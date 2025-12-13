¡ÖÃ¯¤«»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÈËÌÅÍ¤Î·ý¡É¸¶ºî¼Ô¡¦ÉðÏÀÂº¡Ê78¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ÎÁÔÀä¤Êµ²±
¡¡Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ê¥Õ¥£¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥¶ ¥Î¡¼¥¹¥¹¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÊü±Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¼«±ÒÂâ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ë4²¯±ß¤Î»äºâ¤òÅê¤¸¤Æ·ú¤Æ¤¿¡Ö¤µ¤¯¤Þ¤ó¤¬¼Ë¡×¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÌ¡²è²È°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´5²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¸½ºß¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡áÀîÆâ¥¤¥ª¡Ë
¡ÖÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡¢¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿¶õÁÛÎÏ¤¬ÇÝ¤ï¤ì¤¿
¡¡Ì¡²è³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î·¿ÇË¤ê¤ÊÂ¸ºß¡¢¤½¤ì¤¬ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÈÍ½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇËÄÂç¤ÊÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÅÁÀâÅª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¤ÎÊ¿¾¾¿Æó»á¤È¤È¤â¤ËÏ¢ºÜ¤ËÄ©¤ó¤À¡Ø¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡Ù¤Ï500ËüÉôÄ¶¡¢»ËÂ¼æÆÌ¾µÁ¤ÇÃÓ¾åÎË°ì»á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤Ï700ËüÉôÄ¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸¶Å¯É×»á¤ÈÁÈ¤ó¤Ç1²¯Éô¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤ò¹µ¤¨¤ë¡£½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤¬1988Ç¯¡£¤½¤ì¤«¤é40Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤âµÓ¸÷¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤ëÌ¡²è¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¼«¿È¤¬¸ì¤ë¶¯¤ß¤Ï¡Ö¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿¶õÁÛÎÏ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¶õÁÛÎÏ¤Ï¤É¤¦ÇÝ¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÉÏË³¡£ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡½¡½¡×
²È·×¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£¡¢·î¤Î¾®¸¯¤¤¤Ï¡Ö50±ß¡×
¡¡ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï1947Ç¯6·î¡¢º´µ×»Ô¤ÇÊÆÇÀ²È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¡¢6¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ËÜÌ¾¤Ï¡¢²¬Â¼Á±¹Ô¡£ÁÄÊì¤âÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¶µ²Ê½ñ¤¬Ìµ½þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×
¡¡²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤âÁ´°÷¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ¡¢²Ô¤®¤ÏËè·î1000±ß¡£¤½¤Î¤¦¤Á500±ß¤ò¿Æ¤ËÅÏ¤·¡¢»Ä¤ê¤Î500±ß¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç»³Ê¬¤±¤·¤¿¡£Ëö¤Ã»Ò¤ÎÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢50±ß¡£¤³¤Î50±ß¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î±Ç²èÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í¤Ò¤È¤ê¿ô½½±ß¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÈ¾³Û¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢50±ß¤¢¤ì¤Ð2¡¢3²ó¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢±Ç²è´Û¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ç¤Í¡£ÂçÁêËÐ¤ÇÃ¯¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾®¸¯¤¤¤Ï¤¼¤ó¤Ö±Ç²è¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¤¤¤Ä¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤«¤é¡¢±Ç²è´Û¤ÎÁë¸ý¤Î¿Í¤¬¤½¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡×
¡¡ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤Ï·î¤Ë¿ô²ó¤À¤±¤ÎìÔÂô¡£ÉáÃÊ¤Ï¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¾®Àâ²È¡¢¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥ô¥§¥ë¥Ì¤Î¡Ø³¤ÄìÆóËüÎ¤¡Ù¡ØÃÏÄìÎ¹¹Ô¡Ù¤ä¡¢¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸»»á·ÜÂÀ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¾®Àâ¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÉÏË³¤¬¥¤¥ä¤Ç¡×À®ÀÓ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ´¤Ç¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë
¡¡Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Â²È¤ò·Ñ¤¤¤ÀÄ¹ÃË¤«¤é¡Ö³ØÇ¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î°ì¸À¤ÇÊ³µ¯¤·¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë³ØÇ¯¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÙ¶¯¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤í¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È120¿Í¤°¤é¤¤¤ÎÃæ³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ450¿Í¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤·¤¿¤é³ØÇ¯¤Ç¤â¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë¤«¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤Ç¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÊÙ¶¯¤ÏÂç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡£¤ª¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¡£É¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë10°Ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤À¤í¤¦¡¢ËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÆ¨¤²¾ì¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·»¤«¤é¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¼«¤é»Ö´ê¤·¤Æ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤ë¡£¡ÖÉÏË³¤¬¥¤¥ä¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²È¤ò½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡Ê1963Ç¯¡Ë¤Ï½ªÀï¤«¤é20Ç¯¼å¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½êÂ°ÉôÂâ¤Î¾®ÂâÄ¹¤ÏÆÃ¹¶Ââ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¡¢ÉûÂâÄ¹¤ÏÄë¹ñÎ¦·³½Ð¿È¼Ô¡£ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤»¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ä¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤Î²á¹ó¤Ê¤·¤´¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤´¤¤ËÂÑ¤¨¤ë¿É¤¤Æü¡¹¤Ç¡ÖÃ¯¤«»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£¾®ÂâÄ¹¤¬ÅâÆÍ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÎó¤ËÊÂ¤Ù¡ª »õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ì¡ª¡×
¡¡Ââ°÷¤¿¤Á¤¬À°Îó¤¹¤ë¤È¡¢¥Ó¥ó¥¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Ã¡¢¥Ñ¥ó¥Ã¡¢¥Ñ¥ó¥Ã¡¢¥Ñ¥ó¥Ã¡¢¥Ñ¥ó¥Ã¡£¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï´é¤òÇØ¤±¤Æ¡¢¼å¡¹¤·¤¯¡Ö¤ä¤á¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾Ð¤¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡¡°ì½Ö¡¢¾®ÂâÄ¹¤Î¼ê¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢Æâ¿´¤Ç¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ó¥ó¥¿¤¬2È¯Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ò¤È¤ê»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£»à¿Í¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡×
¼«±ÒÂâ¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤·ºÌ³½ê¡×
¡¡ 100¿Í¤¤¤¿Æ±´ü¤â¡¢¼¡¡¹¤È¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢ËÜµÜ¤Ò¤í»Ö»á¡£¤½¤¦¡¢È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉôÄ¶¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÜµÜ¤Ï1Ç¯È¾¤Ç¼¤á¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÎÀ¤ò½Ð¤ë»þ¤ËÌÚÅá¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÄË¤á¤Ä¤±¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤ª¤ì¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿»ß¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÁ°¤Ï¤ä¤á¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢»Ä¤ë¤ª¤ì¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£ÌÜ¤Ä¤¤¬±Ô¤¯¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÃË¤Ç¤Í¡£¤ª¤ì¤Ï¤è¤¯¡¢ËÜµÜ¤Ï¤¤¤¤¥ä¥¯¥¶¤ÎÁÈÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤ÏÀè¤Ë»à¤Ì¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡×
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢ËÜµÜ»á¤«¤éÉôÂâ¤Ë¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Éõ¤ò³«¤±¤ë¤È¥´¥ï¥´¥ï¤·¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¶¤Ï½÷¤ò³Ð¤¨¤¿¤¾¡¢¤³¤ì¤¬¤½¤Î¾Úµò¤À¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¤ÏÆ±´ü¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤Ç¤âËÍ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¦¥½¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÆþÂâ¤·¤Æ4Ç¯´Ö¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤·ºÌ³½ê¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¸³è¤ËÂÑ¤¨¤¿¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃË»Ò¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç¸½¾õ¤ò¾Ð¤¤Èô¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¤¤Ä¤â¾Ð¤¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡£ÉôÂâ¤Î±é·ÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¾å»Ê¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ëÂ¨¶½¤ÎÁÏºîÍî¸ì¤Ç¥É¥«¥ó¥É¥«¥ó¤ÈÊ¨¤«¤»¡¢±ã²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÏË³¤Ç°Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¡¢¥¤¥ä¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ê¤ó¤À¤è¡£º£¤Î»Å»ö¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ñ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¦¥±¤ë¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¡£²¶¤ÎÌ¡²è¤Ã¤Æ¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ä³Ú¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¼¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿ÌðÀè¤Ë¡Ö¤è¤É¹æ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿
¡¡4Ç¯¤Î¶µ°é´ü´Ö¤ò½ª¤¨¡¢»°Åù¶õÁâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÎÇÛÂ°Àè¤Ï¡¢º´²ì¸©¤ÎÇØ¿¶»³¥ì¡¼¥À¡¼´ðÃÏ¡£Æ¯¤»Ï¤á¤Æ4Ç¯ÌÜ¡¢ÉÍ¾¾¤Ç¸¦½¤¤¬¤¢¤ê¡¢µ¢¤ê¤ËÅìµþ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀè¤Ë¼«±ÒÂâ¤ò¼¤á¤¿ËÜµÜ»á¤ä¤Û¤«¤ÎÆ±´ü¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÅìµþ¤Ï¤¤¤¤¤¾¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤òÊú¤ÊüÂê¤À¤¾¡×¤ÈÀú¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥«¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤Èº´²ì¤ËÌá¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¼É½¤ò½Ð¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤¿¡£3¼¡¸µ¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Ê¼´ï¤ò³«È¯¤¹¤ëÉôÂâ¤Ø¤ÎÅ¾Â°¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊÙ¶¯·ù¤¤¤Î²¶¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Ç¯²¼¤ÎËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¼«Ê¬¤Î¾å»Ê¤È¤·¤ÆÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯²¼¤Ë¤³¤»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¤¡£
¡¡ ¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¡¢¼É½¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Âà¿¦¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£¼«Âð¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£²¿»ö¤«¤È´ðÃÏ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å´±¤¬¿¼¹ï¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤¿¡×
¡¡ 1970Ç¯3·î31Æü¡¢¶¦»º¼çµÁ¼ÔÆ±ÌÁÀÖ·³ÇÉ¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¤è¤É¹æ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÀÒÉÔÌÀ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¸½¤ì¡¢ÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤·¤«¤±¤¿
¡¡ ÇØ¿¶»³¥ì¡¼¥À¡¼´ðÃÏ¤Ï¡¢Ëª¤ÎÁã¤òÆÍ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ËËÌÄ«Á¯¤Ø¸þ¤«¤¦¤è¤¦Í×µá¤µ¤ì¤¿Èô¹Ôµ¡¤ò¥ì¡¼¥À¡¼¤ÇÄÉÀ×¤¹¤ë·¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ ¤è¤É¹æ¤¬Ä«Á¯È¾Åç¤òËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¹ñÀÒÉÔÌÀ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¸½¤ì¤¿¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡Ö·Ù²üÂÖÀª¡×¤òDEFCON¡Ê¥Ç¥Õ¥³¥ó¡Ë1¤«¤é5¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÉ½¤¹¡£¥Ç¥Õ¥³¥ó1¤Ï¡ÖÀï»þ¾õ¶·¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¾õÂÖ¡×¡£ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ç¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥³¥ó3¤«2¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡ ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ðÃÏ¤ÎÁ´°÷¤¬¥ì¡¼¥À¡¼¤Ç¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤è¤É¹æ¤¬·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ç¥Õ¥³¥ó1¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢ÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¹¬¤¤¡¢Ææ¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ïµî¤ê¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«±ÒÂâ¤ò¼¤á¡Ö±ã²ñÉôÄ¹¡×¤À¤Ã¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡ 7Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤¿¼«±ÒÂâ¤ò¼¤á¤¿ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢¾åµþ¤·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Àè¤Ë½üÂâ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«±ÒÂâ¤ÎÆ±´ü¤È¤Î°û¤ß¿©¤¤¤Ç»¶ºâ¤·¤ÆÃù¶â¤¬¿Ô¤¡¢Á°´ü¤ÇÂà³Ø¡£
¡¡ ¤½¤Îº¢¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤¦¤Á¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜµÜ¤Ò¤í»Ö»á¤À¡£¡ÖÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤ò¼¤á¤¿Æ±´ü¤ÎËÜµÜ»á¤ÏÅö»þ¡¢¡ØÃË°ìÉ¤¥¬¥Âç¾¡Ù¤Ç¿Íµ¤ºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ ÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤È¡¢ËÜµÜ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤ÀÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡£µÜËÜÉðÂ¢¤òÉÁ¤¯¿·ºî¡ØÉðÂ¢¡Ù¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜµÜ»á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ñÎÁ½¸¤á¤À¤Ã¤¿¡£ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ï¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÜËÜÉðÂ¢¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²¬»³¤Þ¤ÇÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ñÎÁ¤Î¤Þ¤È¤áÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»öÌ³½êÆâ¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢²¶¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤òÎóµó¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÃ¯¤¬¤¤¤¿¤Ã¤ÆÇ¯É½¤Ç¤Þ¤È¤á¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È½ñ¤²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡×
¡¡Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö´ðËÜ¤ÏÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡£»öÌ³½ê¤Ç¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¥Ù¥¿¤òÅÉ¤ì¡Ê»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤¹ºî¶È¡Ë¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤ï¤¶¤È¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÅÉ¤Ã¤¿¡£¡ÖÆóÅÙ¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±ã²ñ¡£Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¼ÒÄ¹Ì¡Í·µ¡Ù¤Ç»°ÌÚ¤Î¤êÊ¿¤¬±é¤¸¤¿ÁíÌ³ÉôÄ¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Ã¤È¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¡£ËÜµÜ¥×¥í¤Ç¤Ï¡Ö±ã²ñÉôÄ¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶ì¡¹¤·¤¯Ä¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇËÜµÜ»á¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Â¼ÈËÃË¤µ¤ó¡£¤¤¤¯¤éËÜµÜ»á¤Î»Å»ö¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«ËÜµÜ»á¤«¤é°ú¤Î¥¤½¤¦¤È°ì·×¤ò°Æ¤¸¤¿À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¶ºî¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡ ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¥Î¡¼¥È¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²È¤ËÍè¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·Á¤Ë¤·¤í¡×
¡ÊÀîÆâ ¥¤¥ª¡Ë