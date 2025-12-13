Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬°ì¿ÍÆóÌò¤òÁ¡ºÙ¤ËÇ®±é¡¡¡ØÉö¡ÙÁÐ»Ò¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÆü12·î13Æü¤Î¡ãÁÐ»Ò¤ÎÆü¡ä¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ê¡»Î¤¬°ì¿ÍÆóÌò¤ÇÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ëÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡¦ÎÃ¤È·Ã¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿6ÅÀ¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Ê¡»Î¤¬ÁÐ»Ò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤¹¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡»ÎÁóÂÁ¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤ËÃíÌÜ¡¡°ì¿ÍÆóÌò¥·¡¼¥ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î³Ú¶Ê¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´ÆÆÄ¤ò¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Î¹ÔÄê·®¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤Î¤ÏµÓËÜ²È¡¦¹â¶¶Àô¡£²»³Ú¤ÏYaffle¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÄï¡¦·Ã¤ò¼º¤Ã¤¿ÎÃ¤¬¡¢Îø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¡ÈÄï¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡ÉÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤òÁÛ¤¦¤¬¤æ¤¨¤ËÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÈëÌ©¡É¤¬¡¢ÎÃ¤È°¡»Ò¤òÀÚ¤Ê¤¯·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¤ä¤¬¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡ËÜÆü12·î13Æü¡ãÁÐ»Ò¤ÎÆü¡ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ê¡»Î¤¬°ì¿ÍÆóÌò¤Ç±é¤¸¤ëÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡¦¿Ü±ÊÎÃ¤È·Ã¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿6ÅÀ¤¬²ò¶Ø¡£°¡»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ØÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ëÄï¡¦·Ã¤È¡¢¶õ¹Á¤Ç¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«Á÷¤ë·»¡¦ÎÃ¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·Ê¸¤¬¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë·Ã¤È°¡»Ò¤Ï¡¢À±¶õ¤¬ÍÌ¾¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ØÀ±¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ã¤ò¶õ¹Á¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿ÎÃ¤Ï¡¢·Ã¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÊò¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤Ë´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹Î©¤Á¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç·Ã¤Ï¡¢Î¹Î©¤Á¤Î´üÂÔ¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ìÊý¡¢ÎÃ¤Ï¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤ËÐÊ¤ß¡¢¤É¤³¤«Í«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£É½¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ë±¿Ì¿¤ÎÊ¬´ô¤òÀÅ¤«¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÎäÀÅ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À³Ê¤Î·»¡¦ÎÃ¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤ÎÄï¡¦·Ã¡£Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¤³¤ÎÆóÌò¤ò¡¢Ê¡»Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Ê¡»Î¤Ï¡ÖÎÃ¤ÎÊý¤¬ËÍ¤Ë¶á¤¯¤Æ¡¢·Ã¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎËÍ¤Ë¶á¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡ËÊª»ö¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ï·Ã¤Ç¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤»¤º¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤³¤í¤ÏÎÃ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÎÃ¤ÎÉôÊ¬¡¢·Ã¤ÎÉôÊ¬¤òÃµ¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¡»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·Ã¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÎÃ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦Í¥¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡£Îø¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿°¡»Ò¤ÎÁ°¤ÇÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¡¢¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎø¿Í¤È¤·¤Æ°¡»Ò¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤Ë¤ÏÈà¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡Ê¡»Î¤Ï¤Þ¤¿¡¢·»Äï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÎÃ¤Ï¹¢¤ò³«¤¤¤¿¡È¹¢¤·¤ã¤Ù¤ê¡É¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤äÍ¥¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ëÀ¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢·Ã¤Ï¾¯¤·²»¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¼¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤«¤éÏÃ¤·Êý¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Þ¤ÇºÙÉô¤òåÌÌ©¤Ëºî¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¸ÄÀ¤¬¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢12·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
