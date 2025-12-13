¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ë¾·îÍ´¼£¤µ¤ó¡¢41ºÐ¤Ç»àµî 10·î¤Ë¤Ï¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òX¤ÇÈ¯¿®
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË¾·îÍ´¼£¤µ¤ó¤¬¡¢11·î¾å½Ü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£41ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛË¾·îÍ´¼£¤µ¤ó¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Î»Ñ¤äË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤ÎÅê¹Æ
¡¡Ë¾·î¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¤¥±¥á¥óÀï¹ñ THE STAGE¡Ù¤ä¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤Ê¤ÉÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿X¤Ç¡¢¡ÖÌò¥È¥ì½ª¤ï¤ê¤Ë¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¡¢¤ªÂæ¾ì¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢27Æü¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥í¥±¤Ï¡¢¤Ò¤é¤±¤¿»³¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À±¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿!!¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¶õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖPUMP¡ßEARTH¡×¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½
¡¡¤·¤«¤·12·î12Æü¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ¡ÖPUMP¡ßEARTH¡×¤ÎX¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Ë¾·î¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¢¤êÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Ë¾·îÍ´¼£¤µ¤ó¤¬11·î¾å½Ü¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¶¦¤ËÀï¤¤¡¢Â¿¤¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¸Á°¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Áòµ·¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÆÂ²¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¤´°äÂ²¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë¾·î¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢»¦¿Ø¡¢°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë