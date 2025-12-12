¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅ¸³«¤ò¶¯²½¡¡¹âµé¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWSP¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¿¿¼î¤Î²·Çä»ö¶È¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥Õ¥©¡¼¥é¥¤¥Õ¡ÊPearl for Life¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ë¥ì¥Ê¡ÊMARLENA¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ²½¤¬Æñ¤·¤¤BÉÊ¤Î¿¿¼î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£BÉÊ¿¿¼î¤ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä³ØÀ¸¤ËÌµ½þÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ»º¿¿¼î¤ÎÀ¸»ºÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¡¢ÍÜ¿£»ö¶È¤äÎ¤³¤¤ÎºÆÀ¸»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉWSP¤Ï¡¢½ÏÎý¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢ÆüËÜ»º¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°ÌÌó5¡ó¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤Î¿¿¼î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÏÂ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÀ½ºî¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÏÂ²Î¤ÎÏ¢ÌÊÂÎ¡Ê¤«¤ÊÊ¸»ú¡Ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¶ÊÀþÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖKOKORO¡×¡Ê192Ëü5000±ß¡Ë¡¢µþÅÔ¤ÎÃãÆ»¤Ç»È¤ï¤ì¤ëµþÁÈÉ³¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖYUI¡×¡Ê231Ëü±ß¡Ë¡¢µÈ¾ÍÌæ¤Ç¤¢¤ëÀÄ³¤ÇÈ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¶ÊÀþÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¥Ñ¡¼¥ë¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¡ÖUNERI¡×¡Ê170Ëü5000±ß¡Ë¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¡¢»åÂØ¤¨¤ä¼îÈ´¤¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò±Êµ×Ìµ½þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿ùºà¡¢ÏÂ»æ¡¢¾ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¶õ´Ö¤òÀß·×¡£¿ùºà¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÏÂ»æ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀãÆ¶¾ÈÌÀ¤ä¡¢¾ö¤òÉß¤¤¤¿ÇòÌÚ¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ»º¤Î¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î½º´ï¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶äºÂ¤Î¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¤«¤é¤Ï¾¯¤·³°¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤Î¤¢¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÊý¡¹¤¬Â¿¤¯ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈWSP¤Îé®Ìî¿¿µª»ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥³¥ä¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÅÚ»º¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢³°´Ñ¤Ï³°¤«¤é¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÎÍèÅ¹¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦¿·½É¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¡¢µþÅÔ¡¦»Í¾ò¤Ë¤âÄ¾±ÄÅ¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÅ¹¤Ïº£¸å½ç¼¡¶äºÂÅ¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ËWSP¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ë¤â¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤Î¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¤«¤é¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹â³ÛÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï´§º§Áòº×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èé®Ìî¼ÒÄ¹¤ÏÏÃ¤¹¡£º£¸å¤Ï¼«¼Ò¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë±Û¶EC¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°Å¸³«¤â¶¯²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢É´²ßÅ¹¤Ø¤Î¾ïÀßÅ¹½ÐÅ¹¤â»ëÌî¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£
◾️WSPÅìµþ ¶äºÂËÜÅ¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3ÃúÌÜ14-1 ¶äºÂ»°ÃúÌÜ¥Ó¥ë1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ¡Ê²Æµ¨¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë