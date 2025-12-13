Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡¢Zepp DiverCity¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ËÇÐÍ¥¡¦¾¾ÅÄ¸ç»Ö¤¬½Ð±é·èÄê
2026Ç¯5·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËZepp DiverCity¤Ë¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ãÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ ½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï6¡Öµð¤¤¤Ê¤ë¿À¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¡×¡Ê¤ª¤ª¤¤¤Ê¤ë¤«¤ß¤Î¤ª¤Ö¤ê¤Ó¤ª¡Ë¡ä¤Ë¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾¾ÅÄ¸ç»Ö¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¾ÅÄ¸ç»Ö¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥Ã¥È¥¤¥óTV¡Ù¤ËÃÄÄ¹¡¦º½¼é³Ù±û¤ò¾·¤¯¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÏÏ¯ÆÉ¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ìÀ¤³¦¤ËÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¸ü¤ß¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¹¤¬¤ëÂç¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤Ë´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤í¤¦¤È¿´»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Àí¤Ã¤¿±é½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Èµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éËÜÅö¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ã¤¿¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ê¬¤«¤Ä°ÛÀ¤³¦¤ò¡¢°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¬°ÆÆâ¤ò¤¹¤ë¡£¶³¦¤ËÀ³¤à¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¡¢¿´¤·¤ÆÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡¾¾ÅÄ¸ç»Ö¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥µ¥È¥·¡Ë
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢³«ºÅÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÆÃÀ¤¬Êª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤¬²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö³Ø±à¡×¤ò¡¢½ÂÃ«¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡ÖÀî¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤ÈÊª¸ì¤òÌ©ÀÜ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²ó¤Î²ñ¾ìZepp DiverCity¸ø±é¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¿Í¹©Åç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀßÄê¤¬º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î¡Ö½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢³Æ¸ø±é¤Ë¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö1¡×¢ª¡Ö3¡×¢ª¡Ö7¡×¢ª¡Ö4¡×¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ½ç½ø¤òÊø¤·¤¿¹½À®¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤ÏÂè6ÈÖ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤êÊª¸ì¤Î±¿Ì¿¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö´ÑµÒ»²²Ã·¿¤Î±é½Ð¡×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¡ÖÁª¤Ö¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Î·ëËö¤ò¡£¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
STORY¡Á½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï6¡Öµð¤¤¤Ê¤ë¿À¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¡×
Ä¹¤Àï¤¤¤Î²Ì¤Æ¡£
¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿À¤³¦¤Ç¡¢Ì¿¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ï¾®¤µ¤Ê¿Í¸ý¤ÎÅç¡£
Å¨¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¿Í¡¹¤ÎºÇ¸å¤Îµò¤ê½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¤½¤Î²¾½é¤Î³Ú±à¤Ë¤â¡¢Å¨¹ñ¤Î´ÏÂâ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Þ¡¢Ê¼»Î¤Ï¤½¤Î¼ê¤ËÉð´ï¤ò¤È¤ê¡¢Å¨¤òÆ¤¤Ä¤ÈÀÀ¤¦¡£
¤¤¤Þ¡¢Çî»Î¤Ï¤½¤Î¼ê¤Ë¥Ú¥ó¤ò»ý¤Á¡¢ÌÇ¤Ó¤ÎÎÏ¤òÃµ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ--
¤¤¤Þ¡¢¾¯½÷¤Ï¸Æ¤ÓÀ¼¤òÊ¹¤¯¡£
¿Í¤è¡£
»×¤¤½Ð¤¹¤¬¤¤¤¤¡£µð¿À¤ÎÊª¸ì¤ò¡£
Ëº¤ì¤ë¤¬¤¤¤¤¡£¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¤ò¡£
Áª¤Ö¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Î·ëËö¤ò¡£
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤¬¹ï¤à¡¢ËºµÑ¤ÈµÏ¿¤Î²»³Ú½ö»ö»í¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎSNSÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ãÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ ½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï6¡Öµð¤¤¤Ê¤ë¿À¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¡×¡ä
2026Ç¯5·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡÷Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
18¡§00³«¾ì¡¿19¡§00³«±é
MEMBER
¡¦º½¼é³Ù±û¡Ê¼çºË¡Ë
¡¦¾¾²¬ÈþÌï»Ò¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë
¡¦µÈÅÄÏÂ¿Í¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë
¡¦µÈÅÄÆÆµ®¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë
¡¦ËÅÄ¹Ì»°¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥È/¥Æ¥£¥ó¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡Ë
¡¦ÊÆ¸÷Ìº¡Ê¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹¡Ë
¡¦ÅÄÃæ¶µ½ç¡Ê¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
GUEST
¡¦°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò
¡¦¿·µï¾¼Çµ¢¨½é½Ð±é
¡¦Øü°ç¤È¤³¢¨½é½Ð±é
¡¦Áú·î¤Ï¤ë¤«
¡¦¾¾ÅÄ¸ç»Ö¡ÊÏ¯ÆÉ¡Ë¢¨½é½Ð±é¡¡and more¡Ä
Á´ÀÊ»ØÄê 8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡Ë
¢¨Æþ¾ì»þ600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SNSÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§ 12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§00¡¡¡Á¡¡12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
https://miraikodai.com/link/FoF6_SNS_early
[Ìä]info@q-nine.com
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¸ø¼°HP¡¡https://miraikodai.com/
¸ø¼°YouTube¡¡https://www.youtube.com/@miraikodaiorchestra
¸ø¼°X¡¡https://twitter.com/miraikodaiorche
¸ø¼°TikTok¡¡https://www.tiktok.com/@miraikodaiorche
¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/miraikodaiorche/