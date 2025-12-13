WDÌ¾¸Å²°¤¬1/16¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¸òÎ®²ñ¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥º¥Ð¥ìー¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢°ìÈÌÃËÀ¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¸òÎ®²ñ¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥º¥Ð¥ìー¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏWDÌ¾¸Å²°¤Î¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤¢¤ëËÅÄ¹çÀ®µÇ°ÂÎ°é´Û¡Ê¥¨¥ó¥È¥ê¥ª¡Ë¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¥¹¥¯ー¥ë¥³ー¥Á¤ò¸ò¤¨¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¥²ー¥à·Á¼°¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Äê°÷¤Ï30Ì¾ÄøÅÙ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÊç½¸¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥º¥Ð¥ìー¡×¤Ï19:00¤«¤é21:00¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÀÇ¹þ¤ß4,000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£