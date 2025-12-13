AKB¾®·ªÍ°Ê¡¡¸åÇÚ¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¾è¤ë¤È¡ÖÀèÇÚ¤òÀè¤Ë¹ß¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¼êÁ°¤Ë¸åÇÚ¤¬¤¤¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¡×
¡¡AKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¡Ê23¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AKB¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬ÀèÇÚ¤òÀè¤Ë¹ß¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥Þ¥Ê¡¼¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¼êÁ°¤Ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÀèÇÚ¤òÀè¤Ë¹ß¤í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸åÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸åÇÚ¤¬Ä¥¤êÉÕ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡¢ÊÉ¤Ë¡£²¦ÍÍ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Î¤è¤¦¤ËÆ»¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ³°¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¬¤¹¤´¤¤µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£