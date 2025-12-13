ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡ÈþÀî·û°ì¤È¤Î²ñ¸«¸å¤ÎÅÅÏÃÌÀ¤«¤¹¡Ö¸µµ¤¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤È¹ñ¤Î»ØÄêÆñÉÂ¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤âºÇ¹âµ¤²¹¤¬10ÅÙ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ÎÃæ¡¢¹Äµï¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼êÎä¤¿¤¤¡×¤È¤â¤é¤·¤Ä¤Ä¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Êâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÏÂÅÄ¤Ë¡¢³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÊâ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎÄ´¤¬¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿ê¤¨¤ë¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈþÀî¤µ¤ó¤È¤«¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È12Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ÈþÀî¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¸µµ¤¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹À¼¤Ï¡£²ñ¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¸«¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤¿¤è¤ê¤Ï¤ª¸µµ¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÊý¤¬¤´¼«Ê¬¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£