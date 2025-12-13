¡Ø28Ç¯¸å...¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬Éüµ¢¤Ø¡ª
¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù3Éôºî¤ÎÂè3ÃÆ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬Éüµ¢¤·¤½¤¦¤À¡£Âè2ÃÆ¤¬»öÁ°¾å±Ç²ñ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·×²è¤Î¤¢¤Ã¤¿Âè3ÃÆ¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¥ê¥¢¥ó¤¬½Ð±é¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤Î¡Ø28Æü¸å...¡Ù¡Ê2002¡Ë¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿SF¥Û¥é¡¼¡Ø28Æü¸å...¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø28½µ¸å...¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Î¤µ¤é¤Ë¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÉÁ¤¯¡£¿Í¤ò¶¸Ë½²½¤µ¤»¤ë¥¦¥£¥ë¥¹¤¬Ì¢±ä¤·¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Dedline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°Éôºî¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Î¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤È¡¢2026Ç¯1·î6Æü¸ø³«¤Î¥Ë¥¢¡¦¥À¥³¥¹¥¿´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÂ³ÊÔ¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤ÏÂ³¤±¤Æ»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Âè3ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥½¥Ë¡¼¤¬À½ºî·èÄê¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ø28Æü¸å...¡Ù¤Ç¥¥ê¥¢¥ó¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¥¸¥à¤Ï¿É¤¯¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¾¥ó¥Ó¤¬¥¥ê¥¢¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¸¥à¤¬¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÓñ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¸å¤ËÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°ÂÅÈ¤µ¤»¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤È¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤ÇÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤Ë¤Ï½Ð±é¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø28Ç¯¸å...¡ÙÂè3ÃÆ¤Ï¡¢¡Ø28Æü¸å...¡Ù¤ÈºÇ¿·2ºî¤ÇµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤¬¸½ºß¼¹É®Ãæ¤À¤½¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤È´ÆÆÄ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤È¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤¬°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
