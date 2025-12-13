¡Ö²¶¤ÎÌ¡²è¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡×¡ÈËÌÅÍ¤Î·ý¡ÉÏ¢ºÜ¸å¡Ö¤â¤¦½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¡Ä¡ÄÉðÏÀÂº¡Ê78¡Ë¤¬¡Ø¤É¤óÄì¡Ù¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤¿¥ï¥±
¡Ò¤â¤È¤â¤È¡Ö¥é¥ª¥¦¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦ÉðÏÀÂº¡Ê78¡Ë¤¬¸ì¤ë¡ÈÄ¶Âçºî¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶Ë°Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ê¥Õ¥£¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥¶ ¥Î¡¼¥¹¥¹¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÊü±Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ ¤½¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¸å¤ËÃÓ¾åÎË°ì»á¤È¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤ÎÏ¢ºÜÃæ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¤â¤¦½ñ¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤¿¤é¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤ë¡×¤ÈÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎËÒ¾ì¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ©Âå¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¥¹¥é¥ó¥×¤Î¤Û¤«¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¸å¤ÎÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´5²ó¤Î4²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
Â¿ºî¤ÊÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡áÀîÆâ¥¤¥ª¡Ë
¡Ö³¨¤ÎÎÏ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¸¶ºî¼Ô¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤³¨¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾è¤Ã¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÓ¾åÎË°ì»á¡£1962Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤â¥É¥é¥Þ²½¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂç¸æ½ê¤À¡£
¡¡¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÌµÍê¡Ù¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿1979Ç¯¤Ë¡¢ÃÓ¾å»á¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤Ç½ñ¤¤¤¿¡Ø½ýº¯¡ÊTHE SCAR¡Ë¡Ù¤À¡£
¡¡ÃÓ¾å»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¼ã¤ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¾®³Ø´Û¤Î¾åÁØÉô¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤ÏÃÓ¾åÎË°ì¤òÄÙ¤¹¤Ä¤â¤ê¤«¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÃÓ¾å»á¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤âÈ¿¶Á¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬1990Ç¯¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÌµÍê¡Ù¡Êºî²è¡¦¿·Ã«¤«¤ª¤ë¡¿1978Ç¯¡Á1984Ç¯¡Ë¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ª¡¼¥ë¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿K¤µ¤ó¤«¤éÆÍÁ³¡Ö°û¤ß¤ËÍè¤¤¡ª¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÓÂÞ¤Îµï¼ò²°¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡ÖÃÓ¾å¤µ¤ó¶õ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤ä¤ë¤«¡©¡×¡£²áµî2²ó¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¤Æ¤â¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃÓ¾å¤µ¤ó¤Î³¨¤Ç½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡µï¹ç¤ï¤»¤¿3¿Í¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Åö»þ¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎÀ¯¼£¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ¯¼£¥â¥Î¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£ÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤È»¿Æ±¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ¯¼£¤À¤±¤¸¤ã¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥ä¥¯¥¶¤ò¾è¤Ã¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡¢·è¤Þ¤ê¡ª¡×¡£
¡¡1990Ç¯4·î¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍÄÆëÀ÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥ä¥¯¥¶¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î»þ¤Ï¡¢»ËÂ¼æÆ¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤·¤¿¡£
¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡Ö¼«±ÒÂâ¤ÎÀ¤³¦¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤â¡¢¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ç½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÆâÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¡¢²áµî¤ËÁêÅö¤¹¤´¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¹¤´¤¤²áµî¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡© ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤Ç¤ÏÀ¯¼£²È¤È¥ä¥¯¥¶¡¢¤É¤Á¤é¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿À¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¡²è¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ëÅ¸³«¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÎ¢¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤ËÁêÅö¤Ê¼èºà¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥¯¥¶¤âÀ¯¼£²È¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÀÚ¼èºà¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¼¤ó¤Ö¶õÁÛ¤À¤Í¡£¥ä¥¯¥¶¤äÀ¯¼£²È¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õÁÛ¤À¤«¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯½ñ¤±¤ë¤ó¤À¤è¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥ä¥¯¥¶¤Ï½ñ¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾å¤«¤é¤ÎÌ¿Îá¤ÏÀäÂÐ¤Ç¡¢¹õ¤Î¥â¥Î¤òÇò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢É½¸þ¤¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤Ö¤Ã»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀ¤³¦¤Ã¤Æ¼«±ÒÂâ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¶õÁÛ¤Î»ºÊª¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤Ï¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤âÂç¤¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Êª¸ì¤¬²Â¶¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¿´¿È¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¡£ËèÆü¡¢¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ëÉÔ°Â´¶¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤â¤¦½ñ¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤¿¤é¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤ë¡×¤È¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ËµÙºÜ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
µÙºÜ¤ò¤·¤¿¸Â³¦¾õÂÖ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎËÒ¾ì¡£È¾Ç¯´Ö¤ÏµÙ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Ì¡²è¤Î¤³¤È¤òÆ¬¤«¤é²¡¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÇÏË¼¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ò¤¿¤¹¤éÆùÂÎÏ«Æ¯¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÏ¢ºÜ¤òÊú¤¨¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÀ¸³è¤â¡¢ËÒ¾ì¤Ç¤Ï¶¯À©Åª¤ËÄ«µ¯¤¤Æ¡¢Ìë¤Ë¿²¤ëÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¡£1¥«·î¤â¤¹¤ë¤ÈÂÎ½Å¤¬2¡¢3¥¥í¸º¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤âÀ²¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢3¥«·î·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµÙºÜ°Ê¹ß¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï°ìÅÙ¤â¸¶¹Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ¨¤²Æ»¤¬¤¢¤ë¡¢ËÒ¾ì¤ËÌá¤ì¤Ð¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤«¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦Çº¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Æ¨¤²Æ»¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ï¢ºÜ¤òºÆ³«¤·¤Æ¿ô¥«·î¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÃÓ¾å»á¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÅÝ¤ì¤¿¡£Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿ÃÓ¾å»á¤ÎºÊ¤Ë¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ç¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÊÆ¤Ó¤Ä¤ò°®¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×
¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÓ¾å»á¤Ï2¥«·î¤ÇÉüµ¢¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï1995Ç¯4·î¤Ë·Þ¤¨¤ë·àÅª¤ÊºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£Ã±¹ÔËÜ¤ÏÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô700ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÆÅÙ¥¿¥Ã¥°
¡¡ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÈÃÓ¾åÎË°ì»á¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢1998Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØHEAT-¼ÞÇ®-¡Ù¡£¤³¤Á¤é¤Ï»ËÂ¼æÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉðÏÀÂº¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ø¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¡Ø¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦2ºîÉÊ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢´üÂÔ¤ËÈ¿¤·¤ÆÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¡£¤½¤³¤ÇÃÓ¾å»á¤«¤éÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×Ë¾¤¬Æþ¤ë¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤òºî¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤ÏÀ¯¼£¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥êÁØ¤Ë¤â¼õ¤±¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÉðÏÀÂº¤ÎÂåÉ½ºî¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£ÃÓ¾å»á¤ÏÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢Ç®¤¯¤Æ¹Ó¡¹¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÎÌ¡²è¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ØHEAT-¼ÞÇ®-¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¡£·Ù»¡¤ä¥ä¥¯¥¶¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢·ã¤·¤¤¸¢ÎÏÆ®Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Ï¢ºÜÅÓÃæ¤Î2001Ç¯¡¢Âè47²ó¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÈÃÓ¾å»á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½é¤á¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤Ç¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤Î»þ¡¢¼õ¾Þ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£²¶¤ÎÌ¡²è¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¼õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î²èÎÏ¤Ç¼õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¡Ø¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¡Ø¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£ÃÓ¾å¤µ¤ó¤È¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤È¡¢¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤´½Ëµ·¤Ç¸¶¹ÆÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡ª¡×
¡ØHEAT-¼ÞÇ®-¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ½ªÎ»¤Ï2004Ç¯¡£ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÈÃÓ¾åÎË°ì»á¤Ï¤½¤Î¸å¤â3ºîÉÊ¤òÏ¢ºÜ¤·¡¢·×7ºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£1990Ç¯¤Ë1ºîÌÜ¤Î¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2020Ç¯¤Ë7ºîÌÜ¤Î¡ØBEGIN¡Ù¤¬½ªËë¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸¶ºî¼Ô¤ÈÌ¡²è²È¤Î30Ç¯¤ËµÚ¤Ö¥³¥é¥Ü¤À¤Ã¤¿¡£
(川内 イオ)