¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡ÖToshi Yoroizuka¡×¤¬º£Ç¯¤Ç³«¶È21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº¸ÌÜ¤¬¤¿¤À¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×44ºÐ¤ÇÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤¿³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¼°¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤ÆÄ©¤ó¤À¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢37ºÐ¤Ç·ÃÈæ¼÷¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î5Ç¯¸å¤Ë¸ÎÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÌÖËìÃæ¿´ÀÅÌ®ÊÄºÉ¾É¤òÈ¯¾É¡£º¸ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³»ÄÍ¤µ¤ó¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿#1¡¢#3¤òÆÉ¤à¡Ë
³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡¡©±ÝËÜËãÈþ¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡ ¢¡ ¢¡
¡½¡½29ºÐ¤Ç³¤³°Î±³Ø¤ò·è°Õ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Ç8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë½¤¹Ô¤ò¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢³»ÄÍ¡Ë¡¡ÍÎ²Û»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ£³Ð¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹°Û¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¼´¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢À½²Ûµ»½Ñ¤Ï¤ª¤Î¤º¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î8Ç¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡£2000Ç¯¤ËINTERSUC¡Ê¥Ñ¥ê¹ñºÝ²Û»Ò¸«ËÜ»Ô¡Ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î»°¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÊÅö»þ¡Ë¡Ö¥Ö¥ê¥å¥Î¥¦¡×¤Î¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÅ¹¤ò³«¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
37ºÐ¤Ç¡ÖToshi Yoroizuka¡×¤ò³«¶È¡¢5Ç¯¸å¤ËÌÖËìÃæ¿´ÀÅÌ®ÊÄºÉ¾É¤òÈ¯¾É¤·¡Ä
³»ÄÍ¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò³«¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤¿¤·¡¢Ç¯Îð¤â37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íÆüËÜ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢2004Ç¯9·î7Æü¤Ë¡ÖToshi Yoroizuka¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò·ÃÈæ¼÷¤Ë³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤âÁý¤¨¡¢2009Ç¯¤Ë¤ÏÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æ±Ç¯¤Ë44ºÐ¤ÇÌÖËìÃæ¿´ÀÅÌ®ÊÄºÉ¾É¤òÈ¯¾É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¤Ê¤Ë¤«Ãû¸õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡¢º¸ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×
³»ÄÍ¡¡¥Ü¥ä¥ó¥Ü¥ä¥ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¡¢ÊÑ¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ü¥ä¥ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬º¸±¦¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢ÊÒÌÜ¤º¤ÄÊÄ¤¸¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡¢º¸ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡½÷Ë¼¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¡ÖºÇ°¡¢¼ºÌÀ¤¹¤ë¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ºÌÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢·ë¶Éº¸ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò²á¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åö»þ44ºÐ¤Ç¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤Ç¤¹¤·¡£
³»ÄÍ¡¡²á¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤«¤Ê¤êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬¥Ü¥ä¥ó¥Ü¥ä¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËèÆü0»þ²á¤®¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥¬¥óÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¤À¤ó¤À¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯º¸ÌÜ¤Î»ëÎÏ
¡½¡½ÄË¤ß¤Ê¤É¤Ï¡£
³»ÄÍ¡¡¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ëÎÏ¤¬¤À¤ó¤À¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÌÜ¤Ï½¼·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡©
³»ÄÍ¡¡¤¿¤À¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢ÌÜ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡£
¡½¡½µÁ´ã¤â¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°å»Õ¤ÎÊý¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
³»ÄÍ¡¡¤Ï¤¤¡£¼ê½Ñ¤ò3²ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢º¸ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤Ï´°Á´¤Ë¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ÌÜ¤¬¤¿¤À¤ì¤ÆÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢´ã°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤ÈµÁ´ã¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡£¤â¤¦¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ÆµÁ´ã¤ò³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¹Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
³»ÄÍ¡¡¾®ÅÄ¸¶¤Ë¤¢¤ë¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÎë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤Î²ñÄ¹¤µ¤ó¤¬¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤¿´ã²Ê°å¤ÎÀº±Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ã°µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ï¼£¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¼º¤Ã¤¿»ëÎÏ¤Ï¸µ¤Ë¤ÏÌá¤é¤º¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤âº¸ÌÜ¤Ï»ëÎÏ¥¼¥í¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£±¦ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤Ï¡¢1.2¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â
¡½¡½¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ï¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ºàÎÁ¤ÎÊ¬ÎÌ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ë³Ð¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¾Ê¬¼º¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤ª¤¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
³»ÄÍ¡¡¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥í¥¦¥½¥¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤¨¤ë¤Î¤¬ÊÒÊý¤À¤±¤À¤È¡¢±ó¶á´¶¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀè¤Ë¶âÇó¤òºÜ¤»¤ë¤È¤«¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È´·¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¡£
³»ÄÍ¡¡½ù¡¹¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£Æ»¶ñ¤Î»ý¤ÁÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡£ÂÎ¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢±ó¶á´¶¡¢Î©ÂÎ´¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤À¤¤¤ÖÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï´°àú¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´°àú¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌÖËìÃæ¿´ÀÅÌ®ÊÄºÉ¾É¤ò´µ¤Ã¤¿»þ´ü¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤â¤·Î¾ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×²Û»Ò²°¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯
³»ÄÍ¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤â¤·¡¢Î¾ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÝ¤µ¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡²¾¤ËÎ¾ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢´°Á´¤Ë»ëÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÄï»Ò¤ò¤â¤Ã¤È°é¤Æ¤Æ¡¢Ì£³Ð¤ò¤µ¤é¤Ë±Ô¤¯¤·¤Æ¡¢Ì£¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª½Ð¤·¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¡¢¤È¤«¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£±¦ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²Û»Ò²°¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤â³¤Â±¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤³×À½¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Àí¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¡£
ºÊ¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á
³»ÄÍ¡¡Åö»þ¤Ï¼ê½Ñ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º¸ÌÜ¤Ï¤¿¤À¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤Î¶ÚÆù¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¼Ð»ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢°åÎÅ¤Î¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤è¤ê¤â¹õ¤Î¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
³»ÄÍ¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±«¤ÎÆü¤Ï¥«¥¨¥ëÊÁ¤Î¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÆü¤Ï¥Ï¡¼¥È·Á¤Î¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
³»ÄÍ¡¡¤¤¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½÷Ë¼¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷Ë¼¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤â¤¦¤¤¤Þ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£
»£±Æ¡á±ÝËÜËãÈþ¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÊ¿ÅÄ Íµ²ð¡Ë