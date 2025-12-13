THEE MICHELLE GUN ELEPHANT¡¢½é¤Î»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë´°Á´À¸»º¸ÂÄê¹â²»¼ÁCD BOX¥ê¥êー¥¹
¡¡THEE MICHELLE GUN ELEPHANT¤Î¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHEE 30TH¡Ù¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹â²»¼ÁCD²½¤·¡¢½é¤È¤Ê¤ë»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿11ËçÁÈCD BOX¤¬2026Ç¯3·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØTHEE 30TH¡Ù¤Ï¡¢¡È96k24b, 180g & 4K¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¥Æー¥×¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿96kHz¡¿24bit¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾ÇÛ¿®¡¢180g½ÅÎÌÈ×¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ÎºÆÈ¯Çä¡¢¤µ¤é¤ËMV¤Î4K²è¼Á¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ðー¥È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢THEE MICHELLE GUN ELEPHANT¤¬»Ä¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¹â²»¼Á¡¿¹â²è¼Á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£¤³¤ÎÅÙ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë»æ¥¸¥ã¥±CD BOX¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ØTHEE 30TH¡Ù¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à9¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤ÎBOX¤Ç¤Î¤ßCD²½¤µ¤ì¤ë¡ØRUMBLES¡Ù¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØRUMBLES¡Ù¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØRUMBLE¡Ù¤ËÂ¿¿ô³Ú¶Ê¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¡ØRUMBLE¡Ù¤ËÌ¤¼ýÏ¿¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª²»¸»¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿2ËçÁÈ¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤È¤Ê¤ë¡£¡ØRUMBLES¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶ÊÌÜ¤ä¡¢»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓCD BOX¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ªËÜºî¤Ï´°Á´À¸»º¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØTHEE 30TH¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢²»³Ú¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥êー¥¹°Ê³°¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¡ØTHEE 30TH¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë