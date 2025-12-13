¡Ö¡È±Ê±ó¤Î°¦¡É¤È»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥¤¥ä¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Æ°Êª°¦¸î³èÆ°¡¢°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦³»ÄÍ½ÓÉ§¡Ê60¡Ë¤¬¸ì¤ë¡È¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡É
¡Ò¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡¢º¸ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö½÷Ë¼¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¡Ä¡×Å¹¤ò¹½¤¨¤¿5Ç¯¸å¤Ë¼ºÌÀ¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â³»ÄÍ½ÓÉ§¡Ê60¡Ë¤¬¡È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡É¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡ÖToshi Yoroizuka¡×¤¬º£Ç¯¤Ç³«¶È21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ªÅ¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¡¢·ëº§¼°¤Ç¤Î1Ëç¤â¡Ä¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¡¡2015Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¡¢Æ°Êª°¦¸î³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ëÍýÍ³¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÎ²Û»Ò¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡¡¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿#1¡¢#2¤òÆÉ¤à¡Ë
³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡¡©±ÝËÜËãÈþ¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡ ¢¡ ¢¡
¡½¡½2013Ç¯¤ËÀîÅç¤µ¤ó¤Î´ÎÆâÃÀ´É´â¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤ÎÌÖËìÃæ¿´ÀÅÌ®ÊÄºÉ¾É¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÆ®ÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÉÂ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡£
³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢³»ÄÍ¡Ë¡¡½÷Ë¼¤ÎÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤¹¤°¼ê½Ñ¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà½÷¤Ï¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï½÷Ë¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆÈÃÇ¤Ç·è¤á¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢±äÌ¿¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÉ×¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï»¿Æ±¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢ËÍ¤¬»¿Æ±¤»¤º¤Ë¤¹¤°¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼£¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ê¤Ë¤â¤«¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤
¡½¡½¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£
³»ÄÍ¡¡¸å²ù¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤ªÁ°¤â¡¢¤Ï¤èÀÂ¤±¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½÷Ë¼¤Î·èÃÇ¤âËÍ¤Î»¿Æ±¤â¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢½÷Ë¼¤¬ËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤èÍè¤Æ¤¯¤ì¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òº£¸å¤âËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤éÁòµ·¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð½÷Ë¼¤ò½÷Í¥¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤ä¤ë¤ï¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿
¡½¡½2015Ç¯9·î¤Ë¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áòµ·¤Ç¡Ö½÷Í¥¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¡×¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
³»ÄÍ¡¡ºÇ¸å¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö½÷Ë¼¤òÇï¼ê¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÄ»³Áòµ·½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Çï¼ê¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢±èÆ»¤Ç¤â¥ï¡½¥Ã¤ÈÇï¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤Æ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½÷Ë¼¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤ä¤ë¤ï¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö²¶¤¬¤¤¤Ä¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î·ù¤À¤è¡×
¡½¡½ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤ÎÆ®ÉÂÃæ¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢³»ÄÍ¡Ë¡¡ËÍ¤Ï³Ú¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½÷Ë¼¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢»ä¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Û¤ó¤È¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤¬¤¤¤Ä¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î·ù¤À¤è¡×¤È¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
¡¡³Ú¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤ª¸«Éñ¤¤¤Î¤È¤¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ª¼÷»Ê¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¼÷»Ê¡×¤Ã¤ÆÉÂ¼¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤¸¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¼÷»Ê²°¤Î¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢ÈÄÁ°¤µ¤ó¤ÎÊ±Áõ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÂÔ¤Á¡ª¡×¤Ã¤Æ¼÷»Ê¤òÊú¤¨¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥¥ã¥Ã¥¥ã¥Ã¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ê¤¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿
¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
³»ÄÍ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ËÍ¤ÎÉã¤â´â¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷Ë¼¤â¿ÆÉã¤âÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡µÞ¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤ÈË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ê¤¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤ë1½µ´ÖÁ°¤Þ¤ÇÉñÂæ¤Ë¡Ä
¡½¡½¸å²ù¤Ê¤¯¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
³»ÄÍ¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤È¤é¤¨¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¶Æá¤ÎËÍ¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á÷¤ë¤È¤¤Î½÷Ë¼¤Ï¥à¥Ã¥Á¥ã¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¤è¡£È±¤ÎÌÓ¤â¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬½÷Ë¼¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ë1½µ´ÖÁ°¤Ë½Ð±éÃæ¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï½÷Ë¼¤Î¥ª¥à¥Ä¤òÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò°ìÀÚ¤µ¤»¤º¤Ë¥Ý¡¼¥ó¤ÈµÞ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡Ö¤¹¤²¤§¤Ê¡×¤È¡£ËÍ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤»¤ë¡¢¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¥¤¥ä¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½µî¤êÊý¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¡£
³»ÄÍ¡¡Ä¹¤¯À¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹¤¯À¸¤¤é¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£½÷Ë¼¤Ï54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢80ºÐ¡¢90ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¹¬¤»¤ò¤½¤³¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1½µ´ÖÁ°¤Þ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Çï¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÀÂ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ä¸À¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Æ°Êª°¦¸î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë
¡½¡½2017Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþÆ°Êª°¦¸î¾Þ¡×¤òÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°¦¸¤²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó01¡Ê¥¼¥í¥ï¥ó¡ËÊ¸²½ÀïÎ¬²ñµÄ¤Î¡ÖÆ°Êª°¦¸î°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³»ÄÍ¡¡°ä¸À¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢½÷Ë¼¤ÎÂº·É¤¹¤ë¿ÍÃ£¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÁÏÀß¤·¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡£À¸Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¡Ö¥¤¥Ì¤È¥Í¥³¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¡Ö¤â¤·»ä¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é°ä¤·¤¿Êª¤ÇÆ°Êª°¦¸î¤ÎÊý¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀîÅç¤µ¤ó¤Î°ä¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢300Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë³»ÄÍ¤µ¤ó¤¬200Ëü±ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ìµ»öÀßÎ©¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¡£
³»ÄÍ¡¡ËèÇ¯³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç9²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤¬¾Þ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°Êª°¦¸î¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢À¸³¶Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷Ë¼¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤¬ËÍ¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¡ÖÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¡×¤ÈÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¾Þ¤¬º£¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½÷Ë¼¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¤¢¤È¡¢7·î3Æü¤Ï¥Ê¥ª¥ß¡Ê703¡Ë¤ÎÆü¤Ã¤Æ¡¢½÷Ë¼¤¬¤º¡¼¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ìÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¡¢7·î3Æü¤ò¡ÖNAOMI¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËµÇ°Æü¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°¤¯¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±Ê±ó¤Î°¦¡×¤È¤«¡ÖÉ×¤Î´Õ¡×¤È¤«»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥¤¥ä¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤¯¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤é¡Ö¤³¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤¬¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¤Í¡£ÆÃ¤ËÊ¸½Õ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖºÆº§¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
¡½¡½ÀîÅç¤µ¤ó¤Î°ä½ñ¤Ë¤Ï¡Ö°ì½ï¤Î¤ªÊè¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¤ì¤ÐºÆº§¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¡©
³»ÄÍ¡¡¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È½÷Ë¼¤ÏÄ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤ò¡ÖËº¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤«¡ÖËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°ìÀ¸Ä¤¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÆº§¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç½÷Ë¼¤¬ÅÜ¤ë¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¥º¥±¥º¥±¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
³»ÄÍ¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ê¤Î¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤äºÊ¤ÎÉÂµ¤¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿
¡½¡½¡ÖToshi Yoroizuka¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÄ¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
³»ÄÍ¡¡¤³¤ì¤Ï¼«Ëý¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬17Ç¯¡¢18Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬5¡¢6¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬Å¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡½¡½ÆÈÎ©¤µ¤ì¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡£
³»ÄÍ¡¡¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤é¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¤·¤«¤¿¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÈÎ©¤¹¤ëÄï»Ò¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Äï»Ò¤Ê¤ó¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Öº¸ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°úÂà¤â¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
³»ÄÍ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Þ¡¢ËÍ¤Ï¡ÖToshi Yoroizuka¡×¤ò100¡óÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇØÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤é¤«¹ß¤í¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤¿¤¤
¡½¡½Ã¯¤«¤Ë·Ñ¤°¤È¤«¡£
³»ÄÍ¡¡¤Ï¤¤¡£ËÍ¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤¤òÃ¯¤«¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë¤µ¤é¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤ò·è¤·¤Æ²á¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¡¡Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ý¥³¥Ã¤ÈÀÂ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ÞËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¡ÖToshi Yoroizuka¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Äï»Ò¤âÉ´²¿½½¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
³»ÄÍ½ÓÉ§¤¬»×¤¦¡ÈÍýÁÛ¤Î°úÂà¡É
¡½¡½Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤¬ÉÔ°Â¤À¤È¡£
³»ÄÍ¡¡»à¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Å¹¤Î¤½¤Î¸å¤¬¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÄËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅ¹¤¬Âç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬º£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÁÛ¤Î°úÂà¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢³»ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤ÎÍÎ²Û»Ò¶È³¦¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
³»ÄÍ¡¡ºòÇ¯¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨Ãç´Ö¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø»ë»¡Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢ÍÌ¾Å¹¤â²¿¸®¤«¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì£¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¿©¤Ù¤¿¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤Î¹½À®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì£¤ÎÍ×ÁÇ¤ò3¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÌÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¥à¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡¢½À¤é¤«¤¤¥±¡¼¥¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á´ÂÎÅª¤ÊÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤
¡½¡½ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³»ÄÍ¡¡º£¸å¤â¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÍÎ²Û»Ò¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¿¤Á¤¬ÀèÆ³¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤ÎÍÎ²Û»Ò¶È³¦¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Îº¢¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Îº¢¡¢ÆüËÜ¤¬ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¶È³¦¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÆüËÜ¤ÎÀ½²Ûµ»½Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë½¤¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤«¤éÆüËÜ¤Ë½¤¹Ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤º¤ì¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¡£
»£±Æ¡á±ÝËÜËãÈþ¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÊ¿ÅÄ Íµ²ð¡Ë