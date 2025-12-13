¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¸å¤â¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò½Ð¤¹¤â¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¡Ä¸¶¹Æ»ý¤Á¹þ¤ß¤òÂ³¤±¤ëÉðÏÀÂº¡Ê78¡Ë¤Î¥¤¥Þ
¡¡ Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ê¥Õ¥£¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥¶ ¥Î¡¼¥¹¥¹¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÊü±Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµ®½Å²èÁü¡Û¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ä½ÐÀ¤ºî¤Ê¤É¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¡ÖÌ¾ºî¤¿¤Á¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡¤½¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢4²¯±ß¤Î»äÈñ¤òÅê¤¸¤¿Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Î¡Ö¤µ¤¯¤Þ¤ó¤¬¼Ë¡×¤Ç¡¢Ì¡²è²È¤ÎÍñ¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¡ÖÉðÏÀÂº100»þ´ÖÌ¡²è½Î¡×¤ò³«¤¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«¤é¤â½ÐÈÇ¼Ò¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢80ºÐ¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ë¡¢¼¡²óºî¤Î¹½ÁÛ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´5²ó¤Î5²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
Â¿¤¯¤Î»äºâ¤òÅê¤¸¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö¤µ¤¯¤Þ¤ó¤¬¼Ë¡×¤Ç¡¢¼ã¼ê¤È¤È¤â¤Ë¸¦ïÓ¤òÂ³¤±¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡áÀîÆâ¥¤¥ª¡Ë
¡¡Â¿ºî¤ÎÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¸¶Å¯É×»á¤ä¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤ÎÃÓ¾åÎË°ì»á°Ê³°¤Ë¤â¿ô¡¹¤ÎÃøÌ¾Ì¡²è²È¤Î¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Î¤¢¤À¤Á½¼»á¤ä¡¢¡Ø¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡Ù¤Î»°±º·úÂÀÏº»á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö·òÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¡Ø¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ç¡¢¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¹Ô¤µÍ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ ¤½¤ì¤Ç¡¢Ã´Åö¤«¤é¡ØÊª¸ì¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù ¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬¸¶ºî¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç3ËÜ¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢·òÂÀÏº·¯¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡Ù¤òºÆ³«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ ¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿100ºîÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡Ö10ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£10²ó¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢1ËÜ¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¶ºî¼Ô¤ÏÌ¡²è²È¤µ¤ó¤Î±¿Ì¿¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡Ö¸¶ºî¤¬°¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë³¨¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¶ºî¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥¹¥é¥ó¥×¤òµ¤¤ËÉÂ¤ó¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤â¸«¤Æ¤¤¿
¡¡¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤Èº£¤â¸å²ù¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¡£¤¿¤È¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤½ÐÍè±É¤¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢1ºîÉÊ¤Ç¤âÁÈ¤ó¤ÀÌ¡²è²È¤¬¡¢Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÌ¡²è²È¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Í¡£²¶¤Î¸¶ºî¤Ç½ñ¤¤¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÌ¡²è°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¼«Í³¤ËÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê»×¤¤¤¬°î¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡£²¶¤ß¤¿¤¤¤ËÄ¹¤¯Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âù¤·¤Æ¤ª¤±¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¤¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡1972Ç¯¤Ë¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢¸ø»ä¤È¤â¤ËÂçÀª¤ÎÌ¡²è²È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤È¶ìÇº¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¼ã¼ê¤ÎÌ¡²è²È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¡¢À®¸ù¤â¼ºÇÔ¤â³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼ã¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¡ÖÌ¡²è½Î¡×¤ò³«¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¢¤òÀÚ¤ê¡¢4²¯±ß¤ò¤«¤±¤¿·úÊª¤Ç¼ã¼ê¸þ¤±¤ËËÜµ¤¤Î¡ÖÌ¡²è½Î¡×
¡¡ ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ç¼õ¹ÖÎÁÌµÎÁ¤Î¡ÖÉðÏÀÂº100»þ´ÖÌ¡²è½Î¡×¤ò³«½Î¤·¤¿¡£¼ø¶È¤Ï¡¢·î2²ó¤ÎÁ´20²ó¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬4²¯±ß¤Î»äÈñ¤òÅê¤¸¤Æ·ú¤Æ¤¿¹»¼Ë¡Ö¤µ¤¯¤Þ¤ó¤¬¼Ë¡×¤¬´°À®¤·¡¢º´µ×»ÔÆâ³°¤«¤é½ÎÀ¸¤¬ÄÌ¤¦¡£¸½ºß¼õ¹ÖÃæ¤Î7´üÀ¸¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç126Ì¾¤¬¼õ¹Ö¤·¡¢30Ì¾¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¡£¤Û¤Ü5¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î·×»»¤À¡£
¡¡ÉðÏÀÂº100»þ´ÖÌ¡²è½Î¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¹Ö»Õ¿Ø¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¡¢¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Î¤¢¤À¤Á½¼»á¡¢¡Ø¤è¤í¤·¤¯¥á¥«¥É¥Ã¥¯¡Ù¤Î¼¡¸¶Î´Æó»á¡¢¡Ø°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡Ù¤Î¿¿Æé¾»Ê¿»á¡¢¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î°ÃÌî½¨ÌÀ»á¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¸½ÃÏ¤ÇÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼èºà¤ÎÆü¤â¡¢ÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô400ËüÉôÄ¶¤Î¡Ø¥Ï¡¼¥á¥ë¥ó¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººî¼Ô¡¢ÅÏÊÕÆ»ÌÀ»á¤¬¹ÖµÁ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿Í´Ö¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¡×¡ÖÆÉ¼Ô¤¬Æ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ý¡¼¥º¡¢»Ñ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡×¡ÖÆÉ¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢7´üÀ¸25Ì¾¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£
¡Ö¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¥Ò¥²¡¢78ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÌÜÎÏ¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¶¼¤·¡£ÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤¸¤á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢Á´°÷¸À¤¦¤³¤È¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡£¤À¤«¤é½ÎÀ¸¤Ë¤ÏËè²ó¡¢¡ØÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ïº£Æü¤Þ¤Ç¤³¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¤Ï·¯¤¿¤Á¤Î¼«Í³¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤Ë¤ÏÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£·¿¤Ë¤Ï¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¥³¥Í¤¬¤Ê¤¤¼ã¼ê¤ÎÆ»¤òÂó¤¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÌ¡²è²È¤Î°éÀ®¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È²¶¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ Ì¡²è³¦¤Ë¤Ê¤ó¤Î¥³¥Í¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¡£ ¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Îº´µ×»Ô¤Ë¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ»¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¤òÂó¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÆ°µ¡¤Ç¤¹¡£¹Ö»Õ¤Ê¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¸Æ¤Ù¤ë¤·¤Í¡×
¡¡À¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ÏÌ¡²è²È¤ò»Ö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ä¹Ìî»Ô¤«¤éÄÌ¤¦7´üÀ¸¤ÎµÜÅçÅ°¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î1¿Í¤À¡£20Âå¤Î¤³¤í¤ËÌ¡²è¤Ç¼õ¾Þ·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Ä¹Ìî»Ô¤Î½ñÅ¹¤Ç½Î¤Î¥Á¥é¥·¤ò¸«¤Ä¤±¡¢»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ½ÎÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î½ÎÀ¸¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»¨»ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉðÏÀÂºÀèÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿À¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¶²¤ìÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤À¤Á½¼ÀèÀ¸¤äÀÄ»³¹ä¾»ÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬ºî²è¤äµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜÅç¤µ¤ó¡Ë
¡¡±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¾®Àâ¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤ò½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢»°¹ñ»ËÌÀ¤µ¤ó¤âÂ´¶ÈÀ¸¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢³¨¤ò¸«¤¿»þ¤ËÊÑ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¢¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¼«Âð¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤±¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢È¾Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤¿¤é¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬¿å¤òµÛ¤¦¤è¤¦¤Ë¤ß¤ë¤ß¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºî¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤µ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ºÇ½ª²ÝÂê¤¬ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢½Î¤ò³«¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤è¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¡ÊÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½ÎÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥Ø¥¿¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¥¢¥¦¥È¡×
¡¡³«½Î¤«¤é7Ç¯¡¢¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤¿½ÎÀ¸¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¹¥¡¹Ìì¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î7Ç¯´Ö¡¢Ëè²ó¡¢½ÎÀ¸¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ëÌ¡²è¸¶ºî¤Î²ÝÂê¤ò¼«Ê¬¤âÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤ä¤Ä¤é¤Ë¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡£
¡Ö¹ÖµÁ¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÌ¡²èÊÔ½¸¼Ô¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç²ÝÂê¤ò¹ÖÉ¾¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤Î»þ¡¢½ÎÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥Ø¥¿¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·²¶¤¬¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê½Î¡¢Ã¯¤âÍè¤Ê¤¤¤è¡×
¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¼¡²óºî¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡©
¡¡½ÎÀ¸¤¿¤Á¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ²ÝÂê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØToo BEAT¡Ù¡Êºî²è¡¦µÈÅÄ»ËÏ¯¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¡£¤½¤ì¤«¤é¿·ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ïº£¤â½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¸¶ºî°Æ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¡£¸½ºß78ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ê¤Î¤À¡£¤ª¶â¤äÌ¾ÍÀ¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¼ê¤Ë¤·¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤¼¤ó¤¼¤ó»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢²¶¤ÎÇ½ÎÏ¤¬º£¤ÎÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤éÊÔ½¸Éô¤ËÌµÍý¤ä¤ê»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¥¸¥¸¥¤¤¬Íè¤¿¤è¡¢¥¤¥ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ñÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¤ä¶¥ÇÏ¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Í¡£¤¢¤È¡¢AV½÷Í¥¤ÎÏÃ¤È¤«º¾µ½»Õ¤ÎÏÃ¤â½ñ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡£2ËÜ¤°¤é¤¤¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤³¤Î¤É¤óÍß¤Ê»ÑÀª¤â¡¢Ì¡²è½Î¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯ð÷¤¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ß¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡¡½ÎÀ¸¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¼«Ê¬¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤È»×¤¦¤·¡¢½Î¤ò»Ï¤á¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÌ¡²è½Î¤Ïº´µ×»Ô¤Î»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÚ¤ê¤Ê¤¯Ì¡²è½Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê»äÈñ¤Ç4²¯±ß¤òÅê¤¸¤Æ¡¢¤µ¤¯¤Þ¤ó¤¬¼Ë¤ò·ú¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢È¾±Êµ×Åª¤ËÌ¡²è½Î¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¶¤â78¤À¤«¤é¤Í¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Àè¤Î¤³¤È¤â¤Ü¤Á¤Ü¤Á¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡°ì½Ö¡¢¤·¤ó¤ß¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬¥®¥é¥ê¤ÈÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢Ê¢¾å»à¤À¤è¤Í¡£ÌÜ»Ø¤»¡¢Ê¢¾å»à¡£¥¬¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡×
¡¡¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¦¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¥é¥ª¥¦¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡Ö¤ï¤¬À¸³¶¤Ë°ìÊÒ¤Î²ù¤¤¤Ê¤·¡×
¡ÊÀîÆâ ¥¤¥ª¡Ë