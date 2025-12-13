¡È5000±ß°ÊÆâ¤ÎºÇ¹âµé¥°¥ë¥á¡É¤¬Ë×ÍîÎá¾î¤ÎÌ©¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¡¡¥Éµé¥°¥ë¥á¥³¥á¥Ç¥£¡ØË×ÍîÎï»Ò¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ë¥á¡ÙÂè1´¬¤ò»î¤·ÆÉ¤ß¡ª
¼ç¿Í¸ø¤Ï²È¤¬Ë×Íî¤·ÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦Îï»Ò¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÈà½÷¤Ë¤Ï¤¢¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËè·î¤ÎµëÎÁÆü¤Ë1ÉÊ¤À¤±¡¢¡ÖÇã¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Î¹âµé¥°¥ë¥á¡×¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ØË×ÍîÎï»Ò¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ë¥á¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¤Þ¤¨¤À¤¿¤«¤Ò¤í¡¢Ì¡²è¡§¤¢¤ª¤¤¤ê¤«¡Ë¤Ï¡¢Îï»Ò¤¬5000±ß°ÊÆâ¤Î¹âµé¿©ºà¤Ç°ì»þ¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¥Éµé¥°¥ë¥á¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£2025Ç¯12·î10Æü¤Ë¤ÏÂè1´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¤¤â¤Î¤Ë¤âºÇ¹âµé¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡×
Âè1ÏÃ¡Ö¤ªÆ¦ÉÙ¤Ç¤¹¤ï¤è¡ª¡×¤ÇÎï»Ò¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌó20ÇÜ¡¦6Ãú3650±ß¤Î¹âµéÆ¦ÉÙ¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ï¤µ¤Ó¾ßÌý¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¯Ì£¤ï¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤·¤ê¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¹âµéÆ¦ÉÙ¤ò¸Å¤Ó¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë»ý¤ÁÊÖ¤ê¡¢Îï»Ò¤ÏÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ËãÇÌÆ¦Éå¤ËÊÑËÆ¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¿¤¯¤·¡Ä¡Ä¡¢Àµµ¤¤«¤·¤é¡×¤Èí´í°¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¾åÉÊ¡ª À¶Á¿¡ª Ã¼Îï¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆ¦ÉÙ¤òÆþ¤ì¤ëÎï»Ò¤Î°¦¤é¤·¤µ¡£¹ë²÷¤ËËãÇÌÆ¦Éå¤ò»Å¾å¤²¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎá¾î¤¬Ë½Áö¤¹¤ë²Ä¾Ð¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¡ÈÀäÌ¯¤ÊìÔÂô¡É
¡Ö¹âµé¿©ºà¤ò¤¢¤¨¤Æ²ÈÄíÎÁÍý¤ØÍî¤È¤·¹þ¤à¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£2ÏÃ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢500g4700±ß¤Î¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ä10g4990±ß¤ÎÆæ¤ÎÊ´¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤â¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤ÀäÌ¯¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Î¿©ºà¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÀáÌóÀ¸³è¤Ç¤â¡¢¿©¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤±¤Ïµ®Â²µé¤Ë¡½¡½¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÎï»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¼«¿æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÆÌò¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î·úÃÛ¸½¾ì¤Î¿ÆÊý¡¢Îï»Ò¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Îµö²Ç¡¢¤½¤·¤ÆËè²óÃÏµå¤Î¤É¤³¤«¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯Éã¿Æ¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Êª¸ì¤Ë²¹ÅÙ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯ÌÌ¡¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Èà¤é¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥É¥é¥Þ¤¬ËÜºî¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¿©¤Î´î¤Ó¤¬ÅÁÀ÷¤¹¤ë°ìºý
²¿¤è¤ê¡¢Ë×ÍîÎá¾î¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢¹âµé¿©ºà¡Ê¤â¤Á¤í¤ó5000±ß°ÊÆâ¡Ë¤òÃµ¤·¤Ë³¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
