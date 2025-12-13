¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙºÇ½ª²óÄ¾Á°¡ªÇ¯Ëö¤Î¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤Ï¤Ê¤¼¤¹¤´¤¤¡©Îò»Ë¤ÈÌ¾¾¡Éé
2005Ç¯12·î25Æü¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Êº¸¡Ë¤ò¤«¤ï¤·Í¥¾¡¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡ÊËÙ°æ Ï»Ïº¡§¾¼ÏÂ²ÎÍØ¸¦µæ²È¡Ë
ÍÇÏµÇ°¤òÁÏÀß¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï
¡¡¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÉ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ä¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¾¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»þ¤Î°Ü¤í¤¤¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£12·î¤âÃæ½Ü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤ÎÏÃÂê¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¶¥ÇÏÌÌ¤ò¾þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ»æ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤â¤¦Ç¯Ëö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¿»¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤Ï¾¼ÏÂ31Ç¯¡Ê1956¡Ë¤Î12·î23Æü¤ËºÇ½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÃæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¤äÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇÏ·ô¤¬Çä¤ì¤ë¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÏÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤ÎÂè2ÂåÍý»öÄ¹¤À¤Ã¤¿ÍÇÏÍêÇ«¡Ê¤è¤ê¤ä¤¹¡Ë¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÉÜÃæ¤ÎÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÈæ¤Ù¡¢µÒÂ¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤Î´ë²è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÁöÇÏ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ÇÈÝ±þ¤Ê¤¯¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤Ë´äÁÒ¶ñ»ë¤ò»ý¤Ä²ÚÂ²¤ÎÍÇÏÍêÇ«¤ÏÀïÁ°¡¢µ®Â²±¡µÄ°÷¤È¤·¤ÆÇÀÎÓÂç¿Ã¤ò·Ð¸³¡¢¾¼ÏÂ30Ç¯¤ËÂè2Âå¤ÎÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é70Ç¯Á°¡¢¤Þ¤À¡ÖJRA¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÎ¬¾Î¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÇÏ¤ÏÀïÁ°¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¼ÏÂ11Ç¯Åö»þ¡¢¥×¥íÌîµå¡ÖÅìµþ¥»¥Í¥¿¡¼¥¹¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¥Á¡¼¥àÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¾å±¡µÄ°÷¡Êsenator¡Ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿Í¥½Ù¤¿¤Á¤¬ÇÏÎð¡¦²´ÇÏÌÆÇÏ¤òÌä¤ï¤ºÇÆ¤ò¶¥¤¦Ì´¤Î¥ì¡¼¥¹¤³¤½¡¢ºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÃ»ÇÈÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¼Â¶·Ãæ·Ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅØ¤á¤¿ÍÇÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè1²ó¡ÖÃæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¤ï¤º¤«17Æü¸å¡¢ÍâÇ¯1·î9Æü¤ËµÞÀÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥ÇÏ²ñ¤ÏÍÇÏ¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢Âè2²ó³«ºÅ¤«¤é¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÍÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤¬¥ì¡¼¥¹Ì¾¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÍÇÏµÇ°¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬ÁÏÀß»þ¤ÎÌ¾»Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½éÂåÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñÍý»öÄ¹¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ê¤É¤Î¥ì¡¼¥¹ÂÎ·Ï¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿°ÂÅÄ°Ëº¸±ÒÌç¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¡¢ËèÇ¯6·î¾å½Ü¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¥ì¡¼¥¹¡Ö°ÂÅÄµÇ°¡×¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Ï°ÂÅÄ¤Î¶»Áü¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥ì¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë
1990Ç¯12·î23Æü¡¢°úÂà¥ì¡¼¥¹¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡¡»ä¤ÈÍÇÏµÇ°¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÏÈ¾À¤µª°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤Ïº£¤Ç¤â¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¡Ù¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥»¥¤¥³¡¼ÂÐ¥¿¥±¥Û¡¼¥×¡Ê1974¡Ë¡×¡Ö¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×ÂÐ¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡Ê1988¡Ë¡×¡Ö¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼ÂÐ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥¤¡¼¥¯¡Ê1999¡Ë¡×¡Ö¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¡½ÂÐ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥É¥È¥¦¡Ê2000¡Ë¡×¡Ö¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥ÉÂÐ¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê2016¡Ë¡×¡Ö¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢ÂÐ¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡Ê2021¡Ë¡×Åù¡¹¡£
¡Ø3¶¯·ãÆÍ¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥¤¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥°¥é¥¹¡Ê1977¡Ë¡×¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡¢¥«¥Ä¥é¥®¥¨¡¼¥¹¡Ê1984¡Ë¡×¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2019Ç¯¡¢Ã±¾¡1.5ÇÜ¤È¤¤¤¦ÃÇÁ³1ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤¬¤Ê¤ó¤È9Ãå¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç10Àï8¾¡¡¢2Ãå1²ó¡¢3Ãå1²ó¤È¤¤¤¦¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤â°õ¾Ý¿¼¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡1990Ç¯¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬Á°Áö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×11Ãå»´ÇÔ¸å¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡Ö¥ª¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤âÆÏ¤¡¢¶¥ÇÏ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶Æ°¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î²òÀâÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÂçÀî·Ä¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬Ä¾Àþ¤Ç¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡×¤È2ÅÙ¤â¶«¤ó¤Ç¡¢2Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¸½ÌòÅö»þ¡Ê1987¡Á90¡Ë¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ë3ÅÙ½ÐÁö¤·¡¢2ÅÙÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÅÙÌÜ¤Î½ÐÁö¤À¤Ã¤¿1989Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤ÏÁ°Áö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2Ãå¤È·òÆ®¤·¡¢ÍÇÏµÇ°ÅöÆü¤âÃ±¾¡1.8ÇÜ¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é5Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç27Àï¡Ê20¾¡¡Ë¤·¤Æ4Ãå°Ê²¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥°¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¶þ¿«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Íâ1990Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¡¢Í¥¾¡¡£¸«»ö¤ÊÉü³è¤ò¤È¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÆü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ËË¬¤ì¤¿17Ëü7779¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ò´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤ÈÇ®¶¸¤Ï¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÃæ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¡ÖÍÇÏµÇ°¡áÌ¾ÇÏ°úÂà¤Î²ÖÆ»¡×¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤¬Ç¯Ëö¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤À¤ËÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡1993Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÇÅÄ¸¶À®µ®µ³¼ê¤òÇØ¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç11Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÉü³è¡¢¥´¡¼¥ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°È¾å¤ÎÅÄ¸¶À®µ®µ³¼ê¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÇÏÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ì¾ÇÏ
1970Ç¯12·î20Æü¡¢ÍÇÏµÇ°¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¡¢2Ãå¤Ï¥¢¥«¥Í¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡¡¸½ºß¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢12·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ÇÏÌ¾¤ò¤â¤Ä¶¥ÁöÇÏ¤¬ÍÇÏµÇ°¤Ë½ÐÁö¤·¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·àÅª¤ÊÊÌ¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡¡¿Í¤ÈÇÏ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö·ìÌ®¡×¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ì¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÈÍÇÏµÇ°¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÇÏ¢ÁÛ¤¹¤ë1Æ¬¤ÎÌ¾ÇÏ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¼ï²´ÇÏ¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢1969Ç¯¤È70Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡»ä¤¬¶¥ÇÏ¤È¤¤¤¦¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤¬ÍÇÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿1970Ç¯¤«¤é¤Ç¡¢ÄÌ³ØÃæ¤ÎÅìµÞÃÓ¾åÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬¹¤²¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î1ÌÌ¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥¢¥«¥Í¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦¤Ê¤É¤ÎÇÏÌ¾¤¬Âç¤¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å·Ð¤Á¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï»ä¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡¡¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÇÏ¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤Î¤Û¤«¤Ë3Æ¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ê1984¡¢85¡Ë¡¢³®ÀûÌç¾Þ2Ãå¤Î¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤ÈÆ±´ü¤Î¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¡Ê1998¡¢99¡Ë¡¢ÇÏÌ¾¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ë¥É¥ë¥Õ¤È¤Ï·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹¡Ê2002¡¢03¡Ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹¤¬Ï¢ÇÆ¤·¤¿2003Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢21Ç¯¤Î´Ö¡¢ÍÇÏÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£Ç¯Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿ÌÆÇÏ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ç¤¹¡£º£Ç¯9·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡ÊG2¡Ë¤È11·î¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊG1¡Ë¤ò¤È¤â¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍÇÏÏ¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¹âÎðÇÏ¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤ÎÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È
¡¡¾åµ¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤¬ÍÇÏµÇ°¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿ºÝ¤ÎÇÏÎð¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ºß¤ÎÇÏÎðÉ½µ¤Ç¤¹¡Ë¤òµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¤¬3¡õ4ºÐ¡¢¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤â3¡õ4ºÐ¡¢¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹¤â3¡õ4ºÐ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î3Æ¬¤Ï¤É¤ì¤â¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤ÆÁ´À¹´ü¤Ç¤¢¤ë»þ´ü¡Ê¿Í´Ö¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤È20ºÐÁ°¸å¤¯¤é¤¤¡Ë¤ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢6¡õ7ºÐ»þ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¯Îð¤À¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯30ºÐÁ°¸å¤¯¤é¤¤¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥êÏ¢ÇÆ¤ÎºÝ¡¢2ÃåÇÏ¤Ï2Ç¯Â³¤±¤Æ3ºÐ¼ã¤¤¥¢¥«¥Í¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦¤Ç¤·¤¿¡£Ãåº¹¤Ï¡Ö¥Ï¥Ê¡×¡Ö¥¯¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¶Ïº¹¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÇöÉ¹¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ê¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ï¥Ê¡×¤È¡Ö¥¯¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤º¤«¤Êº¹¤Ë¡¢¹âÎðÇÏ¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤Î°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤È¥¢¥«¥Í¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦¤ÎºÇ½é¤ÎÂÐ·è¤Ï¥¢¥«¥Í¤¬µÆ²Ö¾Þ¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î»þ´ü¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£º£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤È50¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë¥´¡¼¥ëÈÄ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤È¥¢¥«¥Í¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦¤ÎÃå½ç¤ÏµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡¢¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â·ë²Ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ãÇÏ¥¢¥«¥Í¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°±óÀ¬·Ð¸³ºÑ¤ß¤ÎÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î¸Å¹ë¤¬¡¢È´¤±¤½¤¦¤ÇÈ´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥Êº¹¡×¡Ö¥¯¥Óº¹¡×¤Î°ã¤¤¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢3ºÐ²¼¤Î¼ã¼Ô¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ÍâÇ¯¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¥·¥ó¥Ü¥ê¤Î2Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥«¥Í¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¥·¥ó¥Ü¥ê¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÍÇÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤ÎÎò»Ë¤Ï¥¢¥«¥Í¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ë²Ã¤¨G2µé½Å¾Þ5¾¡¤â²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥Í¥Æ¥ó¥ê¥å¥¦¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡±é¤¸¤ë¼ã¤ÇÏ¼ç¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Î»ý¤ÁÇÏ¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¤Ï¤¿¤·¤ÆÍÇÏµÇ°Í¥¾¡¤È¤¤¤¦Èá´ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¤È¤Ï±ï¤ÎÇö¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¶¥ÇÏ¤ä¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤È¤¤¤¦¶¥ÇÏ³¦¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡§½ÕÅõ¼Ò ¾®À¾âÃÍ³Èþ¡Ë
É®¼Ô¡§ËÙ°æ Ï»Ïº