¡Ö¤Ä¤é¤¹¤®¤Æ¸½¾ì¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë»Ò¤â¤¤¤¿¡×¡Ö¾ï¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤ëÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×²ÃÆ£²Æ´õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ëII¡Ù»£±Æ¸½¾ì¤Î¡È²á¹ó¤¹¤®¤ëÉñÂæÎ¢¡É
¡Ò¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¿åÃå¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤é¡Ø·¯¤¤¤¯¤Ä¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤¿¤À¤Î¥²¡¼¥à¹¥¤¾¯½÷¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£²Æ´õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¾®5¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡È°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¡È¥ª¥¿¥¯¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï4»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢²á¹ó¤¹¤®¤ë¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ëII¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï164¥»¥ó¥Á¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¹¤®¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤ÎCM¤Î»Å»ö¤Þ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¾®5¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¤Î»ÒÌò»þÂå
²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¡¡©»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡Ö¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×OVAÈÇ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¥ª¥¿¥¯¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤·¤ê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤âÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤È¸ø¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤«¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆ£²Æ´õ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢²ÃÆ£¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤è¤¯¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½»ä¤¬¹¥¤¤Ê¡Ö¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿OVA¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÄ¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Ú¤ê¤¿¤Î¤¬OVAÈÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ã¤Ý¤¤¤±¤ì¤É¡¢±Ç²è¤Û¤É¤ÎÂçºî´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖOVA¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¤ÏOVA¤È¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¤¬°ã¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£OVA¤·¤«Çò¼Ø¤Î¥Ê¡¼¥¬¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ÃÆ£¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ê¡¼¥¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡£OVA¤ä·à¾ìÈÇ¤ò¼Ú¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤¿¤é¡ÖÁ´Á³¥Ê¡¼¥¬¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ã¤Ý¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¡Ö¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×°Ê³°¤ÎOVA¤Ç¤Ï¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ!¡×¤È¤«¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÎÐÀî¸÷¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¤¬ÎÐÀî¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡¡¤â¤È¤â¤È¥¬¥ó¥À¥à¤ò·»¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö²Æ´õ¤â¤³¤Î³¨¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¡Ö¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤ÎÀ¼¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬ÎÐÀî¤µ¤ó¤Ç¥Ò¥¤¥í¡¦¥æ¥¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À½é¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥¬¥ó¥À¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸å¡¹»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£¡¡¤¤¤ä¤¢¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¡Ö¹¥¤¡á¾Ü¤·¤¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£Åö»þ¤Ï¤¿¤À¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½2000Ç¯º¢¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Þ¤À¥ª¥¿¥¯¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤º¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï»Å»ö¤ÇÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¢¡¢¼«Ê¬¤¬¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ÜÃË¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤Î¸å¤â½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÆÃ»£ºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÇ³¤¨¤í!!¥í¥Ü¥³¥ó¡×¡¢¤¢¤È¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ö¥¨¥³¥¨¥³¥¢¥¶¥é¥¯¡×¤Ë¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ö¥í¥Ü¥³¥ó¡×¤Î»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¡Ö·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³ EPISODE FINAL¡×¤Ç¤¹¤Í¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï½÷À½é¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÌ¸ÅçÈþÊæ/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥à¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡¡¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¥í¥Ü¥³¥ó¡×¤Î»þ¤Ï¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÍâÇ¯¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡×¤«¤é¤Ï¸½¾ì¤Ç²»À¼¤¬Ï¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï1Ç¯´Ö¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¶ìÏ«¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¡Ö»ä¤Ï1Ç¯´Ö¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¶ìÏ«¤·Â³¤±¤¿¤Î¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸½¾ì¤ÇÀ¼¤òÏ¿¤ë¥É¥é¥Þ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÆÃ»£¤Ë¤âÍè¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¸½¾ì¤ÇÀ¼¤òÏ¿¤ëÆÃ»£¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Öº£ÅÙ¡ØÎ¶µ³¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï½÷À¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸å¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤éÂçÊÑ¤ÊÌò¤Ç¡£¤½¤ì¤ËÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÊÑ¿È¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤¤Ë»Ä¤ëÌò¤À¤È¤Ï»×¤¤¤â¤»¤º¤Ë¡Ä
¡½¡½¤¨¤Ã¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥à¤ÎÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤Ã¤Æ²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥à¤Ï¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÇòÄ»¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥Ý¡¼¥º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÀÕÇ¤´¶¤òÉé¤¦Ìò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢Åö»þ¤ÏSNS¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡©¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤¤ÎÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆÃ»£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤ÆÁ´Á³ÊÌÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¡Ö¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤¨¤¨¡¢¤½¤ì¥ä¥Ð¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¿Ì¤¨¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÃÎ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸å¡¹¤Þ¤Ç½é¤Î½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¹¤è¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËºîÉÊ¤ÎÂç¤¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡¢À¤¤Ë»Ä¤ëÌò¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÎò»Ë¤È¤·¤Æº£¸å¤â±Ê±ó¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡¤Í¤¨¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ëII ÄÃº²²Î¡×¤Ç¤Î²á¹ó¤Ê·Ð¸³
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡¡¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤¿¤é¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ç²è¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥¥¹¡×¤À¤È¤«»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢±Ç²è¡Ö¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ëII ÄÃº²²Î¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤â¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¾õÂÖ¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅì±Ç¤ÇÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¡½¡½ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡¡ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤È¸À¤Ã¤Æ°ìÆüÃæÁö¤é¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¤â¤¦Áö¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤ÎÊý¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¤¢¤Ã¡¢·¯¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡£º£Æü¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½²á¹ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡½Ð±é¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤²¤Ã¤½¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÀ¸¤»à¤Ë¤òÉÁ¤¯¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ÈºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÊÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂÎÎÏ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤òºï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤Ï¤â¤¦¥Ù¥Ã¥É¤ÇÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤¨¤Ã¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡¡»ä¤Ï¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Ì´¤Ê¤Î¤«»£±Æ¤Ê¤Î¤«ºø³Ð¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡£¤â¤¦¾ï¤ËÃ¯¤«¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦Àº¿À¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¤Ï¾ó¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¾ó¤ò¤Ö¤ó¤Ö¤ó²ó¤¹¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¾ó¤Ç¥Ó¥·¥Ó¥·¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¿¤À¡¢¤½¤Î¿¼ºî´ÆÆÄ¤¬ÅÓÃæ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤Èµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¶õ¤¤¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö»£±Æ¤ò¤ä¤ë¤Î¡©¡¡¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¿ô¤«·î»£±Æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤ÏÆþ¤ë¤Î¤Ç°ìÃ¶Ëº¤ì¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿ô¤«·î¸å¤Ë¡Ö¿·¤·¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡×¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¤È¤Î»þ´Ö
¡½¡½Â©»Ò¤Î¿¼ºî·òÂÀ´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¸½¾ì¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¸½¾ì¤Ç»¨ÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ë¤·¤«¤ª¼Çµï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤Ä¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
²ÃÆ£¡¡¤½¤Î»þËÜÅö¤Ë¡Ö¤â¤¦¼¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬¤Ä¤é¤¹¤®¤Æ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¹¤®¤Æ¸½¾ì¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦»Ò¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤¤¤Ä¤Ï·â¤¿¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤À¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï°ìÂÎ´¶¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡±Ç²è¤ÏÆ£¸¶ÎµÌé¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼·¸¶½©Ìé¤¬Î¨¤¤¤ëÈ¿À¯ÉÜÁÈ¿¥¤È¡¢À¯ÉÜ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Àï¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú²°¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤ÀÅ¨Æ±»Î¤À¤«¤é´¶¾ð¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤ÏÃ¤·¤«¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç»¦È²¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤¿¶¯¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ò¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤éSNS¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¡×²ÃÆ£²Æ´õ¤¬¸ì¤ë¡¢½ÐÀ¤ºî¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ù¤Ç¡ÈËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤ÎÎøÅ¨¡É¤ò±é¤¸¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë