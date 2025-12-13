´Ö´²Ê¿¤µ¤ó ¡ÈÂè1¹æ¤Î¥®¥ã¥°¡É¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë⁉ ¾¼ÏÂ¤ÎÊ¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö2¤Ä¤Î¥®¥ã¥°¡×¡Ú´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¢¡Û
µÈËÜ¿·´î·à¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡£
¡Ö¥¢¥Ø¥¢¥Ø¡×¡Ö¤«¤¤¡Á¤Î¡×¡Ö¤Ê¤á¤Ê¤á¤¯¤¸¤¯¤¸¤Ê¤á¤¯¤¸¤¯¤¸¡×¤Ê¤É¡¢´²Ê¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¡È¥®¥ã¥°¡É¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Ö¡¼¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥®¥ã¥°¤Ï¤É¤¦»º¤ßÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö´Ö´²Ê¿¤È¥®¥ã¥°¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È°ïÏÃ¤Ç¤¹¡£´²Ê¿¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥° ¡ÈÀ½Â¤¸µ¡É¤Ï¿·´î·à
¡½»Õ¾¢¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¿¿ô¤Î¥®¥ã¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¼Çµï¤ÎÃæ¤ÇÁ´Éô¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬¸¶Å¯ÃË¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤âÌò¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÆó½½ºÐ¤À¤«¤é¡¢»ÒÌò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤éËÍ¤¬¤Û¤È¤ó¤É»ÒÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø´²Ê¿¡¢¤É¤³¤É¤³¤Þ¤Ç»È¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¡¼¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¡Ø¸¤¤É¤±¥³¥ó¡¢¥¥ã¥ó¥¥ã¥ó¥¥ã¥ó¡ª¡Ù¸À¤¦¤Æ¥Ñ¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤ó¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉñÂæ¤Î¤Ê¤«¤ÇÁ´Éô¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥®¥ã¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤¿¥®¥ã¥°¤¬¡¢¤Î¤Á¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´²Ê¿¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¥¦¥±¤·¤¿Âè°ì¹æ¤Î¥®¥ã¥°¡ÖÉé¤±¤½¤¦¡×
Âè°ì¹æ¤Î¥®¥ã¥°¤È¤·¤Æ´²Ê¿¤µ¤ó¤¬µó¤²¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉé¤±¤½¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç³Ø±à¤â¤Î¤Î±éµ»¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Ç¤Ï¶¦±é¤¬Â¿¤¯ÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¿Ê¤µ¤ó¤ÈÀï¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¤¤¤Ä¤â¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤à¤Á¤ã¤à¤Á¤ã°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤É¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¸Â³¦¤Þ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬¡ØÉé¤±¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¤É¤«¡¼¤ó¤È¡£¤â¤¦Éé¤±¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢µÒ¤Ï¡Ø¤ªÁ°Éé¤±¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢²¿¤¬Éé¤±¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¡Ù¡£Éé¤±¤½¤¦¡¢¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÉé¤±¤½¤¦¡×¤Î¸å¤Ë¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤¬¡Ä Âç¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ë⁉
´ØÀ¾¤ÇÂç¥¦¥±¤·¤¿¡ÖÉé¤±¤½¤¦¡×¤¬¡¢¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È´²Ê¿¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¡ÊÂçºå¤Î¡ËÈÖÁÈ¤Ç¡¢À¾Àî¤¤è¤··»¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤Ç¤½¤Î»þ¤Ë¤º¤Ã¤ÈËÍ½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¤¤Ä¤â¡ØÉé¤±¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÅìµþ¤«¤é¿¹¿Ê°ì¤µ¤ó¤ä¤Ë¤·¤¤Î¤¢¤¤é¤µ¤ó¤È¤«Åö»þ¤Î¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ØÉé¤±¤½¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¡×
ÈÖÁÈ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÉé¤±¤½¤¦¡×¤âÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¤½¤Î2Ç¯¤°¤é¤¤¤¢¤È¤Ë¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×
1978Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ë¤ËÀ¤¤Ë½Ð¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤Î¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡×
¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÉé¤±¤½¤¦ Éé¤±¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢¤¢¤Î¥®¥ã¥°¤¬È¯¿®¸µ¤À¤È´²Ê¿¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡ØÉé¤±¤½¤¦¡Ù¤¤¤¦¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢Î®¹Ô¤Ã¤Æ¡£´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡×¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò ¡Ö¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¥²¡¼¥à¡×¤â´²Ê¿¤µ¤ó¤«¤é⁉
¡ÖÉé¤±¤½¤¦¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¢¤ë¥®¥ã¥°¤â¡¢´²Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¡ØÃ¯¤¬¤Ä¤±¤¿¤«¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥Ó¥Ó¥Ã¡Ù¡£¤Û¤ó¤Ç¤½¤Î3Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ë¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¥²¡¼¥à¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×
Åö»þ¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥°¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ1976Ç¯¤Ë¤Ï´²Ê¿¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¥ì¥³¡¼¥É¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï±§Ãè¿Í¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡Ö¤Ò¤é¤±!¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï´ØÀ¾¤Ç³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·´î·à¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¥®¥ã¥°¤ÏÅìµþ¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¤â³È»¶¤µ¤ìÂç½°¤ÎÊ¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»õ¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁ´3²ó·ÇºÜ ´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û