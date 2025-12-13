¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡½¡½¿Í¹ü¤¬Å¾¤¬¤ê¡¢¾¯Ç¯Ê¼¤¬½Æ¤Ç¡Ä¸¶ºî¼Ô¡¦ÉðÏÀÂº¡Ê78¡Ë¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡×
¡¡Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ê¥Õ¥£¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥¶ ¥Î¡¼¥¹¥¹¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÊü±Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÂ´¤Ç¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¡£¿ôÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Æ±´ü¤ÇÀè¤ËÎ¥¿¦¤·¤ÆÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜµÜ¤Ò¤í»Ö»á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ØÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ßËã¿ýÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÊÔ½¸¡¦À¾Â¼ÈËÃË¤µ¤ó¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ½ñ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉðÏÀÂº¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´5²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¼«¤é¤Ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ê°Ê²¼¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡áÀîÆâ¥¤¥ª¡Ë
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÆ±´ü¡¢ËÜµÜ¤Ò¤í»Ö»á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤ÀÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡£½é¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿¸¶ºî¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇËÜµÜ»á¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Â¼ÈËÃË¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«½ÐÍè¤¬ÎÉ¤¯¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Ì¡²è¤Î¸¶ºî¤È¤·¤Æ»È¤¦¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Î½ñ¤Êý¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÀ¾Â¼¤µ¤ó¤ËÍÂ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤ë¡£1972Ç¯¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê1¹æ¡Ë¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¸ÞÏº¤¯¤óÅÐ¾ì¡Ù¡Êºî²è¡¦¥Ï¥»¥ÙÍÛ¡Ë¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£ÁÇ¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö2Ç¯¤°¤é¤¤ËÜµÜ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡£¼å¤¤¤ä¤Ä¤¬¶¯¤¤¤ä¤Ä¤Ë¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤Ã¤ì»Ò¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Î¸¶¹ÆÎÁ¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£31¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢1Ëü5000±ß¡£Åö»þ¤ÎËÜµÜ¥×¥í¤Î·îµë¤¬3Ëü±ß¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤«¤é¡ÖÉðÏÀÂº¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê»Ï¤á¤¿¡£Í³Íè¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡£ËÜµÜ¥×¥í¤Ç¼«¤é¡Ö¤ª¤ì¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤è¤Ê¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤Ä¤¤¤¿¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¡¢»öÌ³½êÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¡¹¤ÈÏ¢ºÜ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ç¯¼ý¤¬3ÇÜ¤Ë
¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ë¡¢ºÆ¤Ó°ÍÍê¤¬Íè¤¿¡£Åö»þ¡¢¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Æîº»¿¥¤Î¿ÍÀ¸¤òÌ¡²è²½¤·¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤Î¸¶ºî¤À¡£¤³¤³¤ÇÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¶õÁÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡Ö»ñÎÁ¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤À¤±¡£¤Ç¤â²Æì½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¦¤Þ¤¯ËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤Æ¤µ¡£º£¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¡£2ºîÌÜ¤Ç¤³¤ì¤ò½ñ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·ºÍ¤À¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÔ½¸¼Ô¤â¤³¤Î¸¶ºî¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¡¢¤³¤¤¤Ä¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Î1972Ç¯23¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØÆîº»¿¥Êª¸ì¡Ù¡Êºî²è¡¦»°¹¸¤¿¤±¤ë¡Ë¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢1973Ç¯26¹æ¤«¤éÆ±Ç¯40¹æ¤Þ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¯¥é¥¤¥à¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¡Êºî²è¡¦µÕ°æ¸ÞÏº¡Ë¡£
¡¡Æ±Ç¯¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Î½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤Ï»ËÂ¼æÆÌ¾µÁ¤Ç¡Øµå¹ëÅÁ¡Ù¡Êºî²è¡¦ÁýËÜÈË¹Ô¡¢¼éÃ«Å¯Ì¦¡¢ÂçÅìË¼£¡¢´ØÃ«¤Ò¤µ¤·¡Ë¤òÏ¢ºÜ¡£»ËÂ¼æÆ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»ï¤À¤«¤é¤ÈÉðÏÀÂº¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë²¬Â¼Á±¹Ô¤Î¥í¡¼¥Þ»ú¡ÖOKAMURA YOSHIYUKI¡×¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÌ¿Ì¾¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Ë¤¢¤ë²ÈÄÂ2Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡¢Ìó100Ëü±ß¡£ËÜµÜ¥×¥í¤Ç¤ÎÇ¯¼ý¤¬36Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢3ÇÜ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1975Ç¯¤«¤é¸¶ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¡Êºî²è¡¦Ê¿¾¾¿Æó¡Ë¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë¡£
¡Ö5²óÊ¬¤À¤±½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤«¤éÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë
¡¡ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÈÊ¿¾¾¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢1973Ç¯¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Î¾Ò²ð¤Ç¾ÍèÍË¾¤Ê¹â¹»À¸¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¿¾¾¤µ¤ó¤È½é¤á¤ÆÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬Ìîµå¥â¥Î¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡Ø¸Â³¦30µå¡ª¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿Ê¿¾¾¤µ¤ó¤¬¾åµþ¡£½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÌ¡²è²È¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢5½µ´ÖÊ¬¤ÎÏÈ¤¬¶õ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÊÔ½¸Éô¤«¤é¡ÖÊ¿¾¾¤¯¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢5²óÊ¬¤À¤±½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤ÏË½ÎÏÅª¤Ê¼êÃÊ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î·º»ö¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î±Ç²è¡Ø¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ê¡¼¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤Ê¤ä¤Ä¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¶§°ÈÈºáÀìÌç¤Î·Ù»ëÄ£ÆÃÊÌÈÈºá²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²ÃÇ¼¾û¼£¤Ç¡¢¶§°ÈÈºá¼Ô¤ò¼¡¡¹¤È¼Í»¦¤¹¤ë²á·ã¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¤ÎË½ÎÏÌ¡²è¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢ÉðÏÀÂºÎ®¤Î¹©É×¤È¤Ï¡©
¡¡ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÎÆÇ¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤¨¡ª¡×¤È¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¤Ç¡¢5²ó¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤¬Ï¢ºÜ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë4Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¤¤¿¡£¡Ö¸½Âå¤Ç¤Ï·ÇºÜ¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ïð÷¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é¤á¤Æ¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤À¤«¤é¡¢¤È¤ó¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¿¨¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Å·¹Ä²È¤È¤«²Æì¤ÎÊÆ·³¤Î¤³¤È¤â½ñ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤À¤ÎË½ÎÏÌ¡²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ââ»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö100¿Í¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë1¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È100¿Í¤¬½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢²¶¤Ï1¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍýÁÛÏÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤¬²¶¤ÎÆÇ¤ÎÉôÊ¬¡¢°Ç¤ÎÉôÊ¬¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¡²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ø¤³¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¤é¼Í»¦¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ç°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ù°´¶¤È¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤Ï»æ°ì½Å¤Ç¡¢ ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È·ù°´¶¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤ÎË½ÎÏÌ¡²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡×
»Å»ö¤Ï½çÄ´¤Ê°ìÊý¡¢¤Á¤Ð¤¢¤¤ª¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¼¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â
¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶â³Û¡×¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ¯¼ý¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¶¸¤Ã¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎýÇÏ¶è¤Î¼«Âð¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÇ®³¤¤Ë¹Ô¤¡¢·Ý¼Ô¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ÉÇÉ¼ê¤Ë¹ëÍ·¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÆüµ¢¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Î¤¬°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÌîµåÌ¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¢¤Á¤Ð¤¢¤¤ª¤µ¤ó¡£3ºÐÇ¯¾å¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Á¤Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÌë¿©¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¶òÃÔ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿´ÖÊÁ¤Ç¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿»þ¤Ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç²¸¿Í¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Îò¿²°¤Ç²ñ·×¤ÎºÝ¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬¡Öº£Æü¤Ï¤ª¤ì¤¬Ê§¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¤Á¤Ð¤µ¤ó¤«¤éÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡£¤«¤Ã¤³°¤¤¤¾¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢¿¤Ð¤·²á¤®¤¿±©¤ò¾¯¤·ÀÞ¤ê¾ö¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ª¤ÇÉ÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡£ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¤Î½¸±Ñ¼Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¾®³Ø´Û¤ä¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¤âÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤ª¤êÌ¡²èºÇÂç¼ê¤Î3¼Ò¤ÇÏ¢ºÜ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤Ò¤È·î¤Ë10ËÜ°Ê¾å¤Î¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¤Î°ìÈ¯²°¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¤ä¤Ã¤È¸¶ºî¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÎÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô¤¬500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£½¼¼Â´¶¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«Ýµ¡¹¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿1980Ç¯Âå½éÆ¬¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï·ã¤·¤¤ÆâÀï¤¬°ì»þÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÎÃÂÀ¸¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¿Í¹ü¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃÏÍë¸¶¤¬¹¤¬¤ë¡ÈÃÏ¹ö¡É¤«¤é¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
¡¡1970Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆâÀï¤Ë¤è¤ëµ²²î¤ÈµÔ»¦¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à·³¤Î²ðÆþ¤Çº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡£¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Î¸å¡¢·Ú¤¤¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à·³¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿1980Ç¯Âå½éÆ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÀï¤¬·ã²½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë°äÀ×·²¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¤ÏÀïÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÆ®¤¬°ì»þÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¤ò½ä¤ë1½µ´Ö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê»²²Ã¤·¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÆËö¤Ê¾®²°¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤«¤é·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Æ¬³¸¹ü¤¬ÌµÂ¤ºî¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¬¤Ë¾®¤µ¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢Æ¬¤Î¹ü¤Î°ìÉô¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö·â¤¿¤ì¤¿¤Ê¡×¡ÖÆ¬¤ò¥«¥Á³ä¤é¤ì¤¿¤Ê¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Í¹ü¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¤ÎÀÐÁü¤âÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤µ¤ì¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÃÆº¯¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢Î©¤Á¾®ÊØ¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¬¥¤¥É¤«¤é¤¹¤´¤¤·õËë¤Ç¡Ö¥Î¡¼¡ª¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤ÏÃÏÍë¸¶¤À¤«¤é¡¢Æþ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¿È¤¬¤¹¤¯¤ó¤À¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Î°ìÃÄ¤ò¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¡´Ø½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿10ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¾¯Ç¯Ê¼¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Û¥ó¥â¥Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥À¥À¥À¥À¥À¤Èµ¡´Ø½Æ¤òÊü¼Í¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤é¡¢¾¯Ç¯Ê¼¤ÏÌµÉ½¾ð¤Ç¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö°ÙÀ¯¼Ô¤¬¾¯¤·¶¸¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¨»´¤ÊË½ÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÎÏ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤è¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤âÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤Â¦¤Î»ëÅÀ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¶¯¤¤Â¦¤«¤é¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌµÄñ¹³¤Ç¤ä¤é¤ì¤ëÂ¦¤«¤é½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÅ¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡ Ê¸ÌÀ¤¬Êø²õ¤·¤¿¸å¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¿Í´Ö¤ÎË½ÎÏÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌµÄñ¹³¤Çìúí¸¤µ¤ì¤ë¼å¼Ô¤Î»ëÅÀ¡×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
