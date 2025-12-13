±Ñ¹ñ²¦¤ÎÄï¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¡¢ÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Ë´ØÍ¿¤Îµ¿ÏÇ¤ÇÉ½ÉñÂæ¤«¤éÄÉÊü¡ª¼¡´ü¹ñ²¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à²¦»Ò¤¬¸Ç¤á¤ë¡È·è°Õ¡É¤È¤Ï!?
¡¡ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¸½¾õ¤Ë¡¢¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤ë!¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤!¡×¤Ê¤ó¤ÆÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤âÍÌ¾¿Í¤ä²¦¼¼¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤ä²¼¥Í¥¿¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤ª¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÊÑ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤·¡¢¤·¤ç¡¼¤â¤Ê¤¤ÃË½÷¤Î¥±¥ó¥«¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤Ð!¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¡Ö¾×·â¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¥È¥Û¥Û¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Î²¼À¤ÏÃ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢X¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖMay_Roma¡×¡Ê¤á¤¤¤í¤Þ¡Ë¤³¤ÈÃ«ËÜ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î»×¹Í²óÏ©¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ðËÜ¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹!
±Ñ¹ñ²¦¡¦Äï¤ò½ä¤ëÂçÁûÆ°
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼²¦»Ò¤¬¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÂçÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁÈ¿¥Åª¤ËÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤È¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ë¡¢¹ñ²¦¤ÎÄï¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÌ±¤«¤é¤ÏÈóÆñ¹ì¡¹¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼²¦»Ò¤Î¼ß°Ì¤òÇíÃ¥¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÅìÉô¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯½£¤Ë¤¢¤ë¹ñ²¦¤ÎÊÌÅ¡¡Ö¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¤Î¡ÈÅÔÍî¤Á¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÃæÀ¤¤µ¤Ê¤¬¤é¤Îµ®Â²¼Ò²ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯½£¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç2»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëËÌ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿½£¡£º¸Á«¤ÇÃÏÊý¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÌ±¤«¤é¤Ï¡ÖÍµÊ¡¤ÊÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤éµö¤µ¤Ê¤¤!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤ë»ÏËö¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï»ÈÍÑ¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤ÎÉô²°¤Ë½»¤Þ¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤Î¤Ï¤±¸ý¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢¹¥´¶ÅÙ¤ò¼º¤¦·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢¤·¤«¤â¹ñ²¦¤ÎÄï¤¬»ÈÍÑ¿Í¤Î¾®²°¡Ê¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂç¤¤ÊÅ¡Âð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡Ë¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¯Êë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÄÈó¹çË¡¡¢ÈóÆ»ÆÁÅª¤ÊÀÍß¤ÎÂå½þ¤Ï¡¢¤«¤¯¤â¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½»µï¤Î·èÄê¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤òÉ®Æ¬¤Ë²¦¼¼¤¬Ã´¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à²¦»Ò¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¼Â¤ÎÄï¤ËÂÐ¤·Èó¾ð¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à²¦»Ò¤Ï½ÇÉã¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à²¦»Ò¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¹ñ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¦¼¼¤Î½Ì¾®²½¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ê¥¹¥È¥é¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤ÎÂç¼ºÂÖ¤Ï¡¢±Ñ¹ñ²¦¼¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
