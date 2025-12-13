ÃæÅç·ò¿Í¤¬ËâÀ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Ä¹¡ª¡©¡¡¼Â¼Ì²½¤ÇÏÃÂê¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë·»Äï¡×¤ÎàÀ»ÃÏá¤ÏËÌ¶å½£»Ô¡ÚÊ¡²¬¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
Á´À¤³¦Îß·×90ËüÉôÆÍÇË¤Î¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë·»Äï¡¡¥Æ¥ó¥À¥Í¥¹Ìç»Ê¹Á¤³¤¬¤ÍÂ¼Å¹¡×¤¬ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯½Õ¤ËNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¶å½£¤À¤±¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥ó¥À¥Í¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡ÖÌç»Ê¹Á¤³¤¬¤ÍÂ¼Å¹¡×¤ÇÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë»ÖÇÈ»°É§¡£
Ï·¼ãÃË½÷¤ò°Õ¿Þ¤»¤ºÏ¶Íí¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ËâÀ¤Î¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£
2025Ç¯12·î9Æü¤Ë¤Ï¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÂè1´¬¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖÌç»Ê¹Á¡×¤È¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÉñÂæ¤ÏÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤À¡£
Ê¡²¬¸©¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
10ºîÉÊ¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¾®Àâ¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë·»Äï¡½¥Æ¥ó¥À¥Í¥¹Ìç»Ê¹Á¤³¤¬¤ÍÂ¼Å¹¡½
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¡¢²¹¤á¤Þ¤¹¡£¶å½£¤À¤±¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Æ¥ó¥À¥Í¥¹¡×¡£¤½¤ÎÌ¾ÊªÅ¹¡ÖÌç»Ê¹Á¤³¤¬¤ÍÂ¼Å¹¡×¤ÇÆ¯¤¯¥Ñ¡¼¥ÈÅ¹°÷¤ÎÆü¡¹¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¶ÐÊÙ¤Ê¤Î¤ËÏ·¼ãÃË½÷¤ò°Õ¿Þ¤»¤ºäÆÍí¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ËâÀ¤Î¥Õ¥§¥í¥â¥óÅ¹Ä¹¡¦»ÖÇÈ»°É§¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éº£Æü¤â¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î¸µ¤Ë¤ÏÄ¶¸ÄÀÅª¤Ê¾ïÏ¢µÒ¡Ê·»´Þ¤à¡Ë¤¿¤Á¤È¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤«¤é......¡£
ÉñÂæ¤ÏËÌ¶å½£»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û°ÛÀ¤³¦¤ª¤¸¤µ¤ó
17Ç¯´Ö¤Îºª¿ç¾õÂÖ¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤Îµ¢´Ô¼Ô¤À¤Ã¤¿......¡£±ù¤Ã»Ò¤¿¤«¤Õ¤ß¤È¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡¢¿·´¶³Ð°ÛÀ¤³¦¡õ°ÛÊ¸²½¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÇØ·Ê¤ËÊ¡²¬»Ô¡¢½ÕÆü»Ô¡¢ÂçÌî¾ë»Ô¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥¨¥¯¥»¥ë¡¦¥µ¡¼¥¬
¤³¤ÎÉå¤êÀÚ¤Ã¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢ÁÔÂç¤ÊÂçµÁ¤ÈÁÔÎõ¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÈëÌ©·ë¼Ò¥¢¥¯¥í¥¹¤Ïº£Æü¤â¹Ô¤¯......Ë¨¤¨¤ÆÇ³¤¨¤ëÀï»Î¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¹Ô¤¯¼ê¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤ÈÂçÇú¾Ð¤Î»æ¤Õ¤Ö¤¤¬¹ß¤êÃí¤°......
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë²Í¶õÅÔ»ÔF¸©F»Ô¡£Ê¡²¬»Ô¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿É÷·Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ñ¥Ñ
¹Ó´ä°ìÌ£¤Ï¶â´Ý»º¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥Ñ¥Ñ¡£¤À¤±¤É¡¢ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ï¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¡ª¡©
ÉñÂæ¤ÏÊ¡²¬»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥«¥ï¥»¥ß¤µ¤ó¤ÎÄà¤ê¤´¤Ï¤ó
ÅÄ¼Ë¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥«¥ï¥»¥ß¤Ï¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¤»¤¤¤Ç°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÅÄ¼Ë¥ä¥ó¥¡¼¡Ê¡©¡Ë¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡¦¥ß¥µ¥´¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤äÈÝ¤ä¡¢»³±ü¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¿¤ò¤µ¤ì¤ë¤«ÉÝ¤¬¤ë¥«¥ï¥»¥ß¤À¤¬¡¢¥ß¥µ¥´¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÄà¤ê¤Ç¡½¡½¡£ÎÁÍý¹¥¤JK¥ß¡¼¥ÄÄà¤ê¹¥¤JK¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥¤¥Õ¢ö
ÉñÂæ¤ÏÈ¬½÷»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛWORST³°ÅÁ ¥°¥ê¥³
¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ãÆ¬¡¦ÇîÂ¿ÊÛ¤Ç½÷¹¥¤!¡¡Ã¯¤â¤¬¶²¤ì¤ë¥«¥é¥¹¤Î³Ø¹»¡¦ÎëÍö¹â¹»¤Ç°ìÅÙ¤âÇÔËÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶¯¤ÎÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿²ÖÌÚ¶åÎ¤¸×¡£¤³¤ÎÃË¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÇËÅ·¹Ó¤ÊÃæ³Ø»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤«? ÉñÂæ¤ÏÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿!¡¡ÉÔÎÉÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡ØWORST¡ÙºÇ¶¯¤ÎÃË¡¦²ÖÌÚ¶åÎ¤¸×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃæ³Ø»þÂå¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ!
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÛÇîÂ¿ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¥º
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»¦¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡¡Ê¡²¬¤Ï°ì¸«Ê¿ÏÂ¤ÊÄ®¤À¤¬¡¢Î¢¤Ç¤ÏÈÈºá¤¬Ì¢±ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ä»¦¤·²°¶È¤Î·ãÀï¶è¤Ç¡¢»¦¤·²°ÀìÌç¤Î»¦¤·²°¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡Ê¡²¬»ÔÄ¹¤Î¤ªÊú¤¨»¦¤·²°¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Î¿·¿Í¼Ò°÷¡¢ÇîÂ¿¤ò°¦¤¹¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¢Å·ºÍ¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Î¾ðÊó²°¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ëÉü½²²°¡¢°ÇÁÈ¿¥¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿»¦¤·²°¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥¯¤Î¶¯¤¤Èà¤é¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢åá¤ì¹ç¤¤ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯»ÔÄ¹Áª¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤ËÀø¤àÀ¯¼£Åª¤ÊÂÐÎ©¤È¹õ¤¤±¢ËÅ¤¬êÁ¤¯»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¨¡¨¡¡£¡¡¤½¤·¤Æ°¹Ô¤¬²á¤®¤¿»þ¡¢¡Ø»¦¤·²°»¦¤·¡Ù¤Ï¸½¤ì¤ë¨¡¨¡¡£
ÉñÂæ¤ÏÇîÂ¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÇÈÂÇºÝ¤Î¤à¤í¤ß¤µ¤ó
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¤à¤í¤ß¤µ¤ó¤¬Äà¤ì¤¿!!¡¡¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°Éô¤Î¸þÅçÂóÏ¯¡Ê¤à¤³¤¦¤¸¤Þ¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡Ë¤¬Äà¤Ã¤¿¤Î¤Ï......¤Ê¤ó¤È¿Íµû!?¡¡¡Ö¥ß¥ß¥º¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¶ô¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤·¤â¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤äÄà¤êîì¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡×......¤³¤¤¤Ä¡¢ÇîÂ¿ÊÛÏÃ¤¹¤·¡¼¡ª¡¡¤Ê¤¼¤«ÇîÂ¿ÊÛ¤òÏÃ¤¹¿Íµû¤Î¤à¤í¤ß¤µ¤ó¤È¡¢Äà¤ê¹¥¤¾¯Ç¯¡¦ÂóÏ¯¤Î°ÛÀ¸Êª¸òÎ®¥³¥á¥Ç¥£¢ö
¡ÚÌ¡²è¡ÛÇÈÂÇºÝ¤Î¤à¤í¤ß¤µ¤ó ÃÏ¸µÈÇ
¡ØÇÈÂÇºÝ¤Î¤à¤í¤ß¤µ¤ó¡Ù6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡ª¡¡Ê¡²¬´Ñ¸÷¤ÈÌ¾»ºÉÊ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê¬¤«¤ë¿·É¬ÆÉ½ñ¡¢ÇúÃÂ¡ª¡©¡¡ÇîÂ¿ÊÛ¿Íµû¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥éÃ£¤¬ÃÏ¸µ¤òÂçÃÀ¤Ë¤´¾Ò²ð¡ª¡ª
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥á¥«¥¦¥Ç
¥¥¿¥«¥¬¥ß»Ô¤Ë½»¤àÃæ³ØÀ¸¥¢¥Þ¥Ä¥¬¡¦¥Ò¥«¥ë¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ææ¤Î"¥¦¥Ç"·¿µ¡³£À¸Ì¿ÂÎ ¥¢¥ë¥Þ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥¢¥ë¥Þ¤Ï¥Ò¥«¥ë¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÈà¤Î¿ÈÂÎ¤Ø¤Î·ë¹ç¤ò»î¤ß¤ë¤â¼ºÇÔ¡£¤Ê¤ó¤È¥Ò¥«¥ë¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë·ë¹ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¤½¤Îº¢¡¢¥á¥«¥¦¥ÇÃ£¤Î¼«²æ¤òÃ¥¤¤Ê¼´ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ë¤àÂç´ë¶È"¥«¥¬¥ß¥°¥ë¡¼¥×"¤Ï¥¢¥ë¥Þ¤Î¿ÈÊÁ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥á¥«¥¦¥ÇÃ£¤ò¥«¥¬¥ß¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á³èÆ°¤¹¤ëÁÈ¿¥"ARMS¡Ê¥¢¡¼¥à¥º¡Ë"¤â¥¢¥ë¥Þ¤òÃµ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Þ¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥«¥ë¤Ï¥¢¥ë¥Þ¤¬·ë¹ç¤·¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥á¥«¥¦¥Ç»È¤¤¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÂç»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯......
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥¥¿¥«¥¬¥ß»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏËÌ¶å½£»Ô¡£
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Û¡ÖÈþ¿Í¤Ç¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÈà½÷¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ï¥±¤¢¤ê½÷»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ï¡£
Ê¡²¬¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦»ÖÌî°Ë¿¥¡ÊÆ¸Äç¡Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ËÏ³¤é¤·¤¿ÉÔÍÑ°Õ¤Ê°ì¸À¤«¤é¡¢³ØÆâ¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ëÅ·Æ»¤Ä¤«¤µ¤Èº§Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Èþ¿Í¤Ç¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¡½¡½¤Ç¤â¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤â¿²¤ë¡×¤È±½¤Îº§Ìó¼Ô¤Ë°ú¤µ¤Ì£¤Ê°Ë¿¥¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¥°¥¤¥°¥¤Ç÷¤ë¤Ä¤«¤µ......Æó¿Í¤ÎÌÀÆü¤Ï¤É¤Ã¤Á!?
¡ÖÎø¤¹¤ë°ÕÌ£¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡¢"¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥È¥Ê"¤Êº§ÌóÇË´þ·Ï¥é¥Ö¥³¥á¡¢³«Ëë¡ª
