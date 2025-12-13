µÚÀî¸÷Çî¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢Ìó4¥õ·î¤Î»£±Æ¤ò¶î¤±È´¤±¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤¬¡¢Ìó4¥õ·î¤Î»£±Æ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£µÚÀî¤È¶¦±é¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç´¶ÌµÎÌ¤Î¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÚÀî¸÷Çî¡õ¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î¥Ï¥°¥·¡¼¥ó
¡¡¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¡Ê¼ê±Û¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¤ÎÌõ¤¢¤êÃæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Î´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤òÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡µÚÀî¡õ¼ê±Û¤Î¡È¸¼º÷¥³¥ó¥Ó¡É¤è¤ê°ìÂÀè¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÇòÄ»¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¹ð¤²¤ë³Ý¤±À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ã£À®´¶¤È°ÂÅÈ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¸½¾ì¤Ç¡Ø¤Û¤¿¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¼ä¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ø¤Û¤¿¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö1¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½ÐÈÖ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤È¤«¤â·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃç´Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿»£±ÆºÇ½ªÆü¡£ºÇ½ªÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤òÌµ»ö¤Ë»£¤ê½ª¤¨¡¢±À°ì¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢µÚÀî¤È¼ê±Û¤¬Æ±»þ¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÀè¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿ÇòÄ»¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢2¿Í¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê±Û¤Ï¡ÖÍê¤ì¤ëºÂÄ¹¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤êÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÆüÍË¤ÎÌë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¥Æ¥¤¥Ã¡É¥Ý¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢µÚÀî¤¬¸å¤í¤«¤é¼ê±Û¤Ë¥Ï¥°¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤ò¶¦¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¿¼¤¤¿®Íê¤È½¼¼Â´¶¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÂÄ¹¤ÎµÚÀî¤Ï¡Ö¿´¿È¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡ÖËè½µ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÚÀî¡¢¼ê±Û¡¢ÇòÄ»¤Î3¿Í¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë°ìËë¤â¡£Ìó4¥õ·î´Ö¤Î»£±Æ¤ÇÃÛ¤¤¤¿¶¯¤¤å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¾Ð´é¤È²¹¤«¤µ°î¤ì¤ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ìÌò¡¦µÚÀî¸÷Çî
¡¡¿´¿È¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ë´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè½µ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£º£Æü¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ç¤¹¤±¤É¤â1¿Í¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£ºîÅÄº÷Ìò¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé
¡¡½ë¤¤»þ´ü¤«¤é´¨¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏ¢¥É¥é¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢1ÏÃ¡¦2ÏÃ¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼ê±ÛÍ´Ìé¡×¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ï¤É¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È·ë¹½ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡Ö¼ê±Û¤¤¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤È´¶ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯Íê¤ì¤ëºÂÄ¹¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤êÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÆüÍË¤ÎÌë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ëºÝ¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤ª¼Çµï°Ê³°¤Ë¤â²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Æï¤Û¤¿¤ëÌò¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨
¡¡¤Þ¤º¡¢4¥õ·î¶á¤¯ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¥õ·î´Ö¡¢¤Û¤ÜËèÆü¸½¾ì¤Ç¡Ö¤Û¤¿¤ë¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¼ä¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤Û¤¿¤ë¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½ÐÈÖ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤È¤«¤â·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃç´Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
