¸¤¤¬¡Ø¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òçÓ¤á¤ë¡ÙÍýÍ³5¤Ä¡¡¼¹Ù¹¤Ë¥Ú¥í¥Ú¥í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤äÂÐ½èË¡¤Þ¤Ç
¸¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òçÓ¤á¤ëÍýÍ³
1.µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ä±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¤¿¤¤
°¦¸¤¤¬¡¢¿©»ö¤Î¸å¤ä¿²¤ëÁ°¤Ê¤É¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÇ°Æþ¤ê¤ËçÓ¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ä±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Î¹Ô°Ù¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æü¤Ë²¿²ó¤«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»þ¤Ë¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¡¢°ì²Õ½ê¤òçÓ¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤Éô°Ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Å¬µ¹¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤É¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¤«¤æ¤¤¡¦ÄË¤¤¡¦°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë
¸¤¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢½ý¤ÎÄË¤ß¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤ò¤è¤¯çÓ¤á¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸Éô°Ì¤òÄ¹¤¯çÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸Éô°Ì¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤ÎÉô°Ì¤ÎÈéÉæ¤ËÀÖ¤ß¤ä¼ð¤ì¡¢Ã¦ÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¿¨¤ì¤¿»þ¤ËÄË¤¬¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.°ì»þÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡Ê²×Î©¤Á¤äÉÔ°Â¡Ë¤òÍî¤ÁÃå¤±¤¿¤¤
¸¤¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤êÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òçÓ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÅ¾°Ü¹ÔÆ°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿Í¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ÈÌµ°Õ¼±¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ê¤É¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë°ì»þÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊ¶¤é¤ï¤¹¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ì²áÀ¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
4.¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
Î±¼éÈÖ¤Î»þ´Ö¤¬¤¤¤Ä¤âÄ¹¤¤¤È¤«¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ºßÂð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÁ´¤¯¹½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¸¤¤¬¤º¤Ã¤ÈÂà¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂÀè¤ä¤ªÊ¢¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âçÓ¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¾ïÆ±¹ÔÆ°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤¬ËýÀ²½¤·¡¢¹ÔÆ°ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬½¬´·²½¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£Æ°Êª±à¤ÎÝ£¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¸×¤ä·§¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤ò²¿ÅÙ¤â±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
Å¾°Ü¹ÔÆ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ËýÀ²½¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£çÓ¤á¤ëÉÑÅÙ¤ä·ã¤·¤µ¤Ï½ù¡¹¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¡¢çÓ¤á¤Æ¤¤¤ëÉô°Ì¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¤¿¤ê¥Ï¥²¤¿¤ê´¶À÷¾É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5.»ô¤¤¼ç¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¿¤¤
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ï¤¶¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òçÓ¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°ÈéÉæ±ê¤Ê¤É¤Ç¤«¤æ¤¤ÉôÊ¬¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤ò¸í¤Ã¤Æ³Ø½¬¤·¡¢¤Þ¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Æ±¤¸¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¹Ù¹¤ËçÓ¤áÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡
¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÂµ¤
ÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢½ý¤äÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¼£¤ë¤Þ¤ÇçÓ¤áÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¤«¤æ¤ß¤Ï¡¢çÓ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê¤Ê¤É°ìÀ¸¤«¤æ¤ß¤ÈÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢°½Û´Ä¤òÁá´ü¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ä¤³¤¯çÓ¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉô°Ì¤ËÀÖ¤¤¼ð¤ì¤äÃ¦ÌÓ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡¢ÄË¤ß¤ÇÊâ¤Êý¤Ê¤É¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤É¡¢ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËýÀ²½¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹
Æü¾ïÅª¤Ê»É·ãÉÔÂ¡Ê´Ä¶¥¨¥ó¥ê¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ÎÉÔÂ¡Ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¤¤ÆËýÀ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤â¼ª¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉçÓ¤á¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¼¹Ù¹¤ËçÓ¤áÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢½ù¡¹¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬ÈéÉæ±ê¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢çÓ¤á²õ¤·¤ÆÈéÉæ¤Î´¶À÷¾É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Î¿´°øÀ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
³Ø½¬¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÆ°
²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤¤ò°ú¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âçÓ¤áÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¤¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø½¬¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎ¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÌµ»ë¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤º¡¢çÓ¤á¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖçÓ¤á¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖçÓ¤á¤º¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëºÝ¤Î¹Í¤¨Êý
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òçÓ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÈéÉæÉÂ¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¸¶°ø¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅª¸¶°ø¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼¹Ù¹¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¼¹Ù¹¤ËçÓ¤á¤ë¡×¸¤¤ò¿Ç¤»¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÈéÉæÉÂ¤Ê¤É¤Î¼À´µ¤¬Ìµ¤¤¤«¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼À´µ¤¬Ìµ¤¤¤Þ¤¿¤Ï¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤òÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¿ÇÎÅ¤ÎÀìÌç°å¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òçÓ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¸¤¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿·ù¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ä±ø¤ì¤òçÓ¤á¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òçÓ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤ÆËýÀ²½¤·¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
çÓ¤á¤ëÉÑÅÙ¤ä»þ´Ö¡¢·ã¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢ËýÀ²½¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ä¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)