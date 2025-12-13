Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ö¶ÛÄ¥¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È·è¤á¥Ý¡¼¥º¡É¤ÏÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡©¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡9·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡áJAL¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£À¤³¦Î¦¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¡È·è¤á¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤«¤é¡Ö°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ý¡¼¥º¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â¼ÃÝ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ£¥öÃ«¤¬¡Ö¼«¿È¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÉµá¤¹¤ë¤È¡¢Â¼ÃÝ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£ÂçÉñÂæ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¡È·è¤á¥Ý¡¼¥º¡É¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¡¼¥º¤ò¤ä¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶ÛÄ¥¤òÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¡È¥Ý¡¼¥º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÎÊý¤¬¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Â¼ÃÝ¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ö·ù¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£