¡Ö364Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡×¤ÎÀìÌçÅ¹¤â°ìÌÜÃÖ¤¯ 87ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÚ¹©ºî²È¤È¤Ï¡©
Ëè½µÅÚÍËÆü ¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë/TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë¥Ò¥í¥ß¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª»ä¤À¤±¤Î¿ÀÍÍ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡£
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÚ¹©ºî²È¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥óã·Æ£¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¡£
Åìµþ¡¦Âå´±»³¤Ç¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡Ö364Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡×¤À¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¡£Å¹°÷¤Î»³粼¤µ¤ó¤Ë¡È¿ÀÍÍ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÊ¹¤¯¤Èµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬ã·Æ£¤µ¤ó¡£¡Ö90ºÐ¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê87ºÐ¡Ë¡£¤º¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤òºî¤ëÊª¤Ë¹þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤¤¬¤¤¤Ëºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤Î¿¿»÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÆÈ¼«¤Ë¹Í¤¨¤Æºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È»³粼¤µ¤ó¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Çã·Æ£¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï1Ëü6500±ß¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢3Ëü±ß¶á¤¯¡Ê2Ëü9700±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡£
ºàÎÁ¤Ï¤Û¤ÜÌÚºà¤Î¤ß¤ÇÁ´¤Æ¼êºî¤ê¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ã·Æ£¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¤Ø¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ºîÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ÖÁ´Éô¼ñÌ£¤Ç¤¹¤Í¡£Çä¤ëµ¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡¢Ì¤¤À¤Ë¾¦Çäµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¿È¤Î´Ñ¾ÞÍÑ¡£
1938Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©°²²°»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿ã·Æ£¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏËèÇ¯²ÈÂ²¤ÇÀ¹Âç¤Ë³Ú¤·¤àÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÚ¹©ºî¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³ØÀ¸¤Îº¢¡£Âç¹©¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Á¡¢ÆÈ³Ø¤Ç²¹¼¼¥Ï¥¦¥¹Â¤¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤â¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÌÚ¹©ºî¤ê¤ËË×Æ¬¡£
¡ÖÄ»¤¬¹¥¤¤ÇÄ»¤ÎÄ¦¤ê¤â¤Î¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ã·Æ£¤µ¤ó¤À¤¬¡¢23ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢¼«¿È¤Î²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤ÈºîÉ÷¤ËÊÑ²½¤¬¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Î¤òºî¤ì¤Ð¡¢»Ò¶¡¤¬´î¤Ö¤ï¤±¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é»Ò¶¡¤¬´î¤Ö¤Î¤«¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤äÂ¹¤Î´î¤Ö»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¤È60Ç¯°Ê¾å¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¼ñÌ£¤Çºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êÈÎÇä¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡Âè¤ËºîÉÊ¤¬¼«Âð¤Ë°î¤ì¤«¤¨¤êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»³粼¤µ¤ó¤À¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¤¬»¶Êâ¤ÇÂå´±»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤ò¸«¤Ä¤±¡Ö¤¸¡Á¤Ã¤È¸«¤Æ¤Æ¡¢»³粼¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÏÃ¤·¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í£°ì¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤À¤±¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ïã·Æ£¤µ¤ó¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ºàÎÁ¤Ï¡ÖÀÖ¾¾¤ÎÌÚ¤Ç¤¹¡¢ºÙ¹©¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉºàÎÁ¤òÇã¤Ã¤Æºî¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÇÑºà¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¡Ê¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ë¡Ø¤¤¤¤²È¤À¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¿·ÃÛ¸½¾ì¤«¤éÂç¹©¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ï¡ÊÇÑºà¤¬¡Ë½Ð¤¿¤«¤éÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÇÑºà¤ò¤â¤é¤¦¡Ë¡£ËÍ¤Ï¤¹¤°¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èã·Æ£¤µ¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÇÑºà¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÌÚºà¤ËÄ¾ÀÜ±ôÉ®¤Ç²¼ÉÁ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£³¨¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ã·Æ£¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î´¶À¤Ç½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È30Ê¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²¼³¨¤¬´°À®¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¹©Äø¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ìÃ¶¿©»ö¡£¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¤éºî¶ÈºÆ³«¡£
ºÆ³«¸å¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÅÆ°¥Î¥³¥®¥ê¤ÇºîÉÊ¤ÎÅÚÂæ¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤³¤ì¤òÀÚ¤Ã¤ÆÉâ¤½Ð¤µ¤»¤ë¡×¡Êã·Æ£¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢²¼³¨¤Ë±è¤Ã¤Æ»åµø¤ÇÃúÇ«¤ËÀÚ¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯À¸¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÌÚÊÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌÞÂÎÌµ¤¤¤«¤é¤µ¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¤Ç¤Î¥«¥Ã¥Èºî¶È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼¼Æâ¤ËÌá¤ê¡¢Ä¦¹ïÅá¤Ê¤É¤Î¿ÏÊª¤Ç¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë±úÆÌ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤Ç¿§ÉÕ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¿§¡×¤òÂçÃÀ¤ËÅÉ¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤â»ÈÍÑ¤»¤º¡£¡Ö¿§¤òº®¤¼¤Ê¤¤¡£¸¶¿§¤ÎÊý¤¬åºÎï¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤Èã·Æ£¤µ¤ó¡£Á¡ºÙ¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¤ï¤º¤«1mm¤ÎºÙ¤¤É®¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼êË¡¤âÆÈ³Ø¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Íç´ã¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¡£
³¨¤Î¶ñ¤¬´¥¤¤¤¿¤é¡¢Àè¤Û¤ÉÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿ÈÄ¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤á¹þ¤ß¡£¥Ü¥ó¥É¤Ç¸ÇÄê¤µ¤»¤¿¤é´°À®¡£¤³¤Á¤é¤â¤â¤Á¤í¤óÇä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ã·Æ£¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Ïã·Æ£¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºîÉÊ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¹§ÂÀÏº¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤ÆÂçÂÎ¡Ö¡È¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¥È¥Ê¥«¥¤¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¸¤¡É¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤Èã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¤¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¤Ï³Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ñ¤¬Íî¤Á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Íî¤Á¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¬Èá¤·¤à¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡£²èÁü¤Î¿¿¤óÃæ¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ï11Ëü±ß¡£ÊÉ¤ÎÊÒÌÌ¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÄÌ¾ï¤ÎÊÉ¤Î¤Û¤¦¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤à·Á¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥¹¥×¡¼¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£