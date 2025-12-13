¡ÈµþÅÔ¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¹â¹»À¸¡É¢ª23ºÐ¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¢ª¡È¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡É³¤³°¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä³»ÄÍ½ÓÉ§¡Ê60¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¡É¡ÖÃË¤¬¥±¡¼¥²°¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¾Ð¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡ÖToshi Yoroizuka¡×¤¬º£Ç¯¤Ç³«¶È21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ¡ºÙ¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò»Å¾å¤²¤ë³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤â¡Ä¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¡¡¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹â¹»»þÂå¡¢¡ÖÃË¤¬¥±¡¼¥²°¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¡¢ÆüËÜ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÊü¤êÅê¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½¤¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿#2¡¢#3¤òÆÉ¤à¡Ë
©±ÝËÜËãÈþ¡¿Ê¸éº½Õ½©
Ãç´Ö¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¿á¤«¤¹¤Ê¤«¡¢ÌÛ¡¹¤È¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½Ãç´Ö¤¬µÊÃãÅ¹¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ò¿á¤«¤¹¤Ê¤«¡¢ÌÛ¡¹¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢³»ÄÍ¡Ë¡¡¼Â¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¾¯¤·¤À¤±µÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡©¡¡¤³¤ì¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òµÛ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
³»ÄÍ¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¡¢¿ÆÉã¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¿©Æ²¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤¬¸¶ÂÎ¸³¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÁÄÊì¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´³°ò¤È¤«¤æ¤ÇÍñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥Ñ¥Ã¥Á¤ËÊ¢´¬¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³°¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ä
¡½¡½µÊÃãÅ¹¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»¡¤¹¤ë¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£Ç¯ÂåÅª¤Ë¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¤¬¡£
³»ÄÍ¡¡1980Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£´°Á´¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¡¢¸µµ¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤é¡ÖÀÎ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¼«Ëý¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤Ã¤«¤±Íú¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
³»ÄÍ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¤ËÊ¢´¬¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿À±Åí¼¡Ïº¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³°¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤É¤³¤¬¥«¥Ã¥³°¤¤¤Í¤ó¡£Ã¯¤Ë¸«¤»¤ó¤Í¤ó¡×¤È¡£¥¿¥Ð¥³¤È¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÏÃ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ³Ê¹¥¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦³Ê¹¥¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½½Ð¿È¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î±§¼£»Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
³»ÄÍ¡¡ÀÎ¤Î±§¼£¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ä¤Ã¤Ñ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼Ò²ñÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ½é¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê»Ò¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤¿Í¤È¤É¤¦¤³¤¦¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿§¡¹¤ÊÊý¤È²ñ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
¡½¡½¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
³»ÄÍ¡¡¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ï¡¢Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¥·¥ç¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥«¥Ê¥À¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥«¡¼¤Ë¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÆ´¤ì¤Æ¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë±Æ¶Á¤ò¡£
³»ÄÍ¡¡¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥«¡¼¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ä¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¡¼¥Ã¤È¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤Ç¡¢ºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤¢¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´ÑÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò°ì¿ÍÁª¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Þ¯Ã¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿è¤È¤¤¤¦¤«¡£ÈÖÁÈ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ëÎÁÍý¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤è¤·¡¢ÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤â¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²ÈÂ²¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿¦¿Íµ¤¼Á
¡½¡½²È¶ñ¿¦¿Í¤ÎÁÄÉã¤ÈÉã¤«¤é¡ÖÏÓ¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢°ìÀ¸¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¶Ð¤á¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡£
³»ÄÍ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ë¤Ï·»¤È»Ð¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤â¤ß¤ó¤Ê¿¦¿Íµ¤¼Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂç³Ø¤Ê¤ó¤«¹Ô¤¯¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Ç¤É¤¦¼Ò²ñ¤ËÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ÎÁÍý¿Í¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥±¡¼¥²°¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¾éÃÌ¤À¤è¤Ê¡×
³»ÄÍ¡¡¤¿¤À¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯´Ö¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Åö»þ¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¡Ö¾Íè¡¢¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Æ¡¢¡ÖÃË¤¬¥±¡¼¥²°¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥·¥§¥Õ¤è¤ê¤â¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤¤¤¦¿¦¼ï¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¡£
³»ÄÍ¡¡¿¦¾ì¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤ëÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¼¡¡¢²¿¤¹¤ë¤Í¤ó¡©¡×¤È¡£¡ÖËÍ¡¢¥±¡¼¥²°¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡©¡¡¤¤¤Þ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡Ö¥±¡¼¥²°¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤éÂçÇú¾Ð¤µ¤ì¤Æ¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤½¤ì¾éÃÌ¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÂçÇú¾Ð¡£
Åö»þ¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¡Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡½¡½Çú¾Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¥à¥Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
³»ÄÍ¡¡Á´Á³¤Ç¤¹¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤³¤½¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤Ã¤Æ¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¼ã¼Ô¤ÏÉÔÆ°»º¶È³¦¤È¤«¤Ë¿Ê¤à¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ë¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÁªÂò¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
23ºÐ¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¡£Ç¯²¼¤ÎÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢ÄÔÀ½²ÛÀìÌç³Ø¹»¤Ç1Ç¯³Ø¤Ó¡¢1989Ç¯¤Ë23ºÐ¤Ç¼é¸ý¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê¸½¡§¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¢¥´¡¼¥éÂçºå¼é¸ý¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¡£23ºÐ¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶È³¦Åª¤ËÃÙ¤¤¤Û¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³»ÄÍ¡¡ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÇ¯²¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Æþ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ï¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤è¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï1¸Ä¾å¡¢2¸Ä¾å¡¢3¸Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¤¤Þ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤È¤«²¼¤È¤«µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢29ºÐ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø
¡½¡½3Ç¯¸å¤Ë¿À¸Í¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯¸å¤ËÀ½²ÛÉôÌçÉû¥·¥§¥Õ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤È¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½¤¹Ô¤Ë¡£½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³»ÄÍ¡¡¥·¥§¥Õ¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¤«¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¡Ö¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤¦ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢28ºÐ¤Ç¥·¥§¥Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¥¤ê»Ò¤Î¸×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤³¤«¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥Á¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡¢½¤¹Ô¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¡£¤»¤Ã¤«¤¯½¤¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¹ñÆâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£1994Ç¯¡¢29ºÐ¤Îº¢¤ËÆüËÜ¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¿ÅÄ Íµ²ð¡Ë