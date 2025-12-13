Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡ÖÅçº¬¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¾¾¹¾»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç²È¤Ë¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Êº£¤³¤½¡¢¾Íè¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ÇË¤«¤ÊÃÏ°è¸òÎ®¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ·×²è¤òÎý¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3¡Á4Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÏ·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤Åçº¬¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡ÖÅçº¬¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¾ë²¼Ä®¤ÎÉ÷¾ð¡¢²¹Àô¡ÊÎã¤¨¤Ð¶ÌÂ¤²¹Àô¡Ë¤Ê¤É¤â¿È¶á¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÌÜÅª¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¼µÆ»¸Ð¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¶á½ê¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¡¢°åÎÅ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¿À¡¹¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë³¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤½¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö10·î¤Ë¤ÏÂç³Ø±ØÅÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö¶á¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë½Ð±À¤½¤Ð¤Î¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§¾¾¹¾»Ô¡¿108É¼Åçº¬¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¾¾¹¾»Ô¤Ï¡¢¼µÆ»¸Ð¤ÈÃæ³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿å¤ÎÅÔ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ¤Ë¤Ï¹ñÊõ¾¾¹¾¾ë¤ä¾®ÀôÈ¬±À¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬ËÉÙ¡£¶ÌÂ¤²¹Àô¤Ê¤É¤Î²¹ÀôÃÏ¤â¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÎò»Ë¡¢²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Îò»ËÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤È¡¢¿åÊÕ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤¬¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§½Ð±À»Ô¡¿112É¼Åçº¬¸©¤ÎÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½Ð±À»Ô¤Ï¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¤òÍÊ¤¹¤ë¿ÀÏÃ¤ÎÎ¤¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤Ç¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤ÎÌçÁ°Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JR½Ð±À»Ô±Ø¤ä½Ð±À±ï·ë¤Ó¶õ¹Á¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤âÈæ³ÓÅª¤è¤¤¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤Ç¿´Ë¤«¤ÊÏ·¸åÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
