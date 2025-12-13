ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢µå³¦¤ÎÂçÊª¤È¤Î²áµî¤Î·ëº§ÊóÆ»¤ò¸ì¤ë¡¡Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò(56)¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜ¿¼·¡¤êSPÂè4ÃÆ¡¡´ñÀ×¤Î¶¦±éÊÔ¡×¡Ê¸á¸å8»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¸µNHK¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¡Ê64¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£ÍÆ¯¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡¢²áµî¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ÎÊüÁ÷¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸µÃæÆü¤ÎÅê¼ê¤Ç¡¢ÃæÆü¡¢ºå¿À¡¢³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿À±ÌîÀç°ì»á¤¬¡¢86Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤ÎVTR¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
ÍÆ¯¤ÏNHK¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£À±Ìî»á¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Î½éÂå¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£VTR¸å¡¢»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬ÍÆ¯¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ±Ìî¤µ¤ó¤È¤¦¤ï¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÍÆ¯¤Ï¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ï¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½éÂå¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¡£°ÊÍè¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ±Ìî»á¤È¤Î´Ø·¸¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î1ÌÌ¤Ë¡Ö¡«À±Ìî´ÆÆÄ¡¢ÍÆ¯¥¢¥Ê·ëº§¤«¡«¤Ã¤ÆºÜ¤Ã¤Æ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Îµ¼Ô¤¬¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ±Ìî¤µ¤ó¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡£À±Ìî¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤«¡¢¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡Ù¤È¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡ÊÀ±Ìî»á¤¬¡Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡£²¶¤ÏÌÌ¿©¤¤¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤Èµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢1ÌÌ¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¹õÌø¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢À¤¤ÎÃæ¡×¡£¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£2¿Í¤Î¥¤¥¸¤ê¤ËÍÆ¯¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤¹¤ë¤ÈÂç±Û»á¤¬¡Ö¡Ø¡£¡Ù¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤¢¤¼¤ó¤È¤¹¤ëÍÆ¯¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤è¡£¤¢¤ó¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÍÆ¯¤âÇú¾Ð¤·¤¿¡£