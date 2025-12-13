¡ÚµìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¡ÛÅ´Æ»ÇÑÀþ¥È¥ó¥Í¥ë¡ÈÀ¾¤Î²£¹Ë¡É¡¢ÊÝÂ¸¾õ¶·ÎÉ¹¥¤Çº£¤âÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ
ÆØ²ì¡Áº£¾±´Ö¤ÎÆ½¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Áñ¸·¤Ê»Ñ¤Ç¸½Â¸¤¹¤ë¡£º¸±ü¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡È¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤â¸«¤¨¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡¢°Ê²¼¡¢µºÜ¤Î¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤â¡Ë
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»ÇÑÀþ¥È¥ó¥Í¥ë¡£º£²ó¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ÎÎû´¤¤Ê¤É¤ÎÂ¤·Á¤¬»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤Ê¤ª¸©Æ»¤ä»ÔÆ»¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµì¹ñÅ´ËÌÎ¦ËÜÀþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·²¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ê²ÖÅÄ ¶ÕÌé¡§¥È¥ó¥Í¥ë¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢ÁíÌ³¾ÊÃÏ°èÎÏÁÏÂ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë
¡¡Ê¡°æ¸©¤ÎÆØ²ì»Ô¤ò·Ð¤ÆÆî±ÛÁ°Ä®¤Ë»ê¤ëµì¹ñÅ´ËÌÎ¦ËÜÀþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·²¡ÊµìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£Åö»þ¤ÎÎû´¤¤Ê¤É¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¡Ê¹£Ìç¡Ë¤ÎÂ¤·Á¤¬¤Û¤Ü»Ä¤ë·×13ËÜ¤â¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¸©Æ»¡¢»ÔÆ»¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¡¢º£¤Ê¤ª¡È¸½Ìò¡É¤ÇÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£´ü¤ÎÅ´Æ»ÇÑÀþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÆ»Ï©Å¾ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÊÝÂ¸¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯Â¿¿ô¸½Â¸¤¹¤ëÎã¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤³¤³¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥ó¥Í¥ë·úÀß¤Î»þÂå¤¬½Å¤Ê¤ë±°É¹Æ½¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·²¤¬¡ÈÅì¤Î²£¹Ë¡É¤Ê¤é¤Ð¡¢µìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤¿¶áÂåÅÚÌÚ°ä»º¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤«¤é¡¢¡ÈÀ¾¤Î²£¹Ë¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¥È¥ó¥Í¥ë·²¤ÎÊ¡°æÂ¦¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°Õ¾¢¤ÎÅòÈø¡Ê¤æ¤Î¤ª¡Ë¥È¥ó¥Í¥ë¡Êº£¾±¡Ë¡£Ä»¤¬Î¾Íã¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡ÊÍãÊÉ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÚÌÚµ»Ë¡¤¬¸«¤é¤ì¤ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
ÌÀ¼£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬ÃíÌÜ¡ª¤¤¤ÁÁá¤¯Å´Æ»¤ò³«ÄÌ¤µ¤»¤¿ÍýÍ³
¡¡Ä¹ÉÍ¡ÁÆØ²ì¡Ê¶â¥öºê¡Ë´Ö¤ÎÅ´Æ»¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤Î¤¬1884¡ÊÌÀ¼£17¡ËÇ¯¡£¿·¶¶¡Á²£ÉÍ´Ö¡¢µþÅÔ¡Á¿À¸Í´Ö¤Ê¤É¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç5ÈÖÌÜ¤ÎÅ´Æ»¤Î³«ÄÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾¤ÎÂçÅÔ»Ô¤è¤ê¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¤³¤ÎÃÏ¤ËÅ´Æ»¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢´ØÀ¾¤«¤é¡¢Å·Á³¤ÎÎÉ¹Á¤òÍ¤¹¤ëÆØ²ì¤Þ¤ÇÅ´Æ»¤Ç·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¤«¤éÆüËÜ³¤¤Ø¤Î¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¤ÎÍ¢Á÷Ï©¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤Î¹ñºö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î14Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆØ²ì¤«¤é»³ÃæÆ½¤ò±Û¤¨¤ÆÊ¡°æ¤ØÅ´Æ»¤¬±ä¿¤µ¤ì¡¢¤Î¤Á¤ÎÆüËÜ³¤½ÄÃÇ¥ë¡¼¥È¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆØ²ì¹Á¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤Þ¤Ç¹ÒÏ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢1912¡ÊÌÀ¼£45¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢Å´Æ»¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥Ñ¥ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³ÆÅÔ»Ô¤Ø»ê¤ë¡Ö²¤°¡¹ñºÝÏ¢ÍíÎó¼Ö¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¥«¥¦¥Ê¥¹ÎÎ»öÂåÍý¡¦¿ù¸¶ÀéÀ¦¡Ê¤Á¤¦¤Í¡Ë»á¤Ë¤è¤ê¥æ¥À¥äÆñÌ±¤ËÈ¯µë¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¿¤Î¥Ó¥¶¡×¤Ï±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤Î¥ë¡¼¥È¤ò·Ð¤ÆÆØ²ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëµìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë¤ò´Þ¤à¡¢Ê¡°æ¡¦¼¢²ì¸©¶¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËËÉÙ¤Ë»Ä¤ëÅ´Æ»°ä»º·²¤Ï¡¢ÆüËÜ°ä»ºÇ§Äê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö³¤¤ò±Û¤¨¤¿Å´Æ»¡ÁÀ¤³¦¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ´Ï©¤Î¥¥»¥¡Á¡×¤Î¹½À®Ê¸²½ºâ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥È¥ó¥Í¥ë·²¤Î¡ÖÙ¨³Û¡×¤¬Â¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÄ¹ÉÍÅ´Æ»¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÊµìÄ¹ÉÍ±Ø¼Ë¡Ë
¡¡µìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤ÎÇÑÀþÀ×¤òÄ¹ÉÍ¤«¤é¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡1882¡ÊÌÀ¼£15¡ËÇ¯¤Ë´°À®¤·¤¿Åö»þ¤ÎÄ¹ÉÍ±Ø¼Ë¤¬¸½ºß¡¢Ä¹ÉÍÅ´Æ»¥¹¥¯¥¨¥¢¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃµË¬¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£²°³°¤Ë¤Ï¡¢µìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¡Ê¹£Ìç¡¢Æþ¸ý¡Ë¾åÉô¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ù¨³Û¡Ê¤Ø¤ó¤¬¤¯¡á¥×¥ì¡¼¥È¡Ë¤Î¼ÂÊª¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Ê¤É¤¬´øÝÝ¡Ê¤¤´¤¦¡Ë¤·¤¿µðÂç¤ÊÀÐÂ¤¤ê¤ÎÙ¨³Û¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²òÀâÈÄ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Ìø¥±À¥¥È¥ó¥Í¥ë¡ÊÅì¸ý¡Ë¤Î¡ÖèßÀ¤±ÊÍê¡Ê¤Ð¤ó¤»¤¨¤¤¤é¤¤¡Ë¡×¤Î´øÝÝ¤ÏÆüËÜ½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ËÆ£ÇîÊ¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÎÅ´Æ»³«ÄÌ¤Î»ý¤Ä°ÕµÁ¤È¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤ò±®¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢Âçºå¡¦µþÅÔ¡ÁÄ¹ÉÍ´Ö¤Ï¡¢ÊÆ¸¶·ÐÍ³¤ÎÅ´Æ»¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¯¡¢ÂçÄÅ¤«¤é¤ÎÈüÇÊ¸Ð¤Î½®±¿¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹ÉÍ±Ø¤Ç¤ÎÏ¢ÍíÁ¥¤ÈÅ´Æ»¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÀÜÅÀ¤Ïµ¡Ç½Åª¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢Êª»ñÍ¢Á÷¤ÎÍøÊØ¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬´ÛÆâ¤Î¥¸¥ª¥é¥ÞÅ¸¼¨¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎµìÄ¹ÉÍ±Ø¼Ë¤ÏÄ¹ÉÍÅ´Æ»¥¹¥¯¥¨¥¢¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Ä¹ÉÍ»Ô¡¦ÆØ²ì»Ô¡¦Æî±ÛÁ°Ä®´Ñ¸÷Ï¢·È¶¨µÄ²ñ¡Ë
²°³°¤Ë¤ÏµìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤Ê¤É¤ÎÙ¨³Û¡Ê¥È¥ó¥Í¥ë¾åÉô¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÀÐÂ¤¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥È¡Ë¤¬Â¿¿ôÅ¸¼¨
¸ûÇÛ¸Â³¦¤Î¡ÈÌø¥±À¥±Û¤¨¡É¤ÎÏ«¶ì¤ÈÆ½¤ÎÆñ½ê¤ò¹îÉþ¤·¤¿¹©É×
¡¡Ä¹ÉÍ¤«¤éÆØ²ì¤Ø¤ÎµìÀþÀ×¤Ï¡¢¹ñÆ»365¹æÀþ¤òËÌ¾å¤¹¤ë¡£ÇÑÀþÀ×¤Î¼ç¤Ê¥ë¡¼¥È¾å¤ËÆó¼¡¸òÄÌ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤ÎÃµË¬¤Ï¼ÖÍøÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÚ¥ÎËÜ¤«¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¸½ºß¤ÎËÌÎ¦ËÜÀþ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀ×¤Î»Ä¤ëÃæ¥Î¶¿±ØÀ×¤ò²á¤®¡¢¸©¶¤Î»³¤¢¤¤¤ò¿Ê¤à¤È¡¢Ìø¥±À¥¥È¥ó¥Í¥ë¼êÁ°¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÂÐ¸þ¼Ö¤È¤Î»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¡È¿®¹æ¡É¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£¤ÎÃ±Àþ¥È¥ó¥Í¥ë¤ò³ÈÉý¤»¤º¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¤Î¼Ö¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¿®¹æ¡É¤È¹â¤µÀ©¸Â¤ÎÆ»Ï©É¸¼¨¡Ê¥Ð¡¼¡Ë¤¬Ê£¿ô¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÁ°¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1352£í¤ÎÌø¥±À¥¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶¹¤µ¤Ë°µÇ÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£4Ç¯¤ËµÚ¤ÖÆñ¹©»ö¤ÎËö¤Ë´°À®¤·¤¿Ä¹Âç¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢25/1000¢ó¡Ê1km¤Ç25£í¾å¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²¼¤ë¡Ë¤ÎµÞ¸ûÇÛ¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎSL¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸ûÇÛ¸Â³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤ÏÌ¾¤À¤¿¤ë¹ëÀãÃÏ°è¤Ç¡¢³«ÄÌ¸å¤Ë¤ÏSL¤Î¶õÅ¾»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¸ûÇÛ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¶á¤¤Ä¹ÉÍÂ¦½ÐÆþ¸ý¤Î¾åÉô¤ËµðÂç¤ÊÌÚÀ½¤Î·ú²°¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÇÓ±ìÁõÃÖ¡É¤È¡Èð«Æ»Ëë¡É¤¬¸åÇ¯Àß¤±¤é¤ì¡¢Îó¼Ö¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤ÈËë¤ò²¼¤í¤·¤ÆÆâÉô¤Îµ¤°µ¤ò°ìÄê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SL¤Î¾èÌ³°÷¤ËÇá±ì¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤Î¤òËÉ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÊýË¡¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¾èÌ³°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾èµÒ¤Î¿ÍÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿É¬»à¤ÎÃÎ·Ã¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¼£¤Î³«ÄÌ°ÊÍèÄ¹¤é¤¯ÆüËÜºÇÄ¹¤À¤Ã¤¿¼¢²ì¡¦Ê¡°æ¸©¶¤ÎÌø¥±À¥¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê1352£í¡Ë¡£Å´Æ»ÁÏÀ®´ü¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ý·Â¤¬¾®¤µ¤¤¡£¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¸ý¼êÁ°º¸¤Ë¡ÖèßÀ¤±ÊÍê¡×¤ÎÙ¨³Û¡Ê°ËÆ£ÇîÊ¸¤Ë¤è¤ë´øÝÝ¡Ë¤¬¸«¤¨¤ë
Êâ¤¤¤ÆÄÌ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¸½Â¸ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë
¡¡Ìø¥±À¥¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢Ê¡°æ¸©¤ËÆþ¤ê¤Û¤É¤Ê¤¯¹ñÆ»¤ÎÏÆ¤Ë¾®Åáº¬¡Ê¤³¤È¤Í¡Ë¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ò»¶ºö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼þÊÕ¤¬À°ÃÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£56£í¤ÎÃ»¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤À¤¬¡¢1881¡ÊÌÀ¼£14¡ËÇ¯¤ËÂ¤¤é¤ì¡¢ÆâÉô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇ¸Å¤Ç¡¢Ìó6£í¤¢¤ë¹â¤µ¤Ï¸å¤ÎD51·Á¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Î¼Ö¹â¤Î´ð½à¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÚÀÐ¡Ê¤¤ê¤¤¤·¡Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¥Ý¡¼¥¿¥ë¡Ê¹£Ìç¡¢Æþ¸ý¡Ë¤äÏÆ¤ÎÅÚÎ±¡Ê¤É¤É¤á¡ËÍÊÊÉ¤ÏÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤ÆÂÝ¤à¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÉô¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ÀÑ¤ß¤ÎÎû´¤¤Ë¤ÏSL¤Î¥¹¥¹¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢140Ç¯Í¾¤ê¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÎÍ×ÀÐ¡Ê¥¢¡¼¥Á´Ä¤ÎºÇ¾åÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»ÙÅÀ¤ÎÌò³ä¤â»ý¤ÄÀÐ¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ¼£14Ç¯¡×¤ÈÇ¯¹æ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æµ©¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¾®Åáº¬¥È¥ó¥Í¥ë
¾®Åáº¬¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¡£º¸ÏÆ¤ÎÂÝ¤à¤·¤¿ÅÚÎ±ÍÊÊÉ¤âÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¥¢¡¼¥Á´Ä¤ÎÍ×ÀÐ¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿Ç¯¹æÉ¸µ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âµ©¾¯¤À
¡¡ºÆ¤ÓËÌÎ¦ËÜÀþ¤ÎÀþÏ©¤Ë¹çÎ®¤·¡¢ÆØ²ì¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ËÆþ¤ë¡£»þ´Ö¤¬µö¤»¤Ð¡¢¤Û¤«¤ÎÅ´Æ»°äÀ×·²¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡²¤°¡¹ñºÝÏ¢ÍíÎó¼Ö¤Ê¤É¤Î»ñÎÁÅ¸¼¨¤¬ËÉÙ¤ÊÆØ²ìÅ´Æ»»ñÎÁ´Û¡ÊµìÆØ²ì¹Á±Ø¼Ë¡Ë¡¢1882¡ÊÌÀ¼£15¡ËÇ¯¤ËÎû´¤¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿µìÆØ²ì¹Á±Ø¥é¥ó¥×¾®²°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½Â¸¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê¥¥Ï28·Áµ¤Æ°¼Ö¤òÊ»Àß¤·¡¢´ÛÆâ¤ËÆØ²ì¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿Å´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ¤Î¤¢¤ëÆØ²ìÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¡¢¹Á¥¨¥ê¥¢¼þÊÕ¤ËÅ´Æ»°ä»º·²¤¬¼Â¤ËËÉÙ¤Ë½¸ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆØ²ì±Ø¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ä¤ë¤¬¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ç»¶ºö¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÀþÏ©¤¬»Ä¤ëµìÆØ²ì¹ÁÀþ¤ÎÀ×ÃÏ¤â´Þ¤á¡¢ÆØ²ì»Ô¤¬¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÅ´Æ»°ä»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»¶ºö¤Ç¤¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
µìÆØ²ì¹Á±Ø¼Ë¤ÎÆØ²ìÅ´Æ»»ñÎÁ´Û¡£²¤°¡¹ñºÝÏ¢ÍíÎó¼Ö¤Î»þ¹ïÉ½¤äÀÚÉä¤Î¤Û¤«¡¢µìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë
ÆØ²ìÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸ËÏÆ¤ËÀÅÂÖÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥Ï28·Áµ¤Æ°¼Ö¡£ÃÏ¸µ¡¦¾®ÉÍÀþ¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾¼Ö¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ°ÌÌÁë¤¬Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤
ÆØ²ì¤«¤éºÆ¤ÓÆ½±Û¤¨¤ÎÆñ½ê¤ËÄ©¤à
¡¡µìÀþÀ×¤Ï¡¢ÆØ²ì¤«¤éº£¾±¤Þ¤ÇºÆ¤Ó»³±Û¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÏ¢Â³¤¹¤ëµìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤Î¥á¥¤¥ó¶è´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¡È»³Ãæ±Û¤¨¡É¤ä¡È¿ùÄÅ¡Ê¤¹¤¤¤Å¡Ë±Û¤¨¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ìø¥±À¥¥È¥ó¥Í¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë25/1000¢ó¤ÎµÞ¸ûÇÛ¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆ½¤ò¶¤ËËÌ¡ÊÊ¡°æÂ¦¡Ë¤¬¡ÖÎæËÌ¡Ê¤ì¤¤¤Û¤¯¡Ë¡×¡¢Æî¡ÊÆØ²ìÂ¦¡Ë¤¬¡ÖÎæÆî¡Ê¤ì¤¤¤Ê¤ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ê¤É¤Ç¤âÃÏ°è¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¤³¤ÎÃÏ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Èµ¤¸õ¤äÉ÷ÅÚ¤Î°ã¤¤¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡ÆØ²ì»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¸©Æ»476¹æÀþ¤Ë±è¤Ã¤ÆµìÀþÀ×¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Î³°¤ì¤ÎÆ»Ï©º¸¼ê¤ËÁíÎû´¤Â¤¤ê¤Î³ß¶Ê¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê87£í¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¼Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤ÈÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£ÆâÉô¤Ë¥«¥ó¥Æ¥éÉ÷¤Î¾ÈÌÀ¤¬¤¢¤ê¡Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇÅÀÅô¡Ë¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Î°ìÏ¢¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·²¤Ï1893¡ÊÌÀ¼£26¡ËÇ¯¡Á1896¡ÊÌÀ¼£29¡ËÇ¯¤Ë´°À®¤·¡¢Àè¤Û¤É¤Î¾®Åáº¬¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê1881Ç¯¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÎû´¤¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈÀÑÁØ¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«10Ç¯Í¾¤ê¤ÇÅÚÌÚµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤¿¤³¤È¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¸©Æ»¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Áö¤ë¤È¡¢ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¼êÁ°¤ÇÅÄÊà¤¬¹¤¬¤ê¡¢Éý¤Î¹¤¤·ÍÆ»¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬ÍÕ¸¶ÃÛÄé¤À¡£¤«¤Ä¤ÆSL¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢µìÀþÅö»þ¤ÏÃÛÄé¤ÎÀè¤ËÄ¹ÊÔÀ®¤ÎÎó¼Ö¤â¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿®¹æ¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÞ¸ûÇÛ¤¬Â³¤¯ÆØ²ì¡Áº£¾±´Ö¤Ë¤Ï¿ùÄÅ¤ÈÂç¶Í¡Ê¤ª¤ª¤®¤ê¡Ë¤Î2±Ø¤·¤«¤Ê¤¯¡¢´´Àþ¤Î²ßÊª¤äÎ¹µÒÎó¼Ö¤Î¸ò´¹¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µìÀþÅö»þ¡¢·×4¤«½ê¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÂ¾¤Ë¡¢¿¼»³¡á¤ß¤ä¤Þ¡¢¿·ÊÝ¡¢»³Ãæ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¤¸ûÇÛ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆØ²ì¡¢º£¾±¤ÎÎ¾±Ø¤Ç¤ÏSL¤Î¡ÈÊäµ¡¡É¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¡¢Æ½±Û¤¨¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÏ¢·ë¤ËÍ×¤¹¤ëÄä¼Ö»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢º£¾±±Ø¤Ë¡ÖÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£¾±¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ïº£¤â¡Öº£¾±¤½¤Ð¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
³ß¶Ê¥È¥ó¥Í¥ë
µìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤ÎÆØ²ì¸ýºÇ½é¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¸«»ö¤ÊÁíÎû´¤Â¤¤ê¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥«¥ó¥Æ¥é¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÇÑÀþÀ×¤Ç¤¢¤ëÍÕ¸¶ÃÛÄé¤Î¾å¤òÄÌ¤ê¡¢Ã±Àþ¤ÎÄ¾ÀþÀþÏ©À×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë°ìËÜÆ»¤ÎÀè¤Ë¡¢ÍÕ¸¶¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ý¤È»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î¿®¹æ¤¬¤¢¤ê¡¢979£í¤ÎÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ë¡£¤³¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤â¶¹¤¤¤¬¡¢ÆâÉô¤ÎÂ¦ÊÉ¤ÎÀÐÀÑ¤ß¡¢¥¢¡¼¥ÁÉôÊ¬¤ÎÎû´¤¤¬¤Û¤ÜÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖÀÚÀÐ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ì¼ï¤Î²½¾ÑÀÐ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¹â³Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢ÆØ²ì¼þÊÕ¤ÏÎÉ¼Á¤ÊÀÐ¤Î»ºÃÏ¤Ç¡¢¥È¥ó¥Í¥ë·úÀß¤Ë¤ÏÃÏ¤ÎÍø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Îû´¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ÎÂ¿¤¯¤òÌ¾¸Å²°¤Ê¤É±óÊý¤«¤é±¿¤Ó¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Îû´¤¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë·úÀß»þ¤ËÂç±«¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Î¦Ï©¤Î±¿ÈÂ¥ë¡¼¥È¤¬ÃÇ¤¿¤ì¡¢¿À¸Í¤«¤é³¤Ï©¤ÇÀ¥¸ÍÆâ³¤¡¢²¼´Ø¤ò²ó¤ê¡¢ÆüËÜ³¤¤ò·Ð¤ÆÆØ²ì¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¶á¤¯¤Î³³²¼¤«¤é¿ÍÎÏ¤Ç±¿ÈÂ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿äÄê¤À¤¬¡¢Áí·×¤Ç¿ôÀéËü¸Ä¤ËµÚ¤ÖÎû´¤¤òÏ«¶ì¤ò½Å¤Í¤Æ±¿ÈÂ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÍÕ¸¶ÃÛÄé¤ÏÂç¤¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¯Ã±Àþ¤ÎÀþ·Á¤Ç¡¢ÃÛÄé¤Î±¦´ó¤ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Ä¹ÉÍ»Ô¡¦ÆØ²ì»Ô¡¦Æî±ÛÁ°Ä®´Ñ¸÷Ï¢·È¶¨µÄ²ñ¡Ë
ÀÚÀÐ¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÎÍÕ¸¶¥È¥ó¥Í¥ë¼êÁ°¤Ë¤Ï»þ´ÖÂÔ¤ÁÉ½¼¨ÉÕ¤¤Î¿®¹æ¤È¹â¤µÀ©¸Â¤Î¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë
ÆâÉô¤ÏÂ¦ÊÉ¤¬ÀÚÀÐÀÑ¤ß¡¢¥¢¡¼¥ÁÉôÊ¬¤ÏÎû´¤¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¸«»ö¤ÊÀÐ¤¬£±km¶á¤¯Â³¤ÁÔ´Ñ¤À¡£°ìÄê´Ö³Ö¤´¤È¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÂÔÈò½ê¤ÎÎû´¤¤âÃúÇ«¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡È¥È¥ó¥Í¥ëin¥È¥ó¥Í¥ëin¥È¥ó¥Í¥ë¡É¡¡ÌÀ¼£¤ÎÎû´¤¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Ï¢Â³¡ª
¡¡ÍÕ¸¶¥È¥ó¥Í¥ë¤ò½Ð¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤Îº¸Â¦¤Ë¤Á¤é¤Á¤é¤ÈÆØ²ìÏÑ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¿ùÄÅ±Ø¤ÎÀ×¤Ï¡¢¸½ºßËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å¤êÀþ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µìÀþÅö»þ¡¢¿ùÄÅÉÕ¶á¤ÎÄ¯¤á¤ÏÂçÀµÅ·¹Ä¤â´¶Ã²¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Îó¼Ö¤Î¾èµÒ¤¿¤Á¤ÏÆØ²ì±Ø¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿Ì¾Êª±ØÊÛ¡ÖÂäò¿¡×¤ò¾ÞÌ£¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¡ÈÀä·Ê¼ÖÁë¡É¤Ïº£¤â·òºß¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÅ¸Ë¾¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¡Ê²¼¤êÀþ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬É¸¹â¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¤æ¤¦¤Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ä¯Ë¾¤ÎÎÉ¤¤Å¸Ë¾Âæ¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
µì¿ùÄÅ±ØÀ×¤ÏËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÕ¶á¤Ï±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼ÖÁë¤Ç¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤²¼¤êÀþ¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÆØ²ìÏÑ¤ÎÄ¯Ë¾¤¬ÆÃ¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤
¡¡¿ùÄÅ±ØÀ×¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢ÏÆ¤ò²á¤®¡¢ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤Ã¤ÆÆÍ¤Åö¤ê¤ÎÉ¸¼¨¤ò±¦ÀÞ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥È¥ó¥Í¥ë·²¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤ä¤äÃ»¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¿ôËÜÈ´¤±¤ë¤È¡¢Ç¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÀÚÀÐÂ¤¤ê¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¤¬°Ò¸·¤òÊü¤Ä¶ÊÃ«¡Ê¤Þ¤¬¤ê¤À¤Ë¡Ë¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê260£í¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤é°²Ã«¡Ê¤¢¤·¤¿¤Ë¡Ë¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê223£í¡Ë¡¢°ËÎÉÃ«¡Ê¤¤¤é¤À¤Ë¡Ë¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê467£í¡Ë¤È¡¢3¤Ä¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¡Ê¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ë¤ËÉ®¼Ô¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥í¥±¤Ç¤³¤³¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëin¥È¥ó¥Í¥ëin¥È¥ó¥Í¥ë¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¶«¤ó¤À¤â¤Î¤À¤¬¡¢°²Ã«¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¶´¤ó¤À¤É¤Á¤é¤«¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÄÁ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»³Ãæ±Û¤¨¤Î¶è´ÖºÇÄ¹¡¢1170£í¤Î»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÄ¹¤¤Ä¾Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇÆ½¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò±Û¤¨¤ë¡£
¡¡½Ð¤¿¤È¤³¤í¤¬»³Ãæ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ê»³Ãæ¿®¹æ¾ì¡ËÀ×¤Ç¡¢Àï¸å¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¡¢¹ñÅ´¤¬1000¥È¥óÍ¢Á÷¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²ßÊªÍ¢Á÷ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹ÊÔÀ®¤ÎÎó¼Ö¤¬ÂàÈò¤Ç¤¤ë¤è¤¦PC¡Ê¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¥È¡Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡ÊÌó34£í¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢º£¤â»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë¤Îº¸±ü¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼þ¤ê¤ò¿¼¤¤»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»³Ãæ¿®¹æ¾ìÀ×¤Ï¿¹´×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¹ßÀã´ü¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ËÉ¹Ãì¤¬Ä¥¤ê¡¢¸·¤·¤¤¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¤¬3Ï¢Â³¤¹¤ë¡È¥È¥ó¥Í¥ëin¥È¥ó¥Í¥ëin¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤ÎÄÁ¤·¤¤Ä¯¤á¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë
3Ï¢¥È¥ó¥Í¥ëÆØ²ì´ó¤ê¤Î¶ÊÃ«¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î¾ÈÌÀ¤Ç°ÛÀ¤³¦´¶¤¬¤¢¤ë¡Ê¾ÈÌÀ¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ë
»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë
»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆâÉô
»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï1170£í¤ÎÄ¹¤¤Ä¾Àþ¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ÁíÎû´¤Â¤¤ê¤Î¶õ´Ö¤¬Â³¤°µ´¬¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤ò½Ð¤¿½ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¼°¤ÎÄ¹Âç¤Ê¿®¹æ¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Àï¸åÄ¹ÊÔÀ®²½¤·¤¿Îó¼Ö¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡È¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¿ÀÅÂ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥§¥Ã¥É¤â
¡¡É®¼Ô¤ÏÃÏ¸µ¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖSL¥Ð¥¹¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¹Ö»Õ¤ÇÅß¤Ë¤âË¬Ìä¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡ÊÂç·¿¥Ð¥¹¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¼Ö¹âÀ©¸Â¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡¢¤·¤ó¤È¤·¤¿¸·Åß´ü¤ÎÉ÷·Ê¤ÏËÏ³¨¤ò»×¤ï¤»¡¢Å·¸õ¤¬µö¤»¤Ð¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀã¤ò½é¤á¤Æ¸«¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¸Ä¿ÍµÒ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¿Í¿ô¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ°ÆÆâ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÆØ²ì¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¡Ö¤»¤¤¤³³ª¡×¤ä¡Öº£¾±¤½¤Ð¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤äÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â³Û¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÅÚÌÚ°ä»º·²¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¥¬¥¤¥É¤ÎÂ¸ºß¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢Ä¹ÉÍ»Ô¡¢ÆØ²ì»Ô¡¢Æî±ÛÁ°Ä®¤Î3»ÔÄ®¤¬Ï¢·È¤·¤Æ´Ñ¸÷¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¬¥¤¥É¤Î°éÀ®¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ïº£¸å¤Ø¸þ¤±¤ÆÀ¿¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Îó¼Ö¤òÍîÀÐ¤äÍîÀã¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¤¿PC¡Ê¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¥È¡Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¥í¥Ã¥¯¥·¥§¥Ã¥É¤âÆ»Ï©¾å¤Ë»Ä¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¿ÀÅÂ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤½¤ÎÃæ¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢25¢ó¤ÎµÞ¸ûÇÛ¤ò²¼¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æº£¾±¤Î¤Þ¤Á¤ËÃå¤¯¡£º£¾±¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ÎÀè¤Ë¤ÏµìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤ÎÊ¡°æÂ¦¤ÎÆþ¸ý¡¦ÅòÈø¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê368£í¡Ë¤âÆ»Ï©Å¾ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¸½Ìò¤Ç¤¢¤ë¡£
»³Ãæ¥í¥Ã¥¯¥·¥§¥Ã¥É
»³Ãæ¿®¹æ¾ì¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤«¤éº£¾±¤Ø²¼¤ëËÜÀþ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÍîÀÐ¡¦ÍîÀãÈò¤±¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¥§¥Ã¥É¡£Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¿ÀÅÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë
Åß¤Ë¤ÏÀÅ¼ä¤ÎÃæ¡¢Îû´¤¤Î»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë¾åÉô¤ËÉ¹Ãì¤¬Ä¥¤ê¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë·Ê´Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¹ëÀãÃÏ°è¤Ê¤Î¤ÇÅ·¸õ¼¡Âè¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤ÇË¬Ìä¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë
¡¡ËÌÎ¦¿·´´Àþ³«ÄÌ¤ÇÎáÏÂ¤Î¿·ËÌÎ¦¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê1Ëü9760£í¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢Âè3¥»¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤¤ÎÎó¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¾¼ÏÂ¤ÎËÌÎ¦¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê1Ëü3870£í¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£²óÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÀ¼£¤ÎµìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤Ï3À¤Âå¤Î¡ÈËÌÎ¦¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤¬¸½Â¸¤¹¤ë¡£
¡¡º£¤Ê¤ªÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¸øÆ»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÀ¼£¤ÎÅ´Æ»ÇÑÀþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤ÏÂçÀÚ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¼ïÁñ¸·¤ÊÈþ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÌÀ¼£¤ÎÀ¸¤¤¿¶áÂåÅÚÌÚ°ä»º·²¡É¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà»þ¤ÏÈÕ½©¤Ç¡¢ÀÐÂ¤¤ê¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¹ÈÍÕ¤¬¿§¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¸½ºß¡¢µìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤Î¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¥«¡¼¥É¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÉÛ¾ì½ê¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡Ú¶¨ÎÏ¡Ê»ñÎÁ¡¢¼Ì¿¿Åù¡Ë¡Û
Ä¹ÉÍ»Ô¡¦ÆØ²ì»Ô¡¦Æî±ÛÁ°Ä®´Ñ¸÷Ï¢·È¶¨µÄ²ñ
ÁýÅÄÀµ¼ù»á¡Ê´Ñ¸÷¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¬¥¤¥É¤Ä¤ë¤¬¡Ë
¡ÚµìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¤Î¼ç¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
Ìø¥±À¥¥È¥ó¥Í¥ë¡¡Ä¹ÉÍ»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó40Ê¬
¾®Åáº¬¥È¥ó¥Í¥ë¡¡ÆØ²ì»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó30Ê¬
³ß¶Ê¥È¥ó¥Í¥ë¡¡¡¡ÆØ²ì»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬
»³Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë¡¡¡¡ÆØ²ì»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó30Ê¬¡¢¤â¤·¤¯¤Ïº£¾±±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬
ÅòÈø¥È¥ó¥Í¥ë¡¡¡¡º£¾±±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬
¡ÚµìËÌÎ¦Àþ¥È¥ó¥Í¥ë·²¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Û
¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤µ¤ó¤Ý¡×
¡Ú¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Û
ÆüËÜ°ä»º¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö³¤¤ò±Û¤¨¤¿Å´Æ»¡ÁÀ¤³¦¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ´Ï©¤Î¥¥»¥¡Á¡×¡ÊÄ¹ÉÍ»Ô¡¦ÆØ²ì»Ô¡¦Æî±ÛÁ°Ä®¡Ë
Ê¡¼¢¸©¶ Å´Æ»°ä»º²óÏ ¼þÍ·¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯
É®¼Ô¡§²ÖÅÄ ¶ÕÌé