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢´°Á´¤Ë¿Ê¹Ô¤ò»ß¤á¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ò¼£Ìþ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï50Âå¤«¤é60Âå¤Ç¤ÎÈ¯¾É¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤ó¤À¤ó¾É¾õ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢½ù¡¹¤ËÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë±¿Æ°µ¡Ç½¤Î¾ã³²¤¬¼ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤ª¤à¤Í3-4Ç¯Ã»¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤â¼÷Ì¿¤ò·èÄê¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ãÇ¯À¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï50-60Âå¤ÇÂ¿¤¯¤¬È¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢40ºÐ°Ê²¼¤Î¼ãÇ¯¼Ô¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ãÇ¯À¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÈÂç¤¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ôÇ¯Ã»¤¤ÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤¬¾ã³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÉÂµ¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤ó¤À¤óÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¤¤«¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¼ñÌ£¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎËö´ü¾É¾õ
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï¿Ê¹ÔÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëö´ü¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë°À¼ðáç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤¬¤ó¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤â¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë¤ª¤±¤ëËö´ü¤ÎÄêµÁ¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤òËö´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ìô¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¼£ÎÅÌô¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤è¤¯¸ú¤¤Þ¤¹¡£¼£¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤¿¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾É¾õ¤Ï³Î¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌô¤â¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Ìô¤òÁýÎÌ¤·¤¿¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Â³¦¤¬¤¤Þ¤¹¡£Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¤â¸ú¤«¤Ê¤¤no on¸½¾Ý¡¢Ìô¤Î¸ú²Ì¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦wearing off¸½¾Ý¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÉþÌô¤ÎÈùÄ´À°¤òÆþ±¡¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´É¤òÉ¡¤«¤é°ß¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë·ÐÉ¡°ß´É¤ä±ÉÍÜ¥Á¥åー¥Ö¤ò¤ª¤Ê¤«¤ÎÈéÉæ¤«¤é°ß¤Þ¤ÇÄÌ¤¹°ß¤í¤¦¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬°Õ»×¤òÉ½¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²ð¸îÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤âÈè¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Î²ð¸îÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÆþ±¡¡Ê¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥ÈÆþ±¡¡Ë¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥¹¥¥Í¥¸¥¢
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ËØí¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Á°½Ò¤ÎÌô¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ìô¤Î¸ú²Ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ËÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¥¯¥Í¥¯¥Í¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥¸¥¹¥¥Í¥¸¥¢¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ºÙ¤«¤¯Ìô¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤È¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾É¾õ¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÆâÉþ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤»¤º¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Î§¿À·Ð¾É¾õ
¼«Î§¿À·Ð¾É¾õ¤È¤ÏÊØÈë¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ç¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¾ã³²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊØÈë¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËËö´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢´è¸Ç¤ÊÊØÈë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¿¤Á¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤äµ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÌô¤Ç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼£ÎÅ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¼÷Ì¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¼÷Ì¿¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¼÷Ì¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ÀµÜ Î´¿Ã °å»Õ
¤«¤Ä¤Æ¤Ï15Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤¹¤ë¤È¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼£ÎÅÌô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢´°Á´¤Ê¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¿Ê¹Ô¥¹¥Ôー¥É¤ÏÁá¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿ÀµÜ Î´¿Ã °å»Õ
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î·Ð²á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£µÞÂ®¤Ë¾É¾õ¤¬¿Ê¤à¾ì¹ç¤Ï°ã¤¦¸¶°ø¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤¨¤äÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·¤Ë¤¯¤µ¤Ê¤É¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÇ¯Âå¤ÇÈ¯¾É¤·¤Æ¤âÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼£Ìþ¤µ¤»¤ë¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬³Î¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÉÂ¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
