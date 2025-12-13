CBC

¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ÇÌÚÂ¤½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿¼Ìë¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·1¿Í»àË´¡¡¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤à80ºÐ½÷À­¤«¡¡°¦ÃÎ¡¦²¬ºê»Ô

¤­¤ç¤¦¸áÁ°2»þÈ¾²á¤®¡¢²¬ºê»Ô³ûÅÄÄ®»³ÈÊ¤Î80ºÐ½÷À­¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á½ê¤Î½»Ì±¤¬¸«¤Ä¤±¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î80ºÐ½÷À­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£