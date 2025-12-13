TETORA¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ëCD¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«¡¡É½Âê¶ÊMV¤Ï¡È°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤«ºÆÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÉÆÈ¼«»ÅÍÍ¤Ë
¡¡TETORA¤¬¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤ÆÉ½Âê¶Ê¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÌë¤ËÊ¶¤ì¤ë¡É¡¢¡È°Å°Ç¤ËÐÊ¤à¡É¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À»Å³Ý¤±¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é°Å°Ç¤Ç¤Î¤ß±ÜÍ÷²ÄÇ½¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CD¡¢²Î»ì¸ø³«¡¢±ÇÁü¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿ÁØÅª¤ËºîÉÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤À¡£
¡¡¡È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òµ¯ÅÀ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È»Å³Ý¤±¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¾åÌî ±©Í²»¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ìë¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÉô²°¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¡¢Ìë¤Î¸ø±à¤Ç¡¢MV¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
TETORA ¾åÌî ±©Í²»
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë