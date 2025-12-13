¤â¤È¤â¤È¡Ö¥é¥ª¥¦¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦ÉðÏÀÂº¡Ê78¡Ë¤¬¸ì¤ë¡ÈÄ¶Âçºî¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶Ë°Õ
¡Ò¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡½¡½¿Í¹ü¤¬Å¾¤¬¤ê¡¢¾¯Ç¯Ê¼¤¬½Æ¤Ç¡Ä¸¶ºî¼Ô¡¦ÉðÏÀÂº¡Ê78¡Ë¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ê¥Õ¥£¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥¶ ¥Î¡¼¥¹¥¹¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÊü±Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ä½ÐÀ¤ºî¤Ê¤É¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¡ÖÌ¾ºî¤¿¤Á¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡¤½¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¸¤Ä¤±¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¡£º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤óËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´5²ó¤Î3²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡ÙÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡Ê°Ê²¼¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡áÀîÆâ¥¤¥ª¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï1983Ç¯¡¢Åö»þ¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¸¶Å¯É×»á¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬ËÌÅÍ¿À·ý¤ò»È¤Ã¤ÆÎø¿Í¤ÎÅ¨Æ¤¤Á¤ò¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¸¶ºî¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎËÙ¹¾¿®É§¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÙ¹¾¤µ¤ó¤ÈÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀ¾Â¼ÈËÃË¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢ËÜµÜ¤Ò¤í»Ö»á¤Î»öÌ³½ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÆ³¤¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤À¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤òÆÉ¤ó¤ÀÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÏÄ¾´¶¤·¤¿¡£
¡ÖËÌÅÍ¿À·ý¤È¤¤¤¦·ýË¡¤È¡Ø¤¢¤ó¤¿¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¨¤ì¤ÐÅö¤¿¤ë¤Ê¤È¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¸½Âå·à¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏËÌÅÍ¿À·ý¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡£»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬1981Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹2¡Ù¡£ÀÐÌý¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ò·Àµ¡¤Ë¹ÓÇÑ¤·¡¢¼åÆù¶¯¿©¤Î¶áÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡¢´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ÈÁêÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÂåÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤éËÌÅÍ¿À·ý¤¬³è¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¥Î¥³±À¤Î³¨¤È¤È¤â¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡Ö°ì¶å¶å¡ßÇ¯¡¢À¤³¦¤Ï³Ë¤Î±ê¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤¿¡ª¡ª¡×
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢ËÌÅÍ¿À·ý¤ÎÅÁ¾µ¼Ô¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¬À¤µªËöÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿°ÅÞ¤¿¤Á¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ±½°¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡1983Ç¯9·î26Æü¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡ÙÂè1ÏÃ¤Ï¡¢Åö½é¤«¤é°ÛÎã¤Î°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢´¬Æ¬¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð31¥Ú¡¼¥¸¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢46¥Ú¡¼¥¸¤ÈÂçÉýÁý¡£¤³¤ì¤ÏÀ¾Â¼ÊÔ½¸Ä¹¤¬ÆÃÎã¤ÇÇ§¤á¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥æ¥ê¥¢¡¢¥é¥ª¥¦¡¢¶»¤ÎËÌÅÍ¼·À±¤ÏÁ´Éô¡Ö¸åÉÕ¤±¡×¡Ö¤³¤¸¤Ä¤±¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¡¡Ï¢ºÜ³«»ÏÅö»þ¡¢È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉô¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¿Íµ¤¤Ç400ËüÉô¤ËÃ£¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤¬¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡Ö¸åÉÕ¤±¡×¡Ö¤³¤¸¤Ä¤±¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¬¤Ê¤ó¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤½¤ì¤Ç¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢½÷¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¡Ø¤¸¤ã¤¢Ã¯¤Ë¤¹¤ë¡©¡Ù¡Ø¥æ¥ê¥¢¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£ ¥æ¥ê¥¢¤ÏÃ¯¤«¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Ï¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄÔêí¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Î·»¡¢¥¸¥ã¥®¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢4ÈÖÌÜ¤À¡£¤¢¤È¤Õ¤¿¤ê¡¢·»µ®¤òºî¤Ã¤Á¤ã¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¹·»¥é¥ª¥¦¤È¼¡·»¥È¥¡£¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Î¶»¤Ë¤¢¤ëËÌÅÍ¼·À±¤ò¾Ý¤Ã¤¿½ý¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤â¡¢¸å¤«¤é¹Í¤¨¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¡Ê¥æ¥ê¥¢¤ò¶¯Ã¥¤·¤¿ÃË¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿»þ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤²¤¨¤Ê²¶¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡¤³¤Î¸åÉÕ¤±¤¬¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÎÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ëÏÀ¤¬Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÔÂç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ Ã¯¤âÀè¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÁÔÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢º£²ó¤À¤±Æ¨¤²¤è¤¦¡¢º£²ó¤À¤±Æ¨¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤òËÄ¤é¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤È¤Í¡¢Å¸³«¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½Ð¤»¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¡²è¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼¡¤ÎÅ¸³«¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤ë¤è¡×¢ª¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ë
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢¤ï¤Ìò¤ò´Þ¤á¤ÆÇ»¤¹¤®¤ë¤Û¤É¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌ¾Âæ»ì¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÂª¤¨¤¿¡£¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¬ËÌÅÍ¿À·ý¤ÇÅ¨¤ÎÈë¹¦¤òÆÍ¤¤¤¿¸å¤Ë¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ï¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤êÈÇ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ó¤¿¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤ë¤è¡×¤Ë¾¯¤·¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Î·»¥¸¥ã¥®¤Î¡Ö¤ª¤ì¤ÎÌ¾¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤ä¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥é¥ª¥¦¤Î¡Ö¤ï¤¬À¸³¶¤Ë°ìÊÒ¤Î²ù¤¤¤Ê¤·¡×¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥µ¥¦¥¶¡¼¤Î¡ÖÂà¤«¤Ì¡¢Õ»¤Ó¤Ì¡¢¾Ê¤ß¤Ì¡×¤Ê¤É¤ÏÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¡£ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤³¤½¶¯¤ß¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²¶¤¬50Ç¯»Å»ö¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬½ñ¤±¤¿¤«¤é¡£²¶¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥»¥ê¥Õ¡á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½ñ¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¤Í¡×
ÉÏË³¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤¬¡¢¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤ÊÁÏºîÎÏ¤òÀ¸¤ó¤À
¡¡¤Ê¤¼¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö±³¤Ä¤¤À¤«¤é¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¶õÁÛ¤Ç¤·¤ç¡¢¤¼¤ó¤Ö¡£¶õÁÛ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢²¶¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿¶õÁÛÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤±¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿¶õÁÛÎÏ¤Î¸»Àô¤³¤½¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÉÏË³¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ì¡²è¤òÇã¤¦¤ª¶â¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¶õÁÛ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¡×
¡¡°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢1988Ç¯¤ËÏ¢ºÜ½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¡£5Ç¯´Ö¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²½¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ï¢ºÜ³«»ÏÅö½é¤«¤é·å¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¤Î»þ¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¸¶ÀèÀ¸¤Î³¨¤ÈËÌÅÍ¿À·ý¡¢¶áÌ¤Íè¤ÎÀßÄê¤È²¶¤ÎÂç¤¤Ê±³¤¬¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Â¿Ê¬¡¢²¶¤È¸¶ÀèÀ¸¤Î¥³¥ó¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ç¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡£°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î³¨¤Ç½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÓ¾åÎË°ì»á¤À¤Ã¤¿¡£1990Ç¯¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ª¡¼¥ë¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤Ï¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Î¡È±øÌ¾ÊÖ¾å¡É¤ò·ü¤±¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ò¡Ö²¶¤ÎÌ¡²è¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡×¡ÈËÌÅÍ¤Î·ý¡ÉÏ¢ºÜ¸å¡Ö¤â¤¦½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¡Ä¡ÄÉðÏÀÂº¡Ê78¡Ë¤¬¡Ø¤É¤óÄì¡Ù¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤¿¥ï¥±¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÀîÆâ ¥¤¥ª¡Ë