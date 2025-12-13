¤¹¤È¤×¤ê¤éSTPR¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´§ÆÃÈÖ¡ÖSTPR¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤¬27ÆüÊüÁ÷ 2·îÅìµþD¥Õ¥§¥¹Á°¤ËTV¤ÇÂç½¸¹ç
¡¡¤¹¤È¤×¤ê¤Ê¤ÉSTPR½êÂ°¤Î2.5¼¡¸µ5¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉTOKYO MX¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖSTPR¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤ÎÂè2²ó¤ò¡¢º£·î27Æü¸á¸å7»þ¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡TOKYO MX³«¶É30¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ11·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î½é¤ÎSTPR¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Âç½¸¹ç¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼Ä¾²¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¡ÖRED¡ë TOKYO TOWER¡×¤äTOKYO MXËÜ¼Ò¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼¡²ó¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤È¤×¤ê¡¢µ³»ÎX - Knight X -¡¢AMPTAKxCOLORS¡¢¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¤Î£µ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î7¡¢8Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥§¥¹¡ÖSTPR Family Festival!! 2026(ÄÌ¾Î¡§¤¹¤È¤Õ¤§¤¹)¡×¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î¡È¤ªº×¤ê¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç²¿¤«¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£